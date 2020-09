Empresas argentinas están en alerta porque no consiguen dólares: ¿se vienen defaults corporativos?

Los precios de los bonos corporativos sufren las consecuencias de las últimas medidas del Central. El temor se contagia a los títulos provinciales

Las medidas cambiarias anunciadas la semana pasada no sólo generaron problemas en el dólar ahorro sino también en los pagos de deuda de las empresas.

Es que el Banco Central (BCRA) estableció que sólo venderá dólares oficiales a las empresas por el 40% del capital que deban pagar hasta fin de marzo del año que viene. Así, la autoridad monetaria invitó a las compañías a refinanciar el 60% de sus deudas.

Las calificadoras de riesgo como Moody’s y Fitch advirtieron en los últimos días sobre los riesgos que implican las medidas.

"Fitch espera que las empresas con deuda internacional en moneda fuerte o bonos locales en dólares con vencimiento entre el 15 de octubre de 2020 y el 31 de marzo de 2021 refinancien todo el capital con nueva deuda local o busquen aprobación para reembolsar el 40% del capital pendiente, que es el máximo permitido por la nueva resolución, y proponer una oferta de canje por la porción restante", afirmó la calificadora.

Moody's Local Argentina coincidió: "La Comunicación ‘A’ 7106 publicada por el BCRA tendrá un impacto negativo sobre la capacidad de pago en tiempo y forma de las empresas locales. Los vencimientos de capital de las Obligaciones Negociables vigentes comprendidos entre el 15 de octubre de 2020 y el 31 de marzo de 2021 ascienden a u$s1.253 millones".

Castigo a los precios

Los valores de las obligaciones negociables corporativas muestran desde hace días el impacto negativo de las medidas. Por ahora, todos los bonos corporativos sufren, aunque para Francisco Mattig, analista de Consultatio, podría empezar a darse cierta distinción entre las compañías.

"El bono de YPF a 2025 valía u$s80 y hoy vale u$s71. Bajó u$s9. Pero un bono como el de MSU al mismo año, que tiene una calidad crediticia inferior, bajó menos, entre u$s6 y u$s7. Algunos corporativos son muy poco líquidos y todavía los precios no terminaron de operar, por lo que no son muy informativos. A futuro, deberían ir acomodándose según la realidad de cada empresa", sostuvo.

Genneia cuenta con financiamiento de organismos internacionales para sus inversiones en energía renovable

Y añadió: "Empieza a haber mayor diferenciación entre los créditos, que hasta ahora no se veía. Hay compañías que tienen mucho mejor acceso a otras fuentes de financiamiento, como organismos multilaterales, que no están afectados por la norma. Por ejemplo, Genneia que tiene financiamiento con organismos para energía renovable".

Al mismo tiempo, Mattig afirmó que es un ajuste de precios es lógico, dado que "las empresas no van a poder acceder al mercado cambiario y eso es un riesgo".

Además de las medidas cambiarias, explicó el experto, la caída de los precios en los títulos corporativos se vio intensificada por el derrape de los bonos soberanos recién emitidos, que pagan tasas mayores a 15%. "En 2017, empresas como YPF o Pampa Energía rendían 50 o 60 puntos básicos más que el soberano. Hoy, esa diferencia debería estar por encima de 100 puntos y las altas tasas de los títulos nacionales les ponen un piso a los corporativos", apuntó Mattig.

¿Riesgo de default?

Desde que se publicó la normativa del BCRA, el principal miedo de los inversores es si habrá impagos por parte de los emisores corporativos. Fuentes del organismo que conduce Miguel Pesce aseguraron que hubo reuniones con las empresas afectadas en los últimos días pero dijeron que todavía no presentaron planes de reestructuración.

Aunque se negaron a mencionar a las compañías, recalcaron que "no habrá defaults" ya que eso "nunca estuvo en el espíritu ni se ve una necesidad de forzar un default a nadie".

A pesar de ello, en el mercado desconfían. Sebastián Maril, director de Research for Traders, explicó que dependerá mucho del tipo de empresa de la que se trate.

"El Gobierno puso restricciones al pago de capital en dólares, ya sea por deudas en Argentina o el exterior. Por lo tanto, no me sorprendería que una pequeña empresa que tiene deuda por u$s15 millones en el mercado local no encuentre los dólares", afirmó.

