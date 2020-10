Augusto Darget: "Lo que hay ahora no es una suba del dólar, es una huida del peso"

Para el socio de Silver Cloud Advisors, el mercado seguirá reflejando incertidumbre en la medida en que no haya señales de una senda de equilibrio fiscal

Augusto Darget es el presidente y socio fundador de Silver Cloud Advisors, Agente Asesor Global de Inversión. MBA con especialización en finanzas, Pacific Western University. Se desempeñó como CEO en ABN AMRO Securities Argentina y en Capital Markets Argentina Sociedad de Bolsa. Fue revisor de cuentas titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Como veterano de varias crisis financieras, deja sus impresiones respecto de lo que pueda ocurrir con la actual turbulencia cambiaria y advierte por la forma en que las señales políticas inciden en el mercado. El siguiente es el resumen de su charla con iProfesional.

-¿Cómo vislumbra el comportamiento del mercado cambiario en los próximos días?

- Mientras no se recupere la credibilidad en el Gobierno con medidas políticas y un plan económico integral el mercado seguirá muy volátil. Mientras que no haya credibilidad ni confianza ni un plan económico integral, la demanda del peso no va a sobrevivir. Se necesitan varios mensajes definiendo para dónde vamos.

Augusto Darget, socio de Silver Cloud, advierte sobre el desplome en la demanda por la moneda nacional

- ¿Cree que el Gobierno tomará más medidas para intentar contener los precios de los distintos dólares, tanto bursátiles como el blue?

- Es difícil predecir eso, en especial porque me da la impresión de que los tiempos de la política son muy distintos a los del mercado. La incertidumbre de todo tipo, la política y la económica, hace que la demanda de pesos se desplome y con ellos la inversión. Es de brujos pensar a qué nivel va a llegar el dólar, pero en estas condiciones la demanda de pesos va a seguir cayendo.

- ¿Cuán preocupante son los comunicados de los grupos de acreedores que aseguran que las medidas del Gobierno después del canje "empeoraron dramáticamente la crisis económica del país"?

- Los comentarios externos al respecto no son diferentes a los locales. Todos estamos preocupados, acá y afuera también.

- ¿Cree que hay motivos, al mirar las principales variables de la macroeconomía, para pensar que está en riesgo la capacidad de pago de Argentina?

- La sumatoria de pases y Leliqs duplican la base monetaria. Tenemos superávit comercial y faltan dólares. La cuenta de capital es el problema. La inversión se desplomó. En este contexto no solo la capacidad de pago será el problema, sino también otras variables macroeconómicas.

Tampoco se le puede pedir una quita al Fondo Monetario Internacional, es un acreedor privilegiado, el más barato, el que siempre está presente. El FMI no aceptará un programa que no sea de austeridad, que no genere divisas, un programa no que demuestre que en algún momento llegaremos al equilibrio fiscal.

Para Darget, las señales confusas respecto de la política monetaria y fiscal contribuyeron a acelerar la tensión cambiaria

- ¿Cuál es la variable económica que más le preocupa? ¿Y cuál la variable financiera que el mercado mira con más atención y preocupación?

- El aumento de la pobreza es lo que más me preocupa a mí. El mercado está formado por gente que interactúa todo el tiempo. Sus preocupaciones son múltiples.

- ¿Cómo cree que será el recorrido del dólar de aquí a fin de año?

- Mientras la agenda política sea tan pesada, la incertidumbre hace que no aparezca la demanda de pesos y estos pierdan valor constantemente.

- ¿Cómo prevé la evolución de la tasa de inflación en 2020 y 2021?

- Sin demanda de pesos, la leche; el café; el pan y el dólar necesitaran de más pesos que antes para ser comprados: esto no es suba de dólar, es huida del peso y mientras haya huida de pesos aquellos productos que no sean esenciales y que no tengan control de precios van a seguir subiendo. Y los precios controlados, probablemente, en algún momento tengan desabastecimiento porque la economía se basa en confianza.