El Tesoro se sube al boom dólar linked y emitirá bonos en pesos que ajustan por tipo de cambio oficial: qué opinan expertos

Economía licitará bonos en pesos que ajustan por dólar oficial para tratar de captar pesos. Advierten que no son una opción para quienes buscan dólares

En sus anuncios de hoy, el Ministro de Economía, Martín Guzmán, recalcó que, por primera vez en su gestión, el Tesoro Nacional licitará instrumentos de deuda dólar linked. Esto es, un bono en pesos que paga un ajuste según el avance del tipo de cambio oficial.

La primera licitación será el próximo martes 6 de octubre y sus detalles serán comunicados el próximo lunes. "En forma consistente con lo que ha sido uno de los pilares de la política de financiamiento desarrollada durante el año, se buscará financiamiento a un nivel de tasa de interés sostenible y compatible con el resto de los instrumentos ofrecidos por el Tesoro en sus licitaciones regulares", destacó el Ministerio de Economía en un comunicado.

"El instrumento elegido permite ampliar las opciones de financiamiento del Tesoro Nacional a la vez que contribuye a la agenda de normalización financiera y procura colaborar en la estabilización y coordinación de expectativas de los distintos agentes económicos", agregó la cartera que conduce Guzmán

Guzmán anunció que se licitarán bonos atados al dólar por primera vez en su gestión

Para Economía, esta ampliación del menú de instrumentos de financiamiento del Tesoro "permitirá profundizar la estrategia de desarrollo del mercado local de capitales al tiempo que permitirá obtener los fondos necesarios para cerrar las necesidades financieras del año 2020 y diseñar la ejecución del programa financiero 2021 acorde a los lineamientos esbozados en el proyecto de ley de Presupuesto".

De esta manera, el Gobierno se sube a uno de los instrumentos estrella de este año: los bonos dólar linked. Fue uno de los principales mecanismos de financiamiento para las empresas durante este año.

"El sector privado estuvo emitiendo mucho de esos títulos. Mostrando que había apetito, ahora sale el sector público necesitado de financiamiento a buscar esos pesos. A costo de descalzarse de nuevo", afirmó Gabriel Caamaño, economista y socio de Consultora Ledesma.

Otro analista que prefirió el off the record sumó: "Para lo que es la financiación del Tesoro, es fantástico que se suban a esto porque hay plata y ganas de comprar en estos instrumentos pero, en sí, si le gusta al inversor no le tiene que gustar al Gobierno, es un juego de suma cero".

Es una opción para aquellos que tienen pesos "presos del cepo"

Y argumentó: "Se da un descalce porque el flujo de pagos está determinado por una variable distinta a la del flujo de ingresos. El primero está determinado por el tipo de cambio nominal y el segundo, no en su totalidad".

Apuesta a la devaluación

El interés por los bonos dólar linked aumenta cuando la brecha cambiaria se amplía y empieza a mostrar posibilidades de una devaluación futura.

En ese sentido, quienes los compran apuntan a refugiarse de un salto en el dólar oficial. Algo que tanto Guzmán como el BCRA, con su operatoria constante en el mercado de dólar futuro, descartan.

Caamaño, se refirió a si esta opción descomprime el apetito por dólares: "Sirve para darle una opción a los que están presos en pesos. Para que financien al Gobierno y no busquen otras opciones privadas. Para los que pueden ir a dólares, esto no es alternativa, a menos que apuesten que el tipo de cambio oficial ajusta y que en ese escenario no pasa lo del Bono Dual (AF20)", dijo, en referencia al bono emitido por la gestión macrista que estaba denominado en dólares pero pagaba en pesos al tipo de cambio oficial y que el Gobierno primero pospuso y luego decidió no pagar.

Algo similar manifestó el otro operador consultado: "Creo que es una buena decisión porque, en una parte, podría bajar el consumo de futuros (ya que cumplen la función de cobertura). Pero no toca para nada el apetito por dólar billete. Son dos activos distintos hoy en día. No lo veo como un sustituto perfecto para el contado con liquidación".

¿Cómo invertir?

Si bien los detalles de la licitación se anunciarán el próximo lunes, a priori, cualquier inversor podría ingresar a los nuevos bonos mediante el homebanking o su cuenta comitente en un agente de Bolsa. Solamente tendrá que tener en cuenta el monto mínimo de suscripción, que se anunciará en el llamado a licitación.

Para los minoristas, sin embargo, puede llegar a ser complicado resultar adjudicado dado que son productos que tienen alta demanda de grandes fondos. Eso podría ser remediado por el Tesoro si privilegiara el tramo no competitivo en el llamado a licitación, lo que todavía no se puede confirmar.

Además, por ser una primera emisión, será un instrumento con poca liquidez, que impide la entrada y salida rápida. En ese marco, una opción más sencilla para el pequeño inversor puede ser ingresar en un Fondo Común de Inversión que invierta en estos y otros instrumentos dólar linked.