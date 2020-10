El dólar blue cayó nueve pesos y cotizó a $181, en un mercado expectante por la licitación del bono dólar linked

Esto se dio luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificara que no habrá una devaluación del tipo de cambio oficial

El dólar blue cotizó este martes a $181 para la punta vendedora en cuevas del microcentro porteño, lo que equivale a nueve pesos menos que en el cierre del lunes, con un mercado extremadamente nervioso, que estuvo expectante de la emisión del nuevo bono dólar linked.

En ese contexto, los inversores miraron de cerca las cotizaciones bursátiles.

El dólar contado con liquidación se ubicó en $162,60 (bajade 1,5% en la jornada).

Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, cotizó en torno a los $152,98 (-2,7%).

¿Cuál es el comportamiento del dólar blue?

A su vez, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense cerró a $78,30, siempre bajo la atenta vigilancia del Banco Central (BCRA).

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana operó a un promedio de $83,88 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar ahorro, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS más el 35% del impuesto a las ganancias, se vendió alrededor de los $138,40.

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operan en la City, estas fueron las cotizaciones de venta del dólar oficial minorista:

- Galicia: $84

- Nación: $83,50

- Supervielle: $84

- Santander: $84

- Patagonia: $83,75

- Macro: $83,50

- Itaú: $84

El dólar blue, que se ubicó en los $181, no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se sitúa en los 1.459 puntos básicos.

Guzmán extiende el operativo "apriete" para que bajen los dólares financieros

El Gobierno anotó su primera rueda "exitosa" en términos de bajar el dólar en los mercados paralelos al oficial. Claro, no fue por convencer a los inversores de las bondades del modelo económico sino prohibiendo virtualmente (e informalmente) la operatoria del contado con liquidación y MEP. Tal como adelantó iProfesional, desde el viernes pasado el equipo económico lanzó el operativo cuasi policíaco que siguió este lunes.

La Comisión Nacional de Valores (CNV), que depende jerárquicamente del Ministerio de Economía que comanda Martín Guzmán, volvió a llamar a casi todas las ALyC para que "aflojen" con la operatoria. Básicamente les pidió (ordenó) que no dieran curso a las órdenes de contado con liquidación. A su vez, el Banco Central y la Anses (en un mercado más chico) salieron a vender bonos y así redujeron el tipo de cambio implícito.

Como se dijo, en el operativo "apriete" que lanzó el Gobierno -emulando la política del tristemente célebre Guillermo Moreno con sus métodos poco ortodoxos para que las sociedades de Bolsa tampoco operen el liqui durante el mandato de Cristina Kirchner, la CNV tuvo la "complicidad" de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

BYMA también llamó a sociedades de Bolsa para transmitir el mensaje oficial: que no se opere el CCL

Un mercado paralizado por los telefonazos

La entidad, dirigida por Ernesto Allaria (además titular de Allaria Ledesma, la ALyC que más dinero mueve en mercado de bonos y acciones), también llamó a varios brokers con el mismo pedido de CNV.

"Es todo muy raro como desde la misma BYMA, o sea el mercado que representa a la Bolsa, te piden que no operes. Ellos llamaban a las sociedades más chicas, se ve que el Gobierno le pidió que le llegara el mensaje a todos", describió un broker que el viernes pasado recibió el llamado desde BYMA para pedirles que se corran del mercado.

No es extraño, lamentablemente, este tipo de "manejos" y convivencia entre los gobiernos y el mercado. En época de Guillermo Moreno y su "garrote" para frenar las operaciones, era el Merval (el Mercado de Valores) que también le pedía informalmente a los brokers que no tomaran órdenes para hacer el contado con liqui.

Tanto antes como ahora, la explicación que se encuentra para que una entidad del mercado se ponga a disposición de la CNV para "llevar el mensaje" oficial, es supervivencia. "Negocian una tregua para evitar que el Gobierno termine por prohibir completamente el contado y el MEP. Dicen que es del interés de todos que se mantenga, aunque acotado, durante un par de días", contó a iProfesional desde otra sociedad de bolsa llamada por BYMA.

Sea como fuere, lo cierto es que la poco transparente estrategia oficial (que en otro mercado sería un escándalo) logró que el tipo de cambio implícito de las operaciones bajara. Así, el CCL está en $165 y el MEP en $157. La baja de estos dólares financiero también afectó al blue, que cedió 5 pesos en la rueda y se vendió a $190.

El Gobierno de Alberto Fernández utiliza los mismos métodos de Guillermo Moreno

Estrategia fallida para ganar tiempo

La decisión política pareciera que está tomada y el Gobierno sale a telefonazo limpio para frenar las operaciones. "Si una vez más nos guiamos por lo acontecido en el pasado cada vez que los pájaros le tiraron a la escopeta, ya sabemos el resultado. Desde ya que en una economía notablemente desbalanceada estas medidas sólo pueden comprar algo de tiempo. La represión financiera en un contexto de elevadísima incertidumbre y falta de confianza sólo acumula más presión dentro de la olla", resaltó un experimentado trader de la city porteña.

"Son estrategias que terminan fracasando y el costo reputacional es muy alto. Los inversores extranjeros evitan estar involucrados en mercados con potencial costo reputacional a raíz de normas regulatorias confusas", señaló Javier Timerman, socio fundador de AdCap y una de los argentinos que más conoce Wall Street.

En el mercado creen que la peculiar modalidad se mantendrá y, por ende, que no se va a poder operar el CCL o el MEP "por un tiempo". "Me parece que hasta que no acomoden la situación, van a seguir con este tipo de llamados. Te piden cosas insólitas, como que no hagas operaciones que hagan subir el dólar implícito. ¿Y cómo hago para que el precio del arbitraje sea más bajo? Es imposible, entonces no operás y listo. Es insólito lo que hacen", comentaba otro broker que padeció las mismas restricciones bajo el mandato de CFK.