De manual: devaluación del Banco Central le tira nafta al dólar blue que llega a un nuevo récord

El billete en la "calle" se vende a $150, o sea 3 pesos más caro, luego de que el Central subiera 70 centavos su postura de ventas en el mercado mayorista

Luego de las medidas del Banco Central con su devaluación anunciada, los precios de los mercados paralelos del dólar también reaccionaron. Mientras que la autoridad monetaria subió el valor testigo del mayorista en el mercado unos 70 centavos este viernes, el dólar blue sube 3 pesos y ya vende a $150. Es el movimiento "de cajón" que iba a suceder luego de que Miguel Angel Pesce, en forma insólita, avisara a la prensa cuánto iba a subir el billete en el circuito formal.

De esta manera, el valor del dólar blue es el más relevante para el ahorrista. Sencillamente porque las restricciones a la compra de dólar ahorro, con el mes iniciado ayer y una catarata de personas "bochadas" para adquirir los u$s200, los empuja a ese mercado informal.

Pesce avisó una devaluación del tipo de cambio oficial y suben los dólares paralelos

Más caro el dólar para el ahorrista

Se cree que tan sólo 1 de cada 5 personas que antes compraban billetes en el oficial podrán hacerlo ahora. De ahí que habrá demanda pero también menos oferta, ya que muchas personas compraban los u$s200 en el oficial y los vendían en las cuevas para hacerse la diferencia en pesos.

Por lo pronto, el aviso devaluatorio de Pesce genera que las expectativas en los dólares paralelos también sean hacia arriba. Esto también se ve en el contado con liquidación (CCL), híper regulado por el Gobierno, donde este viernes sube 2% hasta los $149. El dólar MEP, el más "barato" que se encuentra en la plaza financiera, sube también casi 2% hasta $141.

Las medidas, y ese es el consenso del mercado, no funcionarán. Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, consideró insuficiente la promesa de rebajar en tres puntos las retenciones a la soja: "Mientras haya dispersión entre el tipo de cambio oficial y los demás, no hay incentivos suficientes. Hasta hoy a la tarde, un sojero podía liquidar a 51,5 pesos por dólar, y con estas medidas lo puede hacer a 53 pesos, cuando la diferencia entre el cambio oficial y el financiero (CCL y MEP) está en un 90%. No creo que estas medidas muevan el amperímetro".

Martín Redrado criticó el anuncio oficial y dijo que no alcanza para llevar tranquilidad

Devaluación anunciada, mala idea

En su rol de exfuncionario, el economista también dio su parecer sobre la polémica estrategia del BCRA para configurar su política cambiaria: "Un Banco Central nunca tiene que hablar de un tipo de cambio, sino que debe demostrarlo a través de sus acciones, porque las palabras en un contexto de falta de credibilidad son difíciles de mantener. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer ahora es trabajar todos los días con los instrumentos disponibles para darle predictibilidad a los exportadores".

La autoridad monetaria anticipó que adecuará la tasa de devaluación a "las necesidades de la coyuntura" abandonando su estrategia de "devaluación uniforme" y buscando sostener el tipo de cambio real en estos niveles.

Asimismo, el BCRA dijo que no planea activar el swap de monedas que tiene con el PBoC y sugirió que está preparado para actuar sobre el tipo de cambio implícito interviniendo con los bonos en dólares que obtuvo de la reestructuración.

Con todo, en el mercado destacan que no hubo anuncios que permitan imaginar una mayor contractividad fiscal o monetaria, que es la verdadera fuente de las presiones que se manifiestan en el frente cambiario. Por lo tanto, el éxito de estas medidas dependerá finalmente de la capacidad del BCRA de aprovechar el tiempo que se compró con estos anuncios para sostener una tasa de devaluación más acelerada, al menos hasta poder contener las ventas de divisas.