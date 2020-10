La obsesión de Alberto Fernández es que baje el dólar blue: ¿cuál es el plan para lograrlo?

El Banco Central apura medidas para reducir la presión alcista que mueve a las cotizaciones paralelas del dólar. La visión de un consultor experto

El dólar blue no deja de marcar récords y este lunes ya se vendió a $181. Según anticipan analistas del mercado, la empinada tendencia a la suba de la cotización se mantendrá. Por otro lado, el Gobierno busca definir medidas que le permitan capear el temporal. ¿Serán suficiente para lograr una inesperada baja del dólar?

"El Gobierno implementa un plan de regulación más eficiente para contener al dólar, no significa que haya un cambio de rumbo, ergo, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Sin embargo, podríamos ver a un dólar más calmo, un poco más de recesión y menos crédito para el sector privado. Se viene el plan FMI", explica Salvador Di Stefano, reconocido economista y consultor ligado al agro.

¿Cuánto podría bajar el dólar blue?

"Hoy el único tipo de cambio que tenés en contado es el dólar blue, el dólar bolsa lo tenés con un parking a 5 días, y el contado con liqui a 15 días. La idea es primero alinear el contado con liqui con el dólar bolsa, de esta forma podemos arbitrarlos mucho mejor, y esto debería achicar la brecha entre uno y otro, lo que tiraría a la baja al dólar blue", anticipa Di Stefano.

"El dólar bolsa el viernes cerró en $152, el contado con lique en $165 y el dólar blue en $175. Lo que se pretende en una primera etapa es bajar el contado con lique a la zona de $155, de esta forma el dólar blue bajaría a la zona de $165", pronostica.

La semana pasada el ministro de Economía, Martín Guzmán, había anticipado que habrá "un cambio de dirección en el control del dólar contado con liquidación. Vamos a ir moviéndonos en la dirección de ir facilitando esas operatorias". Finalmente, este lunes la cartera confirmó la reducción del parking para las operaciones con el dólar bursátil.

En esta línea, Di Stefano dice que pronto los bancos podrán vender dólar bolsa, una medida en estudio que fue anticipada por iProfesional.

"Lo podrán realizar, el Banco Central les pediría que pongan una opción a sus clientes. Esto está en discusión, porque los bancos quieren que se venda dólar bolsa y contado con liqui en contado", comenta.

Y agrega: "Si ello ocurriera, el precio del dólar blue caería considerablemente, porque se alinearían los plazos de compra entre blanco y blue, formal e informal, y esto daría lugar a una descompresión en el mercado informal".

Precio del dólar: se recalientan los pronósticos

En cuanto al precio del dólar para fin de año, Di Stefano lo vincula con el nivel de reservas que tenga el Banco Central, por lo que avizora un escenario complicado.

"Para que le dólar esté a menos de $200 a fin de año deben crecer las reservas, que al día 14 de octubre se ubicaron en u$s40.847 millones. Aún restan por salir de la Argentina fondos por u$s4.000 millones que quedaron atrapados en inversiones en pesos y que vienen de la época de Mauricio Macri. Hay que conseguir que ingresen u$s4.000 millones y que las reservas queden en u$s40.000", afirma.

El blue , imparable: este lunes trepó a $181.

"En 2021, la cotización del dólar de mercado empezará con 3", sostuvo Diego Giacomini, de la consultora Economía y Regiones, sobre el comportamiento del dólar de mercado, en referencia al blue, para el próximo año.

Este viernes, el dólar blue alcanzó un récord histórico, como viene sucediendo día tras día desde la aplicación del súper cepo a las operaciones de divisas en el mercado oficial. Así, el billete verde se vendió en las cuevas financieras a un máximo que rondó los 178 pesos.

Sin embargo, no será su valor máximo ni mucho menos, ya que consultaras económicas ubican la cotización del dólar blue en $200 en un periodo de corto plazo. "Rápidamente se ubicará en un nivel con un piso de $200", destacó Giacomini en el informe de "Economía & Regiones".

Y no sólo eso: "Seguirá subiendo debido a que un Banco Central cada vez más quebrado es promesa certera de más devaluación y más inflación", agregó Giacomini.

"El balance del BCRA muestra que la tendencia alcista del dólar no sólo proseguirá, sino que se empinará significativamente", señaló el informe de la consultora de Giacomini, y proyectó: "El dólar de mercado (el libre de cepo) empezará con '2' más rápido de lo que la gente cree".

Tomando el cierre del mercado paralelo del viernes ($178), para que la cotización llegue a los $200 tendría que aumentar un 12%, menos que el 27,69% que subió desde el anuncio de las restricciones cambiarias el 15 de septiembre.

Concretamente, Giacomini sostiene que la cotización del dólar "no tiene techo" en tanto el Banco Central no cuente con las reservas necesarias para sostenerla. En consecuencia, pronosticó que "en 2021, la cotización del dólar de mercado empezará con '3', luego con '4', posteriormente con '5' y vaya a saber hasta dónde llega. No tiene techo".

Moneda en declive: analistas pronostica que el peso seguirá perdiendo valor.

Asoma la devaluación oficial

En medio de la tensión cambiaria, la idea de una devaluación y consecuente aceleración del ritmo inflacionario comienza a surgir con más frecuencia entre los expertos.

"Vamos a una crisis severa: no sólo el dólar va a seguir subiendo, porque no tiene techo, sino que de la mano de la devaluación -falta la devaluación del dólar oficial, que va a venir en algún momento- va a venir la aceleración de la inflación y con eso un aumento de la pobreza", advirtió el economista José Luis Espert.

"Cuando ves que el mercado no reacciona positivamente a ninguna de las medidas que el Gobierno tomó, es porque perdió la confianza. Y eso es muy complicado, porque no se ve un horizonte, qué podría hacer el Gobierno para detener la expectativa que hay de devaluación futura", evaluó Christian Buteler, analista del mercado financiero.

Se refería a la idea que parece haberse instalado en el mercado de que el dólar, inexorablemente, mañana estará más caro que hoy. Esa "expectativa inflacionaria" al parecer ya está arraigada no sólo en el mercado, sino en toda la sociedad.

Según el informe de E&R, del economista Giacomini, la actual evolución en la brecha cambiaria constituirá una "presión" para que "la política cambiaria oficial sea modificada", principalmente porque "el Banco Central no tiene dólares" para mantenerla.

Según este análisis, hoy las opciones con las que cuenta la autoridad monetaria "no son muchas", y se limitan a un REPO (operaciones con títulos), el swap de China o, en última instancia, la utilización de los encajes de las entidades financieras o bien la inmovilización de los depósitos en dólares en cajas de ahorro, lo que para E&R implicaría "avanzar sobre la propiedad privada".

"Si nada de todo esto sucede, no hay otra alternativa que modificar la actual política cambiaria, ya que no hay con qué sostener el tipo de cambio", finalizó E&R, aunque lamentando que si se adopta ese criterio "será una medida tomada a los ponchazos y a las apuradas".