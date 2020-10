La pulseada por el "dólar MEP": por qué el Central desconfía de la propuesta de los bancos

Hacer que el dólar MEP canalice la demanda minorista implicaría varios cambios regulatorios pero, además, Pesce sospecha que podría incentivar la inflación

Con una demanda insatisfecha de divisas estimada en u$s800 millones que todos los meses era canalizada por la cuota oficial de u$s200 por persona y que a partir de ahora no tendrá una alternativa legal, en la City todos tratan de dar con la fórmula que deje tranquilos a los ahorristas y, al mismo tiempo, saque presión sobre el dólar blue. Sin embargo, no se llega a un acuerdo entre las entidades financieras y el Banco Central, que tienen visiones contrapuestas sobre las soluciones y sus posibles efectos secundarios.

El Gobierno ya dejó bien en claro que no quiere introducir cambios que afecten el valor del dólar ni su operatoria. Tan férrea es su decisión de no mover ni una ficha, que ni siquiera están pensando en modificar algo que no afectaría en nada las reservas: las regulaciones de compra y venta de los dólares financieros, especialmente el MEP, para que los bancos puedan vender este dólar a sus clientes y así quitarle presión al blue.

Por eso, Miguel Pesce hizo oídos sordos a la propuesta que le llevaron los bancos para eliminar todas las restricciones que limitan hoy la operatoria en el mercado bursátil y autorizar a las entidades financieras a vender dólares bolsa a sus clientes.

Ocurre que Pesce está convencido que convertir al MEP en el nuevo dólar de referencia podría acarrear un riesgo: sería como "legalizar" el blue o como reconocer de manera tangencial una suerte de desdoblamiento cambiario. Y eso, le traería problemas con el resto del equipo económico.

Además, teme que si el dólar MEP se volviera el dólar de referencia, su precio sería tomado en cuenta para la gran mayoría de los precios de la economía y eso tendría impacto directo en la inflación, que ya viene mostrando un camino alcista, tras el 2,8% de septiembre.

Desde los bancos, consideran que la posibilidad de que sus clientes pudieran acceder a comprar dólares MEP, le daría más exposición y por ende más volumen a este tipo de dólar, al tiempo que ayudaría a evitar que muchos ahorristas se fueran al blue, algo que al Banco Central le puede resultar interesante. Además, señalan que si la operatoria de dólar MEP se populariza, entonces muchos ahorristas que en lugar de comprar 200 dólares estén en condiciones de comprar 400 o 500 por mes, elegirían este camino y le quitarían presión al MULC y, por ende, a las reservas del Central.

Sin embargo, en el Gobierno no están convencidos de que esto vaya a funcionar. Especialmente porque para que los bancos puedan venderles a sus clientes dólar MEP habría que eliminar todas las restricciones que hoy están vigentes para las operatorias de los dólares bolsa.

Las restricciones a la compra del dólar ahorro harán que este mes caiga cerca de u$s800 millones la demanda registrada en septiembre

Entre regulaciones y la pulseada con las Alyc

"Primero, habría que eliminar la restricción que establece que quienes compraron sus 200 dólares ahorro no pueden operar por 90 días en el mercado del dólar bolsa, luego eliminar el parking -que ya se eliminó para quienes quieran vender bonos en dólares y obtener pesos- para el camino inverso, es decir, quienes quieran comprar bonos para adquirir dólares. Y por último autorizar a los bancos a que hagan la operatoria que hoy hacen las Alycs", resumió el economista y consultor Salvador Di Stefano, refiriéndose a las Agencias de Liquidación y Compensación (Alycs) que son las encargadas de comprar y vender bonos para poder acceder a los dólares financieros.

Y concluyó: "En síntesis, habría que romper todas las regulaciones y liberar todas las operaciones en blanco".

En el mercado creen que esto podría ayudar a que baje la cotización del dólar blue, algo que hoy parece casi imposible porque el blue no para de subir. La semana pasada subió 9 centavos en una semana, y en lo que va de esta semana continuó al alza. Ya está en $171, mientras el contado con liqui se disparó a $169 y el MEP a $156.

"Es difícil imaginar que el blue pueda bajar, por los motivos que sean", dijo un operador de ese mercado. Y agregó: "Más bien todos estamos apostando a ver cuándo llega a $200, si será la semana próxima o la otra, pero es difícil porque todo está muy paralizado y casi nadie vende dólares, todos compran".

