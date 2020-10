Melconian prevé un nuevo salto adicional del dólar por el desequilibrio monetario

Mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, pone en marcha la nueva estrategia del Gobierno para desacelerar la volatilidad en el mercado cambiario, el expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian alertó por un "salto inflacionario" que derivará de un "aumento adicional" del dólar.

"El problema cambiario es fiscal y monetario. Nace porque el Banco Central vende reservas y las reservas líquidas bien medidas se acercan a cero", señaló el economista durante el encuentro virtual que organizó la Cámara de la Construcción de Córdoba.

Melconian, quien preside la consultora M&S, sostuvo también que la situación económica actual "es producto de la fuerte emisión de pesos derivada del desequilibrio fiscal y monetario", y acusó al Gobierno de tener un "error de diagnóstico".

Además, instó en acordar rápido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr "previsibilidad", rechazó el cepo cambiario y anticipó un "nuevo salto adicional del dólar" a raíz de un "salto inflacionario".

"Lo que ocurre en el mercado de cambio y suma a la brecha, son datos de la realidad. Hoy se está postergando una nueva tasa de inflación que probablemente tome un salto y ahí vendrá el salto cambiario pero el gobierno lo dilata", precisó el economista.

Melconian expuso en el marco de del inicio de la 7° Jornada de Infraestructura organizada por la Cámara Argentina de la Construcción, que contó con más de 500 asistentes virtuales y a presencia de Horacio Berra, presidente de la 7° Jornada de Infraestructura, Luis Lumello, presidente de Camarco Delegación Córdoba, el intendente Martin Llaryora, el ministro de Obras Públicas de Córdoba, Ricardo Sosa, el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill.

Durante el encuentro, Melconian afirmó que "el balance pandémico está abierto en el mundo, en Argentina ha adquirido una connotación diferente porque el Gobierno adoptó una actitud 99% sanitarista el primer día".

"Y yo dije con respecto a eso que estábamos recibiendo todos los papers de las universidades del mundo que ‘a mayor cuarentena peor economía", indicó.

Fiel a su filoso estilo, el ex director del Banco Nación destacó que "el conflicto en Argentina es que desde Cristóbal Colón a la fecha -para que nadie se sienta ofendido- Argentina no ha hecho ahorros como para afrontar eventos de esta naturaleza. No tiene endeudamiento externo, ni local, no tiene fondos anticíclicos entonces, a diferencia del mundo ha tenido que resolver esto con emisión monetaria lo que genera un problema para el futuro".

En ese sentido, dijo que "el impacto político fue muy potente, el presidente salió muy golpeado de este evento" .

Lo que no fue, lo que es y lo que viene

"Argentina despejó los vencimientos de bono de la deuda pública. Por lo menos para el gobierno de Alberto Fernádez porque lo que te sacaste de encima ahora lo tenés que pagar más adelante", añadió Melconian.

Además, dijo que "otra lección a futuro" es que "no más ni los tipo de cambio flotantes y libres con inflation targeting sin precios relativos ni tampoco esto que tenemos ahora. No más defaultear la deuda y colocar deuda en cualquier cosa".

"El nivel de actividad rebotó y veremos cómo sigue porque Argentina no es uno de los países que va a recuperar todo lo que cayó, porque para recuperar hay que generar un cambio de régimen absoluto con posibilidad de mojón de negocios e inversión o hay que generar un San Remes de ajuste previo".

Melconian consieró que "va a costar la salida porque ha habido 3.600.000 informales expulsados en este tiempo. La tasa de desocupación en Argentina bien medida es del veintipico y lo que pasa es que ha caído la tasa de actividad. Y todavía no estamos ni siquiera reponiendo la depreciación del capital, esto quiere decir que este capital y esta tasa de empleo ya me está dando el horizonte de lo que viene".

"El dólar a $80 es competitivo y a $ 180 se fue de mambo", dijo Melconian vía zoom

"El problema cambiario está originado en la macroeconomía, no está originado en el mercado de cambio que es el diagnóstico del gobierno. Nace porque el Central vende reservas y porque las reservas líquidas bien medidas se acercan a cero, después quedan el oro y los derechos especiales de giro por US$ 5.000 millones. Hoy la Argentina debería tener US$ 90.000 millones y tiene US$ 5.000 millones", añadió.

Agregó luego que "Tenemos un agujero fiscal de los peores de la historia. La emisión de moneda salió a la calle y dado que hay precios controlados, administrados, tarifa congelada y estamos todos guardados la inflación no fue uno a uno con semejante emisión. De manera que hay alguien en el gobierno que cree que hay una nueva teoría en la Argentina que es que sí se puede emitir y no hay inflación. Es la que va a venir".

"El déficit fiscal va a hacer del cuatro y medio del PBI y se va a financiar con emisión monetaria. El futuro va a ser el mercado de cambios, que para mí va a ser muy difícil evitar una nomilidad. No devaluar, porque ya viene devaluándose la moneda todos los días. La pregunta es si hay un salto nominal adicional y lo va a haber porque lo que viene es un salto inflacionario adicional", remarcó.

Sin dar números, porque todavía no tenía el cierre, anticipó que la inflación de octubre será muy superior a septiembre.