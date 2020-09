El regreso del "dólar ahorro": más rechazos que ventas en el home banking

La reapertura después de 10 días de la posibilidad de comprar "dólar ahorro" provocó gran ansiedad entre los clientes bancarios y financistas

La reapertura de la posibilidad de comprar "dólar ahorro" provocó gran ansiedad entre los clientes bancarios y financistas, que luego no se verificó en la cantidad de divisas vendidas. No porque los ahorristas no hayan querido, sino porque el ¨sistema" los rechazó. Concretamente, en el lunes del regreso del "dólar ahorro" hubo más rechazos que ventas de divisas.

Según las estimaciones en el sistema financiero, el lunes, los bancos vendieron entre u$s7 millones y u$s10 millones. Se trata de un monto que representa entre una tercera y una cuarta parte de lo que se vendía en una jornada antes de las nuevas restricciones. Y en un día donde, se supone, existía una venta reprimida por la cantidad de días sin operaciones, tras las últimas medidas.

"A fin de agosto y a finales de julio se vendían alrededor de u$s30 millones diarios. Hoy (por el lunes) se vendió la cuarta parte", comenta a iProfesional un referente del sistema financiero.

"Hubo más rechazos que ventas", coincide otro financista, director de uno de los bancos líderes del sistema.

Se trata de individuos que intentaron comprar dólares a $132 pero que fueron rechazados por pertenecer a alguno de los grupos de ahorristas que ya no pueden acceder a esa posibilidad. Entre las siete nuevas restricciones impuestas la semana pasada figuran aquellas personas que perciben una ayuda social por parte del Estado (IFE o AUH, por ejemplo), o quienes hayan refinanciado sus deudas crediticias o con las tarjetas de créditos, en algunos de los planes especiales aprobados durante este año, en medio de la pandemia.

De todas formas, la mira de los banqueros y también de los funcionarios se centra en lo que ocurrirá el jueves. Con el arranque del mes de octubre, el cupo de u$s200 vuelve a cero para los ahorristas.

Para ese día, no obstante, habrá individuos que, aun cuando no perciben un beneficio estatal, tendrán menos cupo que el mes pasado ya que desde ahora se computan los gastos en dólares hechos con la tarjeta de crédito.

Tampoco podrán comprar dólares los cotitulares de las cuentas bancarias. Es decir, un matrimonio que comparte una misma cuenta en dólares, ahora solo uno de ellos (el titular) podrá hacerlo. Ya no ambos, como hasta el mes pasado.

En la estimación de los banqueros, la cantidad de ahorristas que podrá comprar divisas se habría reducido a entre 800.000 a un millón de personas. Contra cuatro millones que lo hicieron en agosto, y los casi cinco millones de este mes.

Cuáles son las nuevas restricciones para acceder al mercado cambiario

1- Beneficiarios de IFE - AUH y el resto de los planes sociales

Se trata de la medida más relevante: millones de personas dejarán de comprar billetes verdes. Hay que tener en cuenta que hay 8,9 millones de beneficiarios del IFE. El Gobierno ya había analizado la posibilidad de cortarles la chance de la compra de dólares "ahorro", pero en su momento se cajoneó esa idea para no dejar sin abastecimiento al mercado "paralelo". Ahora que la caída de las Reservas no pudo detenerse, el Gobierno decidió bloquear el acceso a los beneficiarios de planes sociales.

2 - Cotitulares de cuentas bancarias

Es otra de las medidas importantes. Hasta ahora, las compras de dólares podían hacerlas dos personas que compartieran una misma cuenta bancaria. Se computaba por el CUIT o el CUIL. Ahora esa chance desapareció. Y sólo puede comprar una persona por cuenta bancaria.

3 - Quienes hayan refinanciado cuotas de créditos personales y prendarios

Quedan afuera los clientes que no pudieron pagar los vencimientos y se vieron obligados a postergar las cuotas hasta el final del crédito.

4 - Quienes hayan refinanciado cuotas de créditos hipotecarios

Idem al punto anterior, pero para el caso de los deudores hipotecarios.

5 - Quiénes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses

Son más de dos millones de personas que utilizaron esa posibilidad: de no pagar ahora los vencimientos y postergarlos en el tiempo, a una tasa nominal anual del 40% más IVA. Fue una medida que se tomó en abril, al comienzo de la pandemia, y en este mes de septiembre.

6 - Deudores de créditos hipotecarios UVA (mientras las cuotas sigan congeladas)

Se trata de unas 100.000 familias que se beneficiaron con el congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA, y que todavía esperan una medida oficial para prorrogar ese congelamiento. Mientras tanto, el BCRA les prohibió comprar dólares "ahorro".

7- Quienes no tengan ingresos declarados

Se trata de otra restricción relevante: antes de autorizar la venta de dólares, los bancos están obligados a consultar la base de datos para saber si su cliente tiene ingresos declarados. Como informó iProfesional, el BCRA había detectado que desde 1,2 millón de cuentas se compraban dólares pero se trataba de personas que durante el resto del mes no mostraban actividad. Sólo aparecía un depósito mensual para la adquisición de divisas. La sospecha es clara: que son compradores con ingresos "en negro", sin declarar, y que desde ahora ya no podrán comprar billetes verdes.