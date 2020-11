Un anuncio con "picardía": Guzmán todavía puede obtener casi $800.000 millones por parte del Banco Central

El ministro dijo que no solicitará más adelantos transitorios al Central. Pero la entidad puede girarle pesos por las utilidades del año pasado.

El anuncio del ministro de Economía, Martín Guzmán, acerca de que no tomará más fondos del Banco Central para solventar el agujero fiscal de los últimos meses del año esconde una "picardía" que en el mercado financiero no tardaron en señalar: si bien no habrá más emisión de pesos vía los adelantos transitorios, sí el Central le podría inyectar alrededor de $800.000 millones por las utilidades del año pasado. Por eso, para los críticos, que no se emitan más pesos por adelantos (además de que estaban cerca del límite permitido) no cambia necesariamente la película ni es, en realidad, un gran guiño al mercado. Y los pesos que sí le girará el BCRA a Economía (con emisión) podrían llegar a ser igualmente nocivos para la brecha cambiaria.

El economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, hizo los números de lo que podría pasarle Miguel Angel Pesce a Guzmán por el ítem "utilidades": dice restarían $785.189 millones, sumando un saldo no girado del 2019 (por las utilidades de 2018).

El BCRA todavía tiene para girarle miles de millones de pesos por las utilidades del año pasado

Sigue la emisión fuerte de pesos

De esta manera, la estrategia de Guzmán no pareciera que es un cambio notable en términos del auxilio al