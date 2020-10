Melconian y un duro consejo para el equipo económico de Macri

El ex director del Banco Nación admitió que el expresidente "sabe que en la economía le fue mal" y que en privado "es más autocrítico"

El ex director del Banco Nación, Carlos Melconian, apuntó contra el equipo económico de la gestión de Mauricio Macri y manifestó que "no deberían aparecer dando consejos". También contó porque admitió que el ex presidente "sabe que en la economía le fue mal" y que en privado "es más autocrítico".

"El equipo económico de Macri no debería aparecer dando consejos. Dijiste 20 cosas que no ocurrieron, no le des lugar a los de en frente para que te verduguen", expresó el economista en diálogo con A24, y se desligó de la toma de decisiones durante el gobierno anterior: "Yo no fui parte del equipo económico. Fui director del Banco Nación que está lejísimos de la toma de decisiones".

En esa línea, agregó: "Macri es una persona que sabe que tuvo esa oportunidad, en privado es más autocrítico, que sabe que en la economía le fue mal, lo tiene claro en privado los conflictos económicos que no volvería a cometer, y no sé más nada que eso". Mientras que por otro lado, comentó: "El gobierno de Macri tuvo una política exterior envidiable, y la hizo él, y fue brillante".

En cuanto a la situación del dólar blue que superó los 170 pesos, argumentó: "El dólar paralelo es el dólar buchón, te muestra que esto es un problema de alto contenido macroeconómico, no cambiario. Igual es un dólar pasado de rosca, pero nunca cometas el error de decir que tocó un techo".

"Una devaluación a secas es para peor. Vamos camino a algo, Una devaluación a secas es para peor, hay historia, si no corregís el ancla político y viene con algo la corrección cambiaria, te va a exigir. El acuerdo con el Fondo debería adelantarse", añadió Melconian.

Por otro lado, en cuanto al rumbo político del Gobierno, expresó: "El problema político cronológicamente es una fórmula que nació así, con la actual vicepresidenta nombrando al candidato. Después vino el slogan, con Cristina solo no alcanza, sin Cristina no se puede, agarró un gobierno en guardia baja y le ganó con contundencia".

"Un pedazo grande de la Argentina votó contra la economía. Y ahí arrancó un periodo político que lo definiría: una gran mayoría que no votó a este gobierno, votaban a favor de tratar de interpretar que participaba una gran jugadora de la política, una gran ajedrecista, que es la generó la movida de fichas para el triunfo, y simultáneamente una persona con gran experiencia política, una persona que se define como un activo", expresó.

Por último, concluyó: "Estábamos en camino de eso en los primeros 100 días, con un programa mediocre, pero por más mediocre que fuera iba a ser suficiente para tener un 2020 mejor que 2018 y 2019, por lo malo que había sido lo otro, y viene la pandemia. La pandemia desarticuló al gobierno en lo sanitario, en lo político y en lo económico".