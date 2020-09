Christian Buteler: "Las variables clave a monitorear son las reservas del BCRA y el retiro de depósitos de los ahorristas"

Christian Buteler es economista y analista fianciero y, por estos días, uno de los profesionales más escuchados en el debate sobre la turbulencia cambiaria. Su carrera ha transcurrido siempre en el ámbito del sistema financiero. Trabajó en los bancos Santander, Galicia y ABN AMRO. Actualmente brinda asesoramiento a particulares y empresas desde su propia consultora, Buteler Servicios Financieros.

Este es el resumen de su entrevista con iProfesional.

-Cómo ve el mercado cambiario luego de las nuevas restricciones que el Banco Central impuso al dólar "ahorro"?

-Las nuevas restricciones profundizan el cepo a niveles impensados. Se estima que en octubre, los ahorristas sólo podrán comprar el 20% del monto que adquirieron en agosto. Pero también es muy complicado para las empresas, ya que ahora también le limitan la cantidad que pueden adquirir para pagar deudas ya contraídas. El mercado ha tomado muy mal estas medidas, prueba de ello ha sido la suba de los dólares alternativos como el MEP o el CCL que llegó hasta los $150 y la salida de depósitos en moneda extranjera que se registra. Entre el 16 y el 23 de septiembre -último dato publicado por el Central-, cayeron u$s 515 millones.

-Cómo cree que estas nuevas restricciones terminarán afectando a los demás tipos de dólares: el MEP, el CCL, y el blue?

-Siempre a más cepo más brecha, ha pasado cada vez que en la Argentina aplicó medidas de este tipo y en esta oportunidad no será distinto. Lo hemos visto esta semana y la velocidad de ampliación de las mismas dependerá de la emisión de pesos y la posibilidad de anclar expectativas por parte del Gobierno.

-Cuál es la variable económica que hoy más le preocupa al mercado?

-En la situación que se encuentra el país todas las variables económicas preocupan. Sin embargo, en el corto plazo y por su escasez, la evolución de las reservas y el comportamiento de los depósitos bancarios son las variables más importantes a seguir.

Según Buteler, el nerviosismo de los ahorristas podría agravarse ante la ausencia de señales de normalización

-Cuál podría ser el comportamiento del mercado cambiario de aquí a fin de año?

-Estimo que el dólar oficial seguirá como hasta ahora la evolución de la inflación, el BCRA mantendrá las micro-devaluaciones diarias. Se puede apreciar que la suba del dólar mensual es similar a la inflación que informa el Indec, incluso en lo que va del año el dólar subió algo por encima de la inflación acumulada. En cuanto al valor de los dólares alternativos estos dependen más de la emisión de pesos y de la posibilidad del Gobierno de cambiar el escenario de desconfianza que hoy impera.

-Qué observa que podría ocurrir, tanto en el mercado cambiario como en el bursátil, en 2021?

-En el mercado cambiario se mantendrán las restricciones, si es que no se incrementan, y la evolución del dólar oficial se mantendrá por debajo de la inflación. Es año electoral y donde se impulsará algún tipo de rebote en el consumo interno, al no tener al día de hoy un atraso en el precio, eso le dará margen al gobierno para esa medida. Desde lo bursátil y luego de las bajas en moneda dura que están teniendo los activos Argentinos es de esperarse también algún rebote, lo que no indica que aún hayamos visto el piso del mercado.

Christian Buteler pone la lupa sobre las reservas y los depósitos.

-Cómo ve las principales variables económicas para el 2021: crecimiento, inflación, dólar?

-En cuanto al crecimiento, luego de tres años de caída, el año que viene la economía argentina mostrará números positivos, aunque eso no alcanzará para recuperar la caída del presente año y su nivel dependerá de cuando podamos dar por terminada la pandemia. Con respecto a la inflación, sería un éxito si con estos parámetros que estamos viendo ahora se ubicara por debajo del 40%.

Ocurre que, entre la recuperación de la economía, la actualización de las tarifas (según dejó trascender el propio Gobierno) y un déficit que será financiado en parte con emisión y un dólar que seguirá subiendo, veo muy difícil que se pueda cumplir con las proyecciones que el Gobierno estableció en el Presupuesto.

Y finalmente el dólar oficial crecerá algo menos que la inflación y podrá estar en los valores presentados en el Presupuesto, obviamente producto del cepo. Pero serán los dólares alternativos los que habrá que seguir de cerca y esos son muy difíciles de estimar. Lo que podemos asegurar es que las brechas seguirán ampliándose.