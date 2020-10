Crisis de las reservas: bancos y calificadoras de riesgo ya le bajaron el pulgar al plan Guzmán-Pesce

JP Morgan y Moody's salieron a pronosticar que las medidas no funcionarán para calmar la situación cambiaria. Advierten por depósitos y devaluación mayor

La estrategia oficial, fallida en el debut, para tranquilizar al mercado cambiario sigue siendo cuestionada en los grandes bancos y calificadoras de riesgo. Nadie cree que la batería de medidas sirva para evitar una devaluación más acelerada y baje la brecha cambiaria, la clave para visualizar si existen incentivos o no para liquidar divisas en la plaza local. En las últimas horas dos referentes como el JP Morgan y la agencia Moody's vaticinaron el fracaso de las últimas medidas impulsadas por Martín Guzmán y Miguel Angel Pesce.

"La brecha entre el blue-chip (NdR: el contado con liquidación) y el tipo de cambio oficial se encuentra actualmente en 91%, cerca de máximos históricos y las medidas actuales por sí solas no parecen suficientes para reducir la brecha entre el peso oficial y el tipo de cambio implícito en los precios de los bonos (blue-chip)", dice el último informe del banco estadounidense.

El JP Morgan agrega que "no parece claro que las medidas actuales mejorarán de hecho la oferta de dólares, lo que puede reducir la brecha entre el tipo de cambio (por ejemplo, una mayor oferta de dólares estadounidenses puede reducir el tipo de cambio paralelo). De hecho, creemos que un peso más débil puede empujar al blue-chip más alto en una proporción igual sin una mayor señal estructural a medio plazo", afirma la entidad.

Para la entidad no se descarta que el Gobierno tenga que devaluar más fuerte y de una vez

No mejorará la oferta de dólares

"En nuestra opinión, para que la brecha se reduzca se requieren señales de consolidación fiscal, y se requiere menos monetización en medio de la estabilización de las reservas", advierten.

En la misma línea, Carlos De Nevares, Vice President - Senior Analyst de Moody’s Local Argentina dijo que "las medidas anunciadas el jueves pasado por el Gobierno argentino para frenar la caída de las reservas del BCRA no tendrían suficiente impulso para cambiar el actual humor del mercado".

"Con esto creemos que el flujo actual de retiro de depósitos en moneda extranjera continuará, dada la falta de confianza existente en el mercado. Sin embargo, prevemos que los actuales niveles de liquidez existentes en las entidades abastecería dicha demanda sin inconvenientes", remarcó la agencia de crating.

Al 29 de septiembre los depósitos a la vista y cajas de ahorro en dólares totalizaron la suma de u$s13.335 millones, un 7,6% (u$s1100 millones) menos desde la implementación de las últimas restricciones cambiarias. Se espera que continúe el goteo si no empiezan a generar expectativas de cambio de tendencia.

Precisamente con respecto a si el Gobierno podrá evitar una devaluación "de una vez" o podrá mantener un ritmo más acelerado de suba, JP Morgan sostiene que a priori, permitir una devaluación más rápida del peso "puede sugerir un intento de evitar un ajuste" mayor.

La agencia afirmó que las medidas no funcionarán y se mostró preocupada por los depósitos en dólares

Crisis de confianza

"Aunque las autoridades han anunciado que el nuevo conjunto de medidas de control de capitales han tenido éxito en contener la demanda de dólares, la dinámica sigue siendo desafiante, lo que sugiere que las restricciones recientes no han sido particularmente exitosas", recuerda la entidad.

Diego Ferro, presidente de M2M Capital Management y uno de los argentinos que más conoce Wall Street por dentro, dice que las medidas no son del todo ilógicas dado como piensa el Gobierno, pero dada la situación actual probablemente no funcionen.

"Evidentemente si esto lo hubieran implementado sin esta crisis de confianza como la de ahora, podría haber ayudado. Pero el problema principal es de confianza. Y como tal, las medidas son parches que ayudan si la confianza existe, pero sin eso no son medidas que te cambien. Porque lo que te genera confianza es algo más de shock: un cambio de Gabinete, medidas que sean inesperadas por el mercado, etc", advierte."Puede ayudar esto marginalmente pero no creo que haya un cambio de tendencia de las expectativas. Lo principal sería que tuvieran un plan económico que es algo que no tienen, y eso es realmente increíble. Los parches a corto plazo no son un plan", arremete Ferro.