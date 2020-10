El grave efecto del súper cepo al dólar: por qué las empresas tendrán más problemas para crecer en Argentina

El Central busca subir el costo de fondeo en pesos de las empresas para evitar que se endeuden en pesos y luego busquen dolarizarse

Como parte de las decisiones que tomó el Banco Central (BCRA) a fines de la semana pasada, el organismo decidió intentar influir en las tasas de interés de muy corto plazo. Por eso, a solo una semana del incremento anterior, volvió a subir el rendimiento que paga a los bancos por pases a un día y lo llevó a 27%. En cambio, bajó un punto la tasa de Leliq, a 28 días, que quedó ahora en 37%.

El organismo que preside Miguel Pesce argumentó que esos movimientos procuran "el alineamiento de su tasa con los instrumentos del Tesoro" que "permitirá gradualmente ir reduciendo el costo cuasifiscal de la esterilización a la vez que aumenta su efectividad para influir en las tasas de corto plazo de la economía".

Aunque el BCRA habla de reducir el costo de esterilización de los pesos que emite para financiar al Tesoro, la tasa de política monetaria promedio (que surge de combinar la de pases y la de Leliq) quedó prácticamente en el mismo nivel.

El lado B de las medidas tomadas a fin de la semana tiene que ver, más bien, con el segundo punto: "influir en las tasa de corto plazo de la economía". Es que el diagnóstico del organismo es que la brecha cambiaria se origina en las bajas tasas que tienen los préstamos de corto plazo.

El Banco Central pagará más a las entidades por sus pesos

"Es una medida bastante tímida. Se podría entender que buscaron subir la tasa corta para influir en las tasas cortas porque entienden que el desequilibrio en el mercado monetario está más apalancado por las tasas cortas que por las largas. De hecho, la tasa más larga la bajaron un punto y obligaron a los bancos a desarmar Leliq", explicó Gabriel Caamaño, socio de Consultora Ledesma.

En la misma línea se manifestó Juan Ignacion Paolicchi, analista de EcoGo: "Creo que la lógica es dar la señal de que el BCRA está preocupado por la brecha. Honestamente, me parece que faltó una definición un poco más fuerte porque subió la de pases pero bajó la de Leliq en lugar de dar una señal de tasas contundente que aplaque las expectativas de devaluación o que le de un mensaje de preocupación sobre la brecha. Una señal de tasa, sube el costo del financiamiento a privados y eso desincentiva o demora el adelantamiento de importaciones porque cuesta más financiarse".

Por su parte, el CEO de Analytica, Rodrigo Álvarez, apuntó: "Me da la sensación de que el Gobierno no entiende que el peor escenario es una devaluación y que endurecer la política monetaria y ser más contundente con las señales es un mal menor en relación al costo que podría generar para la economía una devaluación del tipo de cambio oficial".

Golpe a las empresas

El aumento en la tasa de pases también impactará en las líneas de corto plazo para empresas. Allí, la más usada son los adelantos en cuenta corriente. Por eso, como decía Paolicchi, se encarecerá el costo de financiarse para las empresas.

Al tener que pagar algo más por hacerse de pesos, el BCRA espera que las empresas no continúen financiándose en moneda local para luego tratar de convertir ese dinero a dólares, ya sea pagando importaciones con dólar oficial o mediante compras en el dólar bursátil o el blue, de modo de presionar la brecha.

En la misma línea de hacer más caro el crédito corporativo, hubo otra modificación que realizó el BCRA y que afectó a las empresas elegibles para las líneas de crédito baratas al 24%. "Muchos estaban pidiendo esos créditos y se iban al dólar", dicen en el organismo.

Buscan evitar que las empresas se financien en pesos a tasas bajas y luego compren dólares

Para frenar esas maniobras, la autoridad monetaria emitió la comunicación "A" 7132, donde estableció que los bancos no podrán deducir de las exigencias de encajes las líneas de crédito subsidiados que otorguen a importadores de bienes de consumo finales (excepto insumos médicos) o a empresas de rubros que ya no estén alcanzados por el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Así, la autoridad monetaria dejó afuera del financiamiento barato a todas aquellas empresas que no pertenezcan los siguientes sectores:

Turismo

Gastronomía

Transporte de larga distancia

Recreación, cultura y deporte

Jardines maternales

Salud

Peluquerías

Industria

Construcción

Comercio

Transporte

Servicios administrativos, profesionales y empresariales

Minería no metalífera

Sobre este punto, fuentes del BCRA aclararon: "La norma sólo limita el financiamiento a tasa subsidiada a los importadores de bienes de consumo finales. Si quieren financiarse en pesos tienen que ir al sistema financiero normal y no beneficiarse de la tasa subsidiada que se dispuso como ayuda en la pandemia y que sigue para todos los sectores que el Gobierno considera dentro de las ATP".

Al mismo tiempo, destacaron que "no afecta la importación de insumos para la actividad económica ni a productos o insumos médicos".

La caución no reaccionó

Una de las tasas más cortas del mercado es la de caución, un préstamo que se toma en la Bolsa a muy corto plazo. Dada la enorme expansión monetaria de los últimos meses, las tasas de caución operan en valores bajos, lo que deja pesos baratos disponibles para destinar a presionar la brecha cambiaria.

En el primer día de funcionamiento de la nueva tasa de pases, el incremento no se trasladó a la caución en forma significativa. "El viernes, la caución a 5 días hábiles cerró a 20% en la Bolsa; el jueves, había cerrado a 26%. En un plazo más largo, de 30 o 31 días, el jueves cerró a 30% y el viernes, a 26,5%. Solo en un plazo intermedio, de 14 días, se vio un alza: pasó de 27% a 29% entre jueves y viernes. Es relativo el efecto", contó Leonardo Svirsky, sales & trading en Bull Market Brokers.

Medidas tímidas para frenar al dólar

Por ahora, los efectos de las últimas decisiones del BCRA sobre el mercado cambiario tampoco se vieron. A pesar de la posibilidad de los organismos públicos de intervenir con ventas de bonos en el mercado secundario, las cotizaciones financieras del dólar volvieron a saltar en el final de la semana.

El contado con liquidación cerró en $154,95 y el dólar Mep terminó en $143,42. El blue, en tanto, tocó un récord de $167. Así, lejos de cerrarse, las brechas continuaron en alza.

Los economistas consultados concuerdan en que las medidas que se tomaron resultan tímidas para calmar a un mercado cambiario que parece no tener techo.

"El nivel de la tasa es bajo en comparación con el ritmo de depreciación del oficial y los movimientos siguen siendo muy tímidos. Este evento ya tomó mucha temperatura, lleva muchos meses y están intentando con dosis homeopáticas. Van despacito tratando de calibrar. Tendrían que hacer una suba de tasas significativa para mover al mercado", interpretó Caamaño.

A pesar de las medidas, el dólar blue sigue marcando récords

A su turno, Álvarez acordó con su colega: "Me da la impresión de que el Gobierno cree que tiene tiempo y es un error. Los cambios de política monetaria, las señales que están dando vienen en dosis muy homeopáticas para el nivel de crisis que está instalado en Argentina. Lo mismo sucede con la corrección fiscal".

"Están perdiendo entre u$s30 millones y u$s130 millones por día, con reservas netas que orillan los u$s4.500 millones. Es francamente insostenible. Si en un mes pierden u$s1.000 millones, sería un cuarto de las reservas netas. Las señales tímidas van a tener que empezar a ser más atrevidas en algún momento porque con medidas tímidas no van a modificar el panorama y va a terminar un poco más complicados", coincidió Paolichi.

"Me parece que estamos ante una gravedad que no se condice con la parsimonia con la que se está encarando el proceso de ordenamiento económico. La economía está en falsa escuadra y si no se ordena rápidamente, de una manera contundente, creíble y decisiva para los actores económicos, este proceso de deterioro se va a acelerar", cerró Álvarez.