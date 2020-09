Efecto súper cepo: el goteo de depósitos avanza y ya se fueron u$s750 millones de los bancos, ¿cómo sigue?

La parálisis de las operaciones durante la semana pasada enrareció el clima y más clientes sacaron turno en sus sucursales para hacer retiros

El feriado cambiario para el dólar ahorro y las medidas que anunció el Banco Central (BCRA) a mediados de septiembre generaron nerviosismo en los pequeños ahorristas, que cada mes compran sus dólares a precio oficial y los dejan depositados en sus cajas de ahorro en moneda extranjera.

La parálisis de las operaciones durante la semana pasada despertó, además, toda clase de rumores que, aunque descartados por las autoridades y los especialistas, llevaron a los clientes a sacar turno en sus sucursales para retirar sus dólares.

Si bien no se trató de una curva muy pronunciada, como la que se vio después de las elecciones primarias del año pasado, en los bancos reconocen una mayor salida de billetes.

El súper cepo generó incertidumbre y temores entre los depositantes

Desde que se anunció el súper cepo, el pasado 15 de septiembre, hasta el jueves pasado (último dato disponible) salieron u$s750 millones de depósitos privados de los bancos. Por eso, los bancos se vieron obligados a pedir más billetes al BCRA.

La salida diaria se incrementó la semana pasada. El martes, se retiraron u$s108 millones; el miércoles, salieron u$s220 millones; y el jueves, los depositantes se llevaron u$s237 millones.

A ese día, las colocaciones en dólares dentro de los bancos cerraron en u$s16.629 millones, el nivel más bajo del año. Así, los depósitos en moneda extranjera de hoy representan la mitad de los dólares que había en los bancos el viernes previo a las elecciones primarias del año pasado, cuando sumaban u$s32.500 millones.

Lejos de los picos

En los bancos admitieron el aumento de la salida de dólares aunque ninguno se atrevió a hablar de un éxodo desmedido. Por el contrario, en las entidades hicieron hincapié en que la suba existió pero fue moderada.

Desde Banco Nación, por ejemplo, afirmaron que no hubo un cambio de tendencia importante en el retiro de depósitos. Aunque la entidad oficial es una de las que más billetes vende en forma oficial, las fuentes explicaron que son montos chicos, de clientes individuales.

En una institución colega, en tanto, afirmaron: "La semana pasada estuvimos en parámetros normales. Las sucursales estuvieron todas provistas de moneda extranjera y no hubo nada fuera de lo esperado. Al tener el sistema de turnos, se puede medir bastante claramente la cantidad de gente que irá a las sucursales. Este lunes, incluso, tuvimos menos retiros que la semana pasada. Puede ser por la altura del mes a la que estamos".

Por su parte, desde un tercer banco se limitaron a reconocer que "hubo un aumento marginal en el retiro de depósitos". Mientras en otra entidad fueron más claros y hablaron de un crecimiento de 30% en las extracciones de dólares.

El triunfo de Alberto Fernández en las PASO 2019 disparó una salida abrupta de dólares de los bancos

"El retiro aumentó en las últimas semanas aunque, nosotros por lo menos, no registramos un salto grande. En agosto de 2019, post PASO, la curva fue más abrupta", recordaron en una institución bancaria.

En otro banco donde reconocieron la salida de billetes, también matizaron: "La plata grande ya se fue", dijeron, en referencia a la caída de los depósitos en moneda extranjera que viene sufriendo el sistema financiero desde hace casi un año.

Los números parecen ir en línea con esa explicación ya que la baja de depósitos en dólares afecta particularmente a las cuentas a la vista por montos menores al millón de dólares. En cambio, los depósitos mayores a esa cifra sumaron u$s81 millones desde el anuncio de las últimas restricciones cambiarias.

Por otro lado, y tal como decían a iProfesional uno de los bancos consultados, la sangría de estos últimos días no tiene punto de comparación con lo que se vio el año pasado tras el triunfo de Alberto Fernández en las PASO.

A partir del lunes siguiente a aquellos comicios, los clientes retiraron sus fondos sin parar y las salidas, llegaron a superar los u$s1.000 millones diarios. A fin de agosto, los depósitos habían bajado más de u$s5.800 millones y prácticamente no dejaron de caer hasta el cierre del año, cuando apenas superaban los u$s19.400 millones.

