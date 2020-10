Nerviosismo en la City: en un mercado expectante, bajó el contado con liqui, ¿qué pasó con el blue?

La brecha respecto al dólar oficial llegó al 140 por ciento y todas las miradas estuvieron puestas en las cotizaciones financieras. Tensión en el mercado

En el inicio de la semana, el dólar blue cotizó este lunes a $190 para la punta vendedora en cuevas del microcentro porteño, con un mercado extremadamente nervioso. En ese contexto, el contado con liquidación y el dólar Bolsa inciaron sus operaciones en alza pero luego retrocedieron ligeramente

De esta forma, la brecha cambiaria entre el blue y el oficial mayorista llega a casi el 140 por ciento.

Esto se dio luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificara que no habrá una devaluación del tipo de cambio oficial.

En ese contexto, los inversores miraron de cerca las cotizaciones bursátiles.

El dólar contado con liquidación se ubicó en $165,11 (baja de 2,2% en la jornada).

Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, cotizó en torno a los $157,21 (+1,3%).

Como se señaló más arriba, el dólar blue se ofreció a $190 en cuevas del microcentro porteño.

¿Cuál es el comportamiento del dólar blue

A su vez, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense cerró la semana a $78,26, siempre bajo la atenta vigilancia del Banco Central (BCRA).

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana operó a un promedio de $83,89 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar ahorro, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS más el 35% del impuesto a las ganancias, se vendió alrededor de los $138,40.

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operan en la City, estas fueron las cotizaciones de venta del dólar oficial minorista:

- Galicia: $84

- Nación: $83,50

- Supervielle: $84

- Santander: $84

- Patagonia: $83,75

- Hipotecario: $84,20

- Itaú: $83,90

El dólar blue, que se ubicó en los $190, no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se sitúa en los 1.446 puntos básicos.

El Gobierno prepara nuevas medidas para "exorcizar" al dólar

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciará el próximo martes una serie de medidas con las que buscará calmar al inquieto mercado cambiario. Lo hará con una licitación de bonos indexados al tipo de cambio oficial a 18 meses de plazo, más la presentación de otros instrumentos, con diferentes variables de ajuste.

Con plazos cada vez más cortos y en medio de la incertidumbre cambiaria, este será un nuevo intento para convencer a inversores y ahorristas apostar a la moneda argentina, aunque usando como arrancador el vínculo con la divisa norteamericana.

Guzmán necesita hacer frente a la presión del mercado cambiario, que genera expectativas inflacionarias y conductas de cobertura que dañan el funcionamiento de una economía ya muy debilitada, a la espera de los dólares de la cosecha gruesa.

Un reciente cálculo estimó que, a pesar de la sequía y gracias al repunte de los precios internacionales, la próxima cosecha podría valer unos u$s40.000 millones. Pero son varios meses. Se trataría de una suerte de "hay que pasar el verano".

En ese marco, el Ministerio de Economía emitirá una importante licitación de instrumentos financieros, entre los que figurará un bono "dólar linked", para desalentar expectativas de devaluación.

El titular de la cartera de Hacienda tomó una serie de medidas para intentar frenar la trepada del dólar blue, que terminó la semana pasada a sólo cinco pesos de los doscientos.

De esta forma, además de las resoluciones tomadas en el mercado bursátil sobre el dólar contado con liquidación, Economía tiene previsto ofrecer diversas opciones para que los inversores elijan y de ese modo secar de pesos la plaza.

Economía emitirá bono "dólar linked" para intentar calmar el mercado cambiario

Será la tercera licitación de deuda pública emitida en pesos durante octubre y la segunda que contemplaría también un título dólar linked, es decir atado a la variación de la divisa.

A principios de mes, el martes 6, la Secretaría de Finanzas había licitado el Bono del Tesoro Nacional (BOTE) vinculado al dólar con vencimiento el 30 de noviembre de 2021 (T2V1), con el que captaron $ 136.105,4 millones, equivalentes a u$s 1766,4 millones de valor efectivo.

Dos días después, adjudicaron dos Letras a Descuento (Ledes) y una vinculada a la inflación (CER) por un total de $ 29.826 millones.

Con una de las Ledes con vencimiento corto para el 13 de noviembre, captó $ 16.782 millones de valor efectivo y sirvió para refinanciar una parte de la LECER X13O0 por $ 36.541 millones.

Los cálculos de mercado

El último viernes, la consultora Quantum, liderada por el ex viceministro de Economía Daniel Marx, resumió la cuestión que está en juego para los inversores y ahorristas es si posicionarse en pesos "puros" o "ajustables", en papeles ajustado por CER o en el "dólar linked" y la analizó con un horizonte de 13 meses, exactamente con la vista puesta en el 30 de noviembre de 2021, cuando vence el bono del Tesoro "dólar linked" T2V1.

Las conclusiones no son válidas para un "trading" de corto plazo, pero sirven para medir la temperatura del mercado y las posibilidades de la jugada de Guzmán, que necesita domar el dólar en un plazo breve, no porque se lo imponga el presidente Alberto Fernández, sino la realidad: una brecha cambiaria largamente por arriba del 100% no hace más que dañar una economía y unas reservas casi exhaustas.

El análisis de Quantum destacó que en las últimas semanas la demanda por títulos ajustables por CER "se atemperó notablemente ante la importante depreciación del peso en los mercados cambiarios alternativos al oficial y la emisión del bono soberano USD-linked el 6/10, que compitió como instrumento financiero de protección".

Quantum calculó en base a las cotizaciones de los diferentes instrumentos y el "Relevamiento de Expectativas de Mercado" del BCRA que la expectativa de devaluación del tipo de cambio oficial es de 46,4% según el REM y de 60,9% según surge del precio de los bonos.En ese escenario la deuda dólar linked sería cara para el Gobierno, pero a la vez el valor del dólar implícito en ese cálculo, de $ 125 para noviembre de 2021, "se ubica en la zona baja para los operadores en estos días", lo que parecería convalidado en el costo de cobertura a través del mercado de futuros de Rosario (Rofex), dice el análisis.

"Vender cobertura en Rofex y comprar bonos dólar linked podría ser una jugada interesante a estos precios, aunque no exenta de riesgos", concluyó.