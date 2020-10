Las cotizaciones bursátiles del dólar vuelven a subir: ¿qué pasa con el oficial y el blue?

El dólar blue cotiza este miércoles estable a $183 para la punta vendedora en cuevas del microcentro porteño, mientras las cotizaciones financieras de la divisa estadounidense experimentaban una nueva suba.

Esto se da en el marco de los últimos controles a la compra de divisa extranjera ("súper cepo"), que dejaron fuera del mercado cambiario oficial a muchos ahorristas.

En ese contexto, los inversores también miran de cerca las cotizaciones bursátiles que si bien se vienen comportando al alza, todavía están rezagadas con respecto al blue.

El dólar contado con liquidación se ubica en $175,61.

Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, cotiza en torno a los $166,92.

¿Cuál es el comportamiento del dólar blue?

A su vez, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense inicia la rueda a $77,68, siempre bajo la atenta vigilancia del Banco Central (BCRA).

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana opera a un promedio de $83,31 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar ahorro, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS más el 35% del impuesto a las ganancias, se vende alrededor de los $137,46.

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operan en la City, estas son las cotizaciones de venta:

- Galicia: $83,50

- Nación: $82,75

- Supervielle: $83,50

- Santander: $83,50

- Patagonia: $83,25

- Macro: $83

- Itaú: $83,40

El dólar blue, que se ubica en los $183, no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se situó en los 1.436 puntos básicos.

Dólar, sin calma: por qué falló el plan Guzmán y trepó el precio

No fue, precisamente, el debut soñado que hubiera querido Martín Guzmán. El día después de los anuncios para calmar la brecha cambiaria en el mercado del dólar contado con liquidación (CCL) y Bolsa (o MEP), las cotizaciones de estos tipos de cambio subieron fuertemente.

Si bien habían comenzado a la baja, el dólar que surge de comprar y vender acciones y bonos argentinos, escaló con fuerza: el CCL trepó 4% hasta $171 mientras que el Bolsa ganó 5% y cerró en $161. El blue, aquél que no controla ninguna mano del Estado, quedó en $180, prácticamente sin cambios.

En el mar de rumores, en las mesas se notó la ausencia del Banco Central vendiendo bonos en el "liqui". Algo que llamó la atención, ya que la entidad venía soltando el AL30 (un bono surgido del canje que tiene en cartera luego de la reestructuración y que vence en 2030) para frenar el alza del contado. Pero, en las mesas de dinero no lo vieron y se especula sobre un "pase de facturas" de Miguel Ángel Pesce a Guzmán por haberlo desautorizado por escrito en el comunicado del lunes.

El BCRA brilló por su ausencia y no salió a vender bonos para detener la suba del contado con liqui

Un faltazo que generó revuelo

El lunes el comunicado de Economía fue explícito al decir que las medidas tomadas el 15 de septiembre por parte del Central le quitaron liquidez al mercado del dólar financiero y eso produjo volatilidad. ¿Será esto o simplemente es un cambio de estrategia? Por lo pronto, en el mercado dicen que el BCRA no le puso el pecho a la suba del dólar y eso generó sospechas.

"Guzmán anunció algo que va en la dirección correcta, pero que en el fondo es un pavada. El anuncio es una gota de agua en medio de la crisis. Y el mercado, que ya había ajustado con el rumor desde el viernes cuando el ministro lo avisó en IDEA, se sintió desilusionado. Creo que es positivo pero en este contexto no alcanza", resumió el director de una boutique financiera con oficinas en Retiro.

El mismo ejecutivo, que vivió en Nueva York unos años cuando trabajó para un banco de inversión europeo, dice que el efecto de las medidas de Guzmán "es similar a cuando le bajaron las retenciones a la soja el 2% con una brecha del 100%". "Es como lo mismo, sabés que no va a cambiar nada. Acá te estaban pidiendo que tires un cañonazo y terminaste disparando cebitas", describió.

Está claro que el Gobierno, al menos Economía, no quiere aplicar medidas de shock. No se sabe si es algo que la misma parsimonia de Guzmán rechaza, pero lo cierto es que los operadores interpretan como "tibias" las medidas que lanza el funcionario.

"Es un avance que se hayan dado cuenta que con la híper regulación que hizo el BCRA, toda la demanda del CCL se fue al blue. Pero con este mini ajuste no pasa nada. Nadie entiende por qué sigue el parking...y así otras cosas. Van muy detrás de los acontecimientos, necesitan algo más de shock", apuntó otro histórico broker de la City.

"Fue un fracaso, evidentemente hay una crisis de confianza tan grande que cualquier medida que pongas es inútil", resaltó el director de una compañía financiera líder. "Hasta que no veamos depósitos recuperándose y reservas al alza, la suerte está echada", agregó.

La clave, según contó, tendrá que venir por un golpe de shock en el mercado cambiario. "Ya sea por aumento de oferta o de precio. O sea, que se vuelquen divisas, swap de China, el FMI, una avalancha de exportadores...sino tendrá que haber un salto discreto del tipo de cambio. No queda otra", explicó.

En el mercado destacan la falta de credibilidad que generan las políticas económicas

Sin resolver el fondo no hay cambios

Desde Grupo SBS afirmaron que las medidas lanzadas por Guzmán son un paso necesario pero no suficiente y no resuelven el problema de fondo. "Para estabilizar la economía se necesitará un programa económico que reduzca las necesidades de financiamiento con emisión, permitiendo descomprimir expectativas que ya no están guiadas por el ancla del tipo de cambio mayorista", dicen.

"Sin acceso a financiamiento de mercado, esto requerirá una consolidación fiscal más ambiciosa que la planteada en el Presupuesto 2021 y las negociaciones con el FMI aparecen como una oportunidad ideal para plantear nuevos objetivos", advierten.

Y desde la consultora Mecronomic señalan que "uno de los principales activos de una política económica es el stock de confianza que el mercado le otorga". "La política de parches tiene entre sus peligros, además de su ineficiencia, que cada vez que se aplica consume cupo de confianza. En esto no hay swap chino que te salve. Medidas económicas siguen siendo puntuales, en dosis homeopáticas, desconectadas de un enfoque sistémico, e inscriptas en la lógica de que sumando parches se podrá cambiar expectativas", afirmaron.