Los billetes están

Desde todos los bancos destacan la alta liquidez en dólares del sistema, que ha podido responder sin mayores inconvenientes a una salida de depósitos que lleva casi un año, con jornadas de alto estrés.

Lo que en la jerga se conoce como liquidez es, ni más ni menos, tener los dólares para darle a los ahorristas que van a retirarlos. Tal como comentaban en una de las entidades, el sistema de turnos que se impuso con la pandemia ayuda a las sucursales a prever la cantidad de billetes que necesitarán cada día y, también, a reponerlos pidiéndolos al BCRA.

Según los últimos datos publicados por el organismo que conduce Miguel Pesce, la liquidez en dólares de las entidades financieras se encontraba por encima del 74% a fin de agosto. La calificadora Moody's, en tanto, calculó que, a mitad de este mes, esa proporción ascendía a 87,6%, depositada en cuentas de los bancos en el BCRA o directamente en las entidades.

Las entidades cuentan con los dólares para responder a las extracciones de sus clientes

Para garantizar esa liquidez, los bancos vienen desarmando créditos en moneda extranjera desde el año pasado. A esos puntos se refirió Mariela Díaz Romero, economista senior de Econviews: "La liquidez en dólares del sistema es alta. Los encajes en el BCRA son u$s12.000 millones y los depósitos suman alrededor de u$s17.000 millones, lo que implica que el 70% está cubierto. El crédito en dólares es bajo, desde las PASO de 2019 se redujo mucho, y hoy son u$s6.000 millones. Eso hace que el colchón sea de u$s11.000 millones".

Su colega de LCG, Julia Segoviano, coincidió: "Un goteo de depósitos, en general, no es buena noticia. De todos modos, en este caso particular no hay un riesgo real de que los dólares no estén, si no que comenzó a darse un poco por la mala praxis del BCRA de haber anunciado medidas fuertes y no haber podido implementarlas rápidamente".

En ese sentido, ambas economistas resaltaron que la incertidumbre y la falta de confianza son hoy los puntos fundamentales que disparan la salida de depósitos. "El problema es la desconfianza, obviamente eso pone a prueba el sistema y hay una suerte de profecía cumplida. Si todos coordinan en un equilibrio malo, eso termina presionando la liquidez", explicó Díaz Romero.

"Desde el 15 de septiembre que no se podían comprar dólares, en un contexto donde se endurece el cepo, una situación como esa genera desconfianza e incertidumbre. Si bien no creo que el goteo sea como para levantar una alarma y generar pánico, sí creo que es importante que se envíen señales claras y más estables, para que esa tendencia no continúe y se vuelva preocupante", añadió Segoviano.

Reservas en tensión

La salida de depósitos en dólares repercute en las reservas porque los bancos tienen que ir desarmando parte de sus encajes cada vez que ven irse dólares. Sin embargo, hasta el 23 de septiembre, las arcas del BCRA no habían sufrido por la salida de depósitos sino que sumaron más de u$s900 millones por billetes estadounidenses inmovilizados por los bancos en sus cuentas en el regulador.

"Las reservas caen por el lado de encajes al haber retiros, a no ser que los bancos sigan sobre cumpliendo los requisitos de encajes. El sistema en dólares está pensado para resistir eventuales corridas, por eso el nivel de encajes es tan alto. Lamentablemente, es hijo muchas crisis en la historia y se aprendió", señaló Díaz Romero.

Las reservas brutas ya perforaron los u$s42.000 millones

Por el contrario, y aún con la venta de dólar ahorro frenada durante 10 días, el BCRA se desprendió de u$s1.265 millones en el mercado cambiario hasta el miércoles pasado. En consecuencia, las reservas internacionales caen u$s970 millones en el mes y ya perforaron los u$s42.000 millones.

Si bien hubo trascendidos sobre la posibilidad de activar parte del swap con China (por el que se paga 7% en dólares) o tomar un préstamo con bancos (Repo) para reforzar las reservas, fuentes del BCRA no confirmaron esas operaciones ante la consulta de este medio. En principio, no habría novedades, al menos, hasta que el Directorio de la entidad se reúna el próximo jueves.