El banco más importante de Uruguay pide 437 pesos argentinos para vender un dólar

Es contra entrega de billetes físicos. Dio un salto luego de las mayores restricciones a la compra de los u$s200. Supera en 291 pesos al blue

El "dólar BROU", un tipo de cambio teórico que muestran las pizarras uruguayas entre el peso argentino y la moneda estadounidense, cotiza a un récord histórico de $437 de acuerdo con el precio de arbitraje que muestra el banco más importante del país vecino.

La cotización del "dólar BROU" se obtiene dividiendo la punta vendedora del dólar que la entidad uruguaya publica en su página web contra la punta compradora del peso argentino en su pizarra.

El "dólar uruguay" operaba apenas levemente por encima del "dólar blue" antes de que se reforzara el super cepo y hace dos semanas se ubicaba en la zona de los 270 pesos, pero con la prohibición de atesoramiento para los empleados cuyas rempresas reciben ATP dio un salto hasta el valor actual.

De acuerdo con la cotización de este miércoles 30 de septiembre de septiembre de 2020, la punta vendedora del dólar en Banco República tiene un valor de 43,7 pesos uruguayos, mientras la el peso argentino se compra a 0,10. Esta cuenta arroja un tipo de cambio teórico de unos 437 pesos argentinos por cada dólar. Son 291 pesos más que los $146 que cotiza el dólar blue hoy en Argentina.

El Banco República de Uruguay compra cada peso Argentino por 0,10 peso uruguayo, mientras la operación de venta (dólar contra pesos) la hace por 0,60.

Para el caso de otras monedas como el real y el guaraní, las puntas están mucho más cerca. Las pizarras muestran un precio de compra/venta de 6,64/8,64 para la moneda brasileña y de 0,00576/0,00641 para la paraguaya.

La entidad uruguaya informa también qué billetes argentinos acepta: los de $1.000, de $500, de $200 y de $100, por lo que quedan excluídos los de $50, de $20, de $10 y de $5 (este ultimo con circulación legal en Argentina hasta el 30 de septiembre, según la última prórroga del Central).

¿Por qué hay tanta diferencia?

¿Por qué el dólar cotiza por encima del blue?, consultó este medio en otra casa de cambio montevideana y la respuesta fue: "Si los tomamos a un valor igual o por debajo, el problema nos lo creamos nosotros. Nos vemos obligados a generar un sobreprecio para cubrirnos de la operatoria posterior, que es la de cambiarlos por otra divisa".

"Para nosotros, comprar moneda argentina para desprendernos de dólares nunca ha sido un buen negocio. Básicamente porque no le encontramos salida al stock de billetes que se acumulan en nuestra caja", señalan desde otra casa de cambio.

La destrucción de la confianza en el peso argentino se hace evidente en las pizarras de bancos y casas de cambio de países vecinos

Medidas del Banco Central

Luego de las últimas medidas adoptadas por el Banco Central que terminaron endureciendo aún más el cepo cambiario, la destrucción de la confianza en el peso argentino se hace más que evidente si se cotejan las pizarras de bancos y casas de cambio de países vecinos.

Claro está que esta situación no es novedosa, ya que a los problemas que enfrenta la economía argentina se suma el hecho que desde hace mucho tiempo la cotización de la moneda nacional es castigada en forma sistemática.

El motivo es muy sencillo y se debe a que las entidades encuentran grandes dificultades para devolver los pesos que compran a la Argentina, por lo que se ven obligados a operar contra dólares financieros.

Precisamente, el dólar financiero que se liquida en el exterior es el "contado con liqui", que cotiza por estos días cerca de $140 siendo este el piso en el mejor de los casos.

El cepo al dólar desvalorizó aun más al peso argentino en los países limítrofes

"Aunque no nos guste esta situación, es evidente que los pesos argentinos no son bienvenidos en el exterior, más que nada porque quien los compra no sabe cómo cotizarán en los días siguientes" sostiene Agustín Cramo, analista de mercados financieros internacionales.

De hecho, las profundas diferencias que surgen de comparar los precios de compra de los pesos argentinos en moneda local y la cotización del dólar no hacen más que demostrar la incertidumbre reinante con respecto a la situación actual de nuestro país.