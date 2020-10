El argentino que más conoce Wall Street pide cambios de Gabinete y afirma que "Guzmán y Pesce no son competentes"

Diego Ferro, presidente de M2M Capital y de vasta experiencia en bancos de Nueva York, dice que el Gobierno necesita un equipo económico con credibilidad

Diego Ferro, presidente de M2M Capital Management, es uno de los argentinos que más conoce Wall Street por dentro. Trabajó en distintos bancos de inversión desde que llegó a Nueva York, la ciudad donde vive hace varias décadas. Pasó por Lehman Brothers, Morgan Stanley, Goldman Sachs y fue co CIO de Greylock Capital, un fondo de riesgo que fue protagonista de la reestructuración de la deuda argentina en 2005 y la reapertura en 2010. Ahora, con una firma nueva, Ferro sigue manteniendo su visión crítica sobre la Argentina y dice que las últimas medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández no funcionarán porque no tienen credibilidad.

En diálogo con iProfesional, el especialista dice que un cambio de Gabinete principalmente en lo económico sería necesario para intentar que las expectativas cambien. A continuación, el resumen de la charla:

-El Gobierno sigue inmerso en una crisis económica y de confianza. Las últimas medidas para que haya más liquidación de dólares del campo y acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial buscan recomponer reservas. ¿Son medidas que pueden funcionar o el mercado le va a seguir bajando el pulgar?

-Las medidas no son del todo ilógicas dado como piensa el Gobierno, pero dada la situación actual probablemente no funcionen. Evidentemente si esto lo hubieran implementado sin esta crisis de confianza como la de ahora, podría haber ayudado. Pero el problema principal es de confianza. Y como tal, las medidas son parches que ayudan si la confianza existe, pero sin eso no son medidas que te cambien. Porque lo que te genera confianza es algo más de shock: un cambio de Gabinete, medidas que sean inesperadas por el mercado, etc.

Puede ayudar esto marginalmente pero no creo que haya un cambio de tendencia de las expectativas. Lo principal sería que tuvieran un plan económico que es algo que no tienen, y eso es realmente increíble. Los parches a corto plazo no son un plan.

Ferro dice que el país necesita un cambio de Gabinete económico porque el actual carece de credibilidad

Equipo económico sin credibilidad

-Más allá de las medidas, ¿cree que una solución para generar más confianza podría ser un cambio de Gabinete? ¿O eso no cambiaría el humor del mercado?

-Un cambio de Gabinete ayudaría, porque evidentemente este no está funcionando. Lo que tiene este Gabinete, quizás peor que el de Macri donde había distintas ideas, es acá son de distintas ramas del peronismo. El Gabinete no está haciendo mucho, no va para ningún lado, especialmente en lo económico. Está claro que Martín Guzmán y Pesce no coinciden en muchas cosas, y ninguno de los dos me parece competente en su trabajo. Con lo cual sería bueno tener a alguien con credibilidad en el lado económico. El cambio de gabinete ayudaría si viene gente de peso específico que llegue a marcar un rumbo.

-¿Cree que el Gobierno busca recuperar la iniciativa después de correr la crisis desde atrás?

-Ese tema es clave, pero nunca lo tuvieron. Siempre fue ilusorio pensar que el canje te lo iba a dar. Pero lo que falló fue el plan, que no hay. Al no haber plan, el canje fue mal ejecutado. Se ofreció más de lo que se debería haber ofrecido si hubiera un plan que demostrara que Argentina no podía pagar. Y se demostró después. Van corriendo de atrás. La gente busca protegerse y por eso sale del riesgo argentino, sale de los bonos , de la Bolsa, del peso y va al dólar... La única forma de revertirlo es tener un plan lógico. Pero a esta altura no sé si lo que preocupa más es que haya incompetencia por no darse cuenta del problema, o algo más serio que sería que saber cuál es el problema pero que no puedan por una restricción política.

El cierre del canje de deuda no sirvió para tranquilizar la situación económica y los bonos caen fuerte

Acumulando pérdidas para todos

-Los inversores que canjearon su deuda pensando que el exit yield de Argentina es el 10% o menos y ahora tienen bonos que rinden 14% se sienten "estafados". ¿Era algo predecible?

-La gente que canjeó los bonos se merece esto. Porque estaban todos diciendo que Argentina tenía un problema de liquidez y no de solvencia y que hasta cierto punto con un déficit fiscal chico no tendría problemas en cerrarlo eventualmente. Pero a mí siempre me pareció que el problema de Argentina era de solvencia, dado el nivel de gasto público y lo mal que se gasta, se necesita una reestructuración de la economía argentina muy grande. Esa capacidad de pago es muy baja, si bien la deuda no es tan grande. Se necesita cambiar un montón de cosas pero tiene que haber un plan.

Los bonistas estaban desesperados por cerrar un deal y como el Gobierno estaba más desesperados que ellos, los bonistas pedían más y el Gobierno cedió. Cerraron y estaba todo el mundo contento pero ahora están 10 puntos abajo. Si los bonistas hubieran actuado con más responsabilidad se habrían dado cuenta que el país no podía pagar tanto. Pero el Gobierno al no tener un plan tuvo que acordar a un precio alto. En esto son ambos culpables, el Gobierno y los bonistas.

-¿Hay una salida ordenada de la crisis o esto terminará con una devaluación más acelerada y crisis económica más aguda que "licué" el déficit?

-Con tanto cepo el Gobierno tiene capacidad de mantener las cosas tapadas por cierto tiempo. Evidentemente hay un desequilibrio y si no se cierra se hará más grande y de alguna manera las cosas volverán. Cuanto más control tenés sobre la economía, más difícil es que tengas una explosión como una hiperinflación o que se te vaya el tipo de cambio. Alguien en algún momento tendrá que liberar esto.

Cuanta más presión hay, más queres tener todo ajustado para que no explote en tu mandato. Es preocupante pero no veo explosión en el corto plazo por todos los controles.