Atención ahorristas: así es la mejor forma de sumarse al boom del dólar linked

Con el cepo cambiario en el mercado, estos activos que se pagan y liquidan en pesos pero se ajustan al precio del dólar oficial, están otra vez en auge

En un momento en el que se profundizan las restricciones al dólar, las obligaciones negociables (ON) dólar linked se convirtieron en una opción que está ganando terreno entre los ahorristas.

Se trata de bonos que pagan en pesos pero atan su capital a la evolución del dólar oficial. En cuanto a la suscripción, puede ser en pesos al tipo de cambio oficial o, en algunos casos, con bonos emitidos previamente por la misma empresa.

En un contexto de brecha cambiaria elevada, el dólar oficial cada vez tiene más presión devaluatoria. Por ese motivo, los inversores que apuestan a estos instrumentos que, pese a no seguir al dólar Mep o al contado con liquidación, aseguran una cobertura ante un salto del tipo de cambio oficial en los próximos meses.

Este crecimiento se puede ver en cifras: según datos difundidos por la Comisión Nacional de Valores (CNV), el financiamiento en el mercado de capitales totalizó 54.452 millones de pesos en junio, con un crecimiento del 39% anual.

De este monto, el 59% fue a través de 21 ON, instrumentos de deuda corporativa. Y de las ON, el 81% se emitió dolar linked. De acuerdo a los datos del reporte, se destacaron las emisiones de Cresud, YPF, Petroquímica Comodoro Rivadavia e YPF Energía Eléctrica, por un total de 18.016 millones de pesos.

Opción para minoristas

Las obligaciones negociables (ON) dólar linked pueden ser una buena alternativa de inversión para los minoristas, que se aseguran un tipo de cambio más bajo que el que pueden conseguir en el blue o en la Bolsa.

"Hoy comprar dólares en forma oficial es realmente complicado. Solo se pueden adquirir u$s200 por mes y eso inhabilita al cliente para acceder a otras formas de dólar, como el Mep o el contado con liquidación. Eso también favorece las colocaciones de este tipo", señaló Andrés Nóbile, Ceo de Megainver.

Los clientes minoristas o retail pueden comprar estos bonos tanto en las licitaciones primarias como en el mercado secundario. De hecho, los especialistas de la City reconocen que hay una participación importante del segmento aunque su representatividad en términos de volumen es baja comparada con los inversores institucionales.

Los bonos dólar linked ajustan su capital según la evolución del tipo de cambio oficial

El obstáculo que pueden enfrentar los pequeños ahorristas pasa por la liquidez, ya que algunas de estas emisiones son chicas y puede costarl conseguirlas en el mercado secundario.

Lo mismo puede pasar si el inversor quiere deshacerse del bono antes de su vencimiento: si no encuentra comprador, tiene que venderlo a un precio poco conveniente.

"El minorista está participando bastante de estas ON. El único riesgo que tiene es que no sean muy líquidas si quiere salir antes del vencimiento. Si lo tiene a finish (hasta el vencimiento) no habría mayores problemas", comentó Sebastián Cisa, jefe de la mesa de operaciones de SBS.

Asegurar la liquidez

En ese marco, la recomendación de los expertos es ingresar a algún fondo común de inversión (FCI) que tenga dentro de su cartera instrumentos dólar linked. Estos vehículos permiten suscribir y rescatar la inversión en un plazo de 48 horas, por lo que brinda mayor liquidez a los pequeños inversores.

"Nosotros tenemos el fondo SBS Capital Plus, que invierte en bonos en pesos y tiene cobertura con futuros de dólar Rofex. Además, sumamos deuda dólar linked a la cartera de inversión. Hoy, es uno de los productos más demandados", resaltó Cisa.

Los FCI, además, tienen la ventaja del manejo profesional de la cartera, que le quita al minorista la tarea de analizar cada empresa que emite un bono dólar linked.

Mediante un Fondo Común de Inversión, los minoristas se aseguran que pueden desarmar su posición en 48 horas

"A un inversor chico, le conviene un fondo, por diversificación. Tiene todas las emisiones que van saliendo, con una buena selección de nombres, y diversifica los riesgos. El trabajo queda en manos de los profesionales y tiene mayor liquidez", afirmó Diego Demarchi, gerente de wealth management de Balanz.

Nóbile, en tanto, puso el foco en los costos y también recomendó los fondos como vehículo para canalizar la inversión en bonos dólar linked.

"En los minoristas, a veces resulta difícil el acceso a estos instrumentos, por las comisiones formales que hay en las compras. También les resulta difícil conseguirlos en el mercado secundario. Un fondo, en cambio, les permite tener una entrada y salida más rápida, sin comisiones por compra de los títulos. Y disponen de la liquidez en un plazo muy corto", apuntó.