"Devaluación, más inflación, y miseria", las advertencias de Milei para el país

El economista criticó las medidas económicas y sostuvo que el Presidente "se está equivocando, que es un mentiroso o que está flojo de teoría económica"

El economista Javier Milei calificó la situación económica, social y sanitaria de la Argentina como "la peor de la historia" y criticó las medidas tomadas por el Gobierno.

"Vamos a estar entre los tres países donde más cae el PBI, segundo en el ranking de miseria, estamos terceros en el podio de inflación y somos el país, en el 10% que más muertos por millón de habitantes tiene", advirtió el economista.

Al hacer referencia a las declaraciones de Alberto Fernández sobre los depósitos en dólares, Milei sostuvo que el Presidente mintió y que el Gobierno está "financiando la corrida con los encajes de los depósitos".

"No había necesidad de decirlo porque nadie se lo preguntó", sostuvo. Asimismo, consideró que no sólo se están vulnerando los derechos de propiedad sino que hay una "devaluación encubierta".

Sobre los dichos del Gobierno de que no hay devaluación y el dólar paralelo no genera inflación, el economista en diálogo con el canal LN+, señaló: "Es falso. El Gobierno tiene un problema de no comprender cómo funciona el sistema de precios. Este cree que los precios están determinados por el tipo de cambio, si se fija el tipo de cambio no hay inflación. Habría que mostrarles el caso de Venezuela, donde la brecha se volvió gigante, tuvieron una hiperinflación, siguen y están en camino a tener la más larga de la historia".

"Vamos a estar entre los tres países donde más cae el PBI, segundo en el ranking de miseria, dijo Milei

Peor que el 2001

Hace unos días, Milei aseguró que la Argentina está en un "volcán en erupción" y dijo que este momento es "peor" que la crisis del 2001.

"La Argentina está transitando la peor crisis económica y social de la historia. Estamos en un volcán en erupción", afirmó el economista.

Milei, que anunció que incursionará en el mundo de la política junto a José Luis Espert, explicó que "en 2001, 2002 cayó la actividad 10,9% con una caída máxima del 16% en el segundo trimestre del año".

"Hoy, 2020, tenés una caída del PBI, según la estimación del Ministerio de Economía, del 12%. Caída en el segundo trimestre 19,1%", precisó el referente libertario en el programa Animales Sueltos.

En ese contexto, el economista remarcó que "la tasa de desempleo en el 2001, 2002, (era de) 25%".

"Hoy es de 13%, pero en realidad cuando corregís por la PEA (Población Económicamente Activa) estás en 29%. Cuando mirás lo que tiene que ver con la pobreza, llegaste a niveles del 55%. Estamos en el 41% en el promedio del semestre, y en la punta 47%. Esperá que estalle la hiperinflación y vas a ver los niveles de pobreza como nunca en la historia", advirtió.

Asimismo, para Milei "el mundo mató a la inflación", ya que "la gran mayoría de los países tiene menos del 3%".

Sin embargo, aclaró que ese no fue caso de la Argentina, país que se encuentra tercero en "el podio de la inflación".

El economista liberal atribuyó la causa de esta crisis, entre otros factores, a la aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto por el Gobierno de Alberto Fernández. Y en ese sentido enfatizó: "El problema no es la pandemia, el problema es la cuarentena".

De acuerdo Milei, la Organización Mundial de la Salud se equivocó al comparar esta enfermedad con la gripe española. "El 99% del problema en el mundo te lo causó la cuarentena cavernícola, el error de la OMS", sostuvo. Y sobre este punto resaltó que "el mejor alumno" y "más estupido de todos" fue la Argentina, con la cuarentena más larga y profunda del mundo.

Milei, reiteró sus posición en contra de las restricciones al dólar

Por otra parte, el economista liberal repudió las restricciones al dólar, a la vez que opinó que el cepo es "inmoral" y que limita las libertades individuales. "El cepo es una medida propia de un gobierno liberticida que quiere estafar a la gente y no deja que compre los bienes que quiere con la plata que se ganó honestamente", sentenció.

Para Milei, la situación actual es peor que la crisis del 2001

Además, Milei manifestó que cada vez hay menos reservas en el BCRA, lo que se generó debido a que los sucesivos gobiernos fijaron el tipo de cambio y emitieron dinero. "Por eso tienen que poner el cepo, que es cada vez más violento. Generaron un desequilibrio macroeconómico por una política fiscal demencial, y la consecuencia es la inflación y el cepo", expresó.