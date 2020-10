Una promesa incumplida de Martín Guzmán estaría detrás de la suba del dólar paralelo

El Gobierno nunca reglamentó el canje de bonos en pesos por otros en dólares que beneficiaba a grandes fondos de Wall Street. Templeton y PIMCO en la mira

La suba de los dólares paralelos en el mercado financiero, conocidos como "contado con liquidación" y el MEP o "Bolsa", tendrían más de una explicación. Con precios en torno a $165 para el primero y $150 para el segundo, estuvieron mostrando un comportamiento alcista que no sólo sería explicado por la falta de confianza en el rumbo económico y el mega cepo cambiario. Habría más.

Las distintas versiones de dólar "paralelo" no encuentran techo y crecen día a día. De hecho, en el año el "liqui" trepa 120% y el MEP otro 107%. Cada comentario o aparición pública con el objetivo de tranquilizar la plaza termina provocando el efecto contrario, tal como sucedió ayer cuando Alberto Fernández ante empresarios de IDEA afirmaba que no habrá una devaluación y que no se tocarán los depósitos en dólares. Hubo una disparada de más del 5% en tan sólo un día.

Fondos como PIMCO y Templeton no pudieron canjear sus bonos en pesos como prometió Guzmán

No hubo salida pero sí castigo

Pero según dice la consultora Delphos Investment, el movimiento alcista se trata de una combinación de factores coyunturales y estructurales. "En el primer campo encontramos por ejemplo a los fondos globales que finalmente no tuvieron la salida prometida con bonos en dólares para retirar del mercado local los u$s1.500 millones que todavía mantenían en bonos domésticos", dice.

Esto viene a cuento de la posibilidad que había anunciado el mismo Martín Guzmán en agosto de este año para darle salida a los inversores grandes que quedaron con bonos en pesos de la Argentina pero que querían irse. En ese momento, Guzmán avisó que le ofrecerá bonos en dólares (en tres distintas licitaciones) para que estos puedan salir vía el denominado contado con liquidación.

La medida apuntaba, concretamente, a los fondos PIMCO y Templeton, que tendrían activos remanentes en pesos por el equivalente a 1.500 millones de dólares, desde 2018, cuando suscribieron la emisión de Bonos del Tesoro (Botes) y otros con vencimiento este año.

Roberto Lavagna había criticado la "dolarización de deuda en pesos " que impulsó Guzmán

Medida criticada por "fuego amigo"

Pero este canje que criticó el mismo Roberto Lavagna en su momento porque, al final del día, se dolariza una deuda en pesos, no prosperó porque el desplome de los bonos actual hace que un canje sea más caro para Guzmán. Actualmente los títulos locales en dólares rinde hasta 16%, un costo inadmisible para Economía si tiene que volver a emitir deuda en moneda extranjera.

"Lo que aquí se está haciendo es tomar una medida, con pragmatismo puro, para terminar de limpiar los efectos de la bicicleta financiera que operó en Argentina desde el año 2016 y que tanto daño le hizo al país", dijo Guzmán en su momento.

El instrumento propuesto para la "salida" de esos "capitales especulativos", para "limpiar" el mercado en pesos, es la emisión de un título a 15 años (vence en 2035), en condiciones técnicas similares a los que forman parte de la emisión para el canje de la deuda en dólares bajo ley argentina.

Tampoco está claro que con las nuevas restricciones cambiarias, como la imposibilidad de operar el contado para los no residentes, sea viable esa operación.

Por lo tanto, hay "presiones" en los mercados para que esta clase de fondos salgan de sus títulos en pesos y se intenten cubrir con colocaciones en dólares ya que el Gobierno no les dio la "salida" prometida.

Pero habría más. Según Delphos, en el segundo campo fundamentalmente sigue afectando el modo cuarentena del frente fiscal, lo que básicamente significa gastar sin restricciones ya que el financiamiento lo provee el BCRA sin "ningún costo". "La prioridad es modificar el comportamiento desbocado en el plano fiscal financiado con emisión monetaria, dando algún tipo de previsión al respecto para los próximos 6 meses. Por ahora no hay señales en dicho frente", acotan.