Y agregó: "¿Va a ver defaults? Es difícil que no los haya. La pregunta es en qué magnitud y si son de intereses o de capital. A nivel local, puede darse algún default de capital. No me sorprendería que algunas compañías chicas quieran refinanciar y no lo logren porque los inversores prefieren tener los dólares billetes. Ahí puede ser que haya problemas. En las empresas más grandes, es más fácil reestructurar".

YPF ya reestructuró casi el 60% de un bono en dólares que vence en marzo de 2021

YPF y Telecom, por ejemplo, hicieron reestructuraciones de deuda hace poco. En el caso de la petrolera, refinanció -precisamente- un bono que vence en marzo de 2021 y tuvo una aceptación de casi 60%, aunque no llega a ese mínimo que fijó el BCRA.

"Los bonistas que no participaron en la oferta de canje esperan un pago total, lo que Fitch espera que YPF financie con nueva deuda, probablemente en el mercado local. Según las reglas, YPF no podrá reembolsar el monto total y no está claro si puede solicitar una exención o qué excepciones se pueden otorgar", dijo la calificadora.

A Telecom, en tanto, le quedaron unos u$s104 millones fuera del canje de su bono a junio del año que viene. Si las restricciones no se extienden más allá de finales de marzo, la compañía debería poder acceder a los dólares en el mercado cambiario.

No obstante, Moody’s Local Argentina seguirá de cerca la situación porque considera que la compañía se enfrenta a un potencial descalce de monedas, dado que genera la mayor parte de sus ingresos en pesos y el 90% de su deuda está en dólares.

Con respecto a eventuales reestructuraciones por ese 60% del capital, Maril sentenció: "Argentina se ha vuelto irrelevante para los inversores. Por lo tanto, esas reestructuraciones van a ser escasas o muy costosas para las empresas".

Las más afectadas

Para Maril, los mayores problemas de vencimientos pueden sobrevenir durante el año que viene, si el BCRA se viera forzado a extender la vigencia de esta medida más allá de marzo. Lo cierto es que no todas las empresas enfrentan los mismos riesgos.

Según el análisis de Moody’s, Grupo Albanesi enfrenta serios problemas de refinanciamiento porque tiene varios vencimientos de corto y mediano plazo. En febrero de 2021, la compañía debe pagar u$s27,7 millones por amortizaciones de deuda de compañías vinculadas. Además, tiene otros vencimientos a lo largo del año y se enfrenta a un contexto de liquidez restringida.

Otra compañía que tuvo dificultades fue Banco Hipotecario, que empezó un proceso de reestructuración de sus bonos con vencimiento en noviembre de este año. Sin embargo, tras las medidas anunciadas por el BCRA, informó una baja adhesión, de alrededor de 35%, y tuvo que mejorar la oferta a los acreedores y extender el período de aceptación.

Así lo informaron oficialmente desde la entidad: "Aquellos que ya ingresaron y los que ingresen a partir de ahora, recibirán de manera anticipada u$s420 en efectivo y u$s600 en bonos nuevos (amortizables en 5 años y que mantienen el cupón de 9,75%) por cada u$s1.000 del monto original. La fecha límite para participar está prevista para el 5 de octubre".

Moody’s también hizo referencia a la deuda de Empresa Distribuidora de Salta, que tiene vencimientos por u$s9,75 millones para el próximo 14 de diciembre. La calificadora consideró que la empresa puede tener problemas para pagar en tiempo y forma debido a su poca liquidez y escasa flexibilidad financiera.

Las provincias también sufrieron

Si bien las restricciones del BCRA no alcanzan a los bonos subsoberanos, hubo un efecto contagio hacia los precios de los títulos provinciales.

La provincia de Buenos Aires ya pospuso 7 veces el cierre de su reestructuración de deuda

"A las provincias también les pegaron", dijo Mattig, en referencia a las bajas en los precios. "Un bono de la Ciudad de Buenos Aires como el Bueair 21, cayó u$s8 o u$s9. La Ciudad tiene los fondos para pagar pero el anuncio del BCRA empezó a contagiar cierto miedo a que haya restricciones similares para las provincias", sumó.

En ese marco, varias jurisdicciones se encaminan a renegociar su deuda con los acreedores. Entre ellas, Buenos Aires, que ya pospuso 7 veces la reestructuración. El caso contrario es el de Mendoza, que llegó a un entendimiento con sus bonistas.