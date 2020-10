Bajó el precio del dólar blue, ¿qué viene ahora?: esto es lo que anticipa un análisis de Consultatio

La relevante firma de inversiones bursátiles alerta sobre la falta de un plan económico y advierte sobre las reservas y la mayor presión de la brecha

La calma cambiaria actual, tras las medidas de urgencia tomadas por el Gobierno luego del salto que tuvo el dólar a precios récord durante octubre, con un blue que se aproximó a los $200, dejó que los analistas bursátiles realicen una evaluación respecto al momento actual.

La mega licitación de títulos en pesos realizada por el Ministerio de Economía días atrás, y las mayores restricciones en la operatoria del contado con liquidación, fueron evaluadas por los expertos.

En un informe que acaba de publicar Consultatio Plus sostiene que "ninguna de las medidas que se anunciaron ataca algún problema de raíz".

Y completa que las novedades difundidas por el Gobierno "No cambian para nada la cuestión de fondo. Sigue sin haber soluciones de raíz. A esta altura, cualquier medida que no implique presentar un programa macro integral creíble que coordine las expectativas de un modo más sostenible, parecería ser no sólo ineficaz sino contraproducente", dice el escrito.

En base a esta situación incierta, los economistas se preguntan cuánto tiempo más podrá sostener este escenario el Banco Central sin tener que realizar una corrección en el tipo de cambio, debido a que cada vez tiene menos dólares disponibles y la brecha entre el billete oficial y el libre sigue siendo muy elevada, pese a la baja de su precio de los últimos días.

"Ni la foto ni la película de las reservas lucen muy bien: en octubre el BCRA vendió casi u$s1.000 millones, quedando con reservas netas de u$s3.300 millones y líquidas en terreno negativo", afirman desde Consultatio Plus.

Desde Consultatio afirman que el nivel de reservas del Banco Central "no luce bien".

Por lo tanto, proyectan que si la brecha cambiaria no baja a niveles de 70% o 60%, "vemos difícil que el Gobierno pueda mantener el ritmo actual de depreciación hasta marzo".

En cuanto a la baja generada en los últimos días en el precio del dólar libre, y en consecuencia de la brecha producida, los analistas justifican que esta calma fue producida por las ventas de bonos por parte del Banco Central.

En este sentido, el argumento de ello fueron las dinámicas de operaciones con títulos, como la venta del nuevo bono en dólares del canje de deuda emitido al 2030 (AL30) en el mercado local. También, para los operadores, hubo otras pruebas, como los llamados a las sociedades de Bolsa y controles sobre las operaciones de dólar de contado con liquidación.

Respecto a lo que puede suceder en los próximos meses, los especialistas de Consultatio dejan sus pronósticos.

"Mirando hacia adelante, la autoridad monetaria seguirá teniendo mucha capacidad y, creemos, voluntad; sin embargo, los desafíos fiscales, monetarios y cambiarios del último bimestre le pondrán presión a la brecha, tornando muy difícil la posibilidad de bajar rápidamente a niveles razonables y exigiendo alguna solución más de raíz", afirman.

Ahora bien, en caso de haber una devaluación, distinguen que el futuro de la economía dependerá de cómo sea llevada a cabo dicha suba de la cotización del dólar oficial para que se acerque más al valor informal.

El precio del tipo de cambio y la brecha elevada son temas que preocupan a los expertos de Consultatio.

Es decir, si la devaluación es "con confianza", "con plan" o "controlada", los analistas sostienen que son "constructivos respecto de que pueda lograr bajar la brecha a niveles sostenibles. Se trata no sólo de una opción más saludable para la macroeconomía, sino de una estrategia política óptima. Si no se opta por dicho camino, es difícil que la brecha baje", concluyen desde Consultatio.-