La propuesta de los bancos claramente apunta a desarrollar un producto que hoy las entidades financieras no ofrecen. ¿Quieren los bancos quedarse con el negocio de las Alycs? Sin duda están buscando entrar en un mercado que hoy es territorio exclusivo de los brokers bursátiles. Un territorio que podría verse amenazado si Pesce hace lugar a la propuesta que le presentaron los bancos.

"Me quieren sacar el único negocio que me quedaba", dijo un experimentado operador bursátil que trabaja en una Alyc donde admitieron que la demanda de dólar MEP y "contado con liqui" parece ser el único atractivo por el cual llegaron nuevos clientes a esa casa de Bolsa y abrieron sus correspondientes cuentas comitentes.

Sin embargo, hay quienes piensan que los bancos no representarían una verdadera amenaza para los brokers. "Las Alycs continuarían haciendo lo que hacen y los bancos se sumarían, pero son públicos diferentes, porque quien ya abrió hace tiempo una cuenta comitente busca asesoramiento y realiza más de una operación, en ese punto las Alycs pueden seguir marcando la diferencia con respecto a los bancos, en caso de que los autorizaran a hacer este tipo de operaciones", señaló Federico Broggi, jefe de Research de IEB.

Además, los bancos para poder estandarizar sus procesos, deberán elegir un bono para hacer este tipo de operaciones, mientras que los brokers seguirán teniendo margen para operar con distintos títulos públicos y eso les dará flexibilidad y, tal vez, mayor competitividad.

Claramente los clientes serían de perfiles diferentes. Si el Central autorizada lo que le propusieron los bancos —lo que parece casi muy difícil que ocurra—, los clientes de los bancos serían aquellos que pueden comprar un poco más de 200 dólares por mes. Mientras que los de las Alycs son quienes buscan operar montos mayores.

"Nadie abre una cuenta comitente para comprar solo 200 dólares por mes. Lo hacen porque, como mínimo compran 1.000 dólares al mes y quieren cubrir sus posiciones", señaló un operador de una Alyc que en los últimos meses vio cómo se incrementaron los clientes que abrieron cuentas comitentes para comprar dólares bolsa.

Por eso, entre los brokers sospechan que muchos de los que hasta ahora podían comprar 200 dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y ahora quedaron afuera por algún motivo, probablemente se vayan al blue. "Son aquellos a los que no les importa mezclar blanco con negro", señalaron.

Para Pesce, la propuesta de los bancos de canalizar la demanda minorista a través del dólar MEP no es una buena idea

¿Un Sistema preparado?

En cambio, quienes cobran salarios más altos y tienen su dinero depositado en el banco, es más probable que se inclinen por operar en el MEP. En este caso, ya hay una buena cantidad de cuentas comitentes abiertas de quienes ya sea a través de las Alycs (la única posibilidad vigente hoy) o a través de los bancos, si el Central le hiciera lugar a la propuesta que las entidades le hicieron llegar a Pesce.

"Si la brecha entre el MEP y el blue se achica, entonces puede ser que el MEP gane terreno porque hay mucha gente que tiene sus ingresos en blanco y no quiere salir de ahí, porque si va al blue después pierde la posibilidad de volver a operar en los mercados en blanco", dijo un experimentado broker del mercado.

Claro que para que los bancos puedan operar al igual que las Alycs en la compra y venta de bonos, la operatoria debería simplificarse. Además de eliminar todas las restricciones que existen hoy en el mercado para comprar dólares con bonos, los bancos deberían implementar un sistema amigable y de fácil acceso para que sus clientes puedan hacer este tipo de operatoria.

"En algunas entidades, como el Galicia, ya lo tienen listo", dijo un experimentado analista del mercado financiero. En la mayoría de las entidades financieras del sector privado, reconocieron haber estudiado la posibilidad de implementar un sistema para que sus clientes puedan acceder al dólar MEP, a través de la página de inversiones donde se accede a constituir un plazo fijo. No será tan sencillo como es hoy comprar dólares ahorro en el MULC, pero la idea es que no sea tan complicado.

En rigor, hace ya más de un año que los bancos le hicieron llegar esta propuesta al Banco Central, en ese entonces conducido por otras autoridades. Fue después de que el gobierno de Mauricio Macri pusiera en marcha el cepo, cuando los bancos le acercaron la idea de ser los canales de compra de los dólares financieros a los funcionarios de la autoridad monetaria. En aquel momento, como al parecer ahora, no les dieron lo que pedían.