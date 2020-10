Informe de Analytica: ¿Cuándo Argentina se quedaría sin reservas?

El director insistió en que habrá una devaluación de entre el 15 y el 20% durante los últimos meses del año. "La depreciación es inevitable", indica

"Subir las tasas y hacer un ajuste fiscal es el menor de los males frente a una fuerte devaluación", afirmó Rodrigo Álvarez, director de la consultora económica Analytica, durante una charla virtual que mantuvo con sus clientes.

En medio de rumores respecto a un posible cambio en el equipo económico del presidente y a la espera de medidas que logren contener un dólar que perforó la barrera de los $190 en su cotización blue, los directores de Analytica, Álvarez y Ricardo Delgado, aseguraban mediante videoconferencia que Argentina se enfrentará a una mayor devaluación del tipo de cambio oficial en los meses que restan del año.

"Subir las tasas y hacer un ajuste fiscal es el menor de los males frente a una fuerte devaluación", afirmó Álvarez

Devaluación inevitable

Los especialistas adelantaron que sus estimaciones son de una devaluación de entre 15 y el 20% del dólar oficial que, hasta ahora, el Gobierno trata de contener para que una depreciación fuerte no impacte en precios y, por ende, se transforme en inflación. "El Blue y el CCL no representan la realidad", decía Martín Guzmán en IDEA, esgrimiendo que no tienen impacto en precios.

Sin embargo, desde Analytica aseguraron que la devaluación será inevitable ya que -remarcaron- "si no la hace el Gobierno, la hará el merado". Delgado y Álvarez descartaron la posibilidad de una hiperinflación pero sí reconocieron que habrá una "aceleración importante" en la suba de precios.

Álvarez hizo hincapié sobre la necesidad de que el Gobierno tome cartas en asunto de forma urgente y "tome la delantera" antes de que "el ajuste lo haga el mercado". En este último caso, el de una devaluación desprolija y sin un plan de fondo, las consecuencias económicas sería mucho más severas que en el primer escenario.

En esta misma línea, el especialista indicó que "subir tasas y hacer un ajuste es el menor de los males frente a una fuerte devaluación. Ya hoy tenemos los indicadores sociales del 2002 e imaginemos adónde se pueden ir con un salto cambiario. Así que mejor hacer el ajuste antes que después".

Por último, vaticinó un contexto alarmante de cara al futuro si el Gobierno no toma medidas ahora. "A este ritmo, en diciembre nos quedamos sin reservas netas. Además, no hay consistencia y sin estabilización cuesta encontrar un piso en términos de actividad económica. El problema es que el Gobierno no tiene tiempo, aunque crea que sí lo tiene".

"A este ritmo, en diciembre nos quedamos sin reservas netas", indicó el director de Analytica

Cotizaciones

El dólar blue cotizó este viernes 23 de octubre a $183 para la compra y $193 para la punta vendedora en cuevas del microcentro porteño, con un mercado extremadamente nervioso.

De esta forma, la brecha cambiaria supera el 140 por ciento.

Esto se da en el marco de los últimos controles a la compra de divisa extranjera ("súper cepo"), que dejaron fuera del mercado cambiario oficial a muchos ahorristas.

En ese contexto, los inversores también miran de cerca las cotizaciones bursátiles que si bien se vienen comportando al alza, todavía están rezagadas con respecto al blue.

El dólar contado con liquidación se ubica de $172.

Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, cotiza en torno a los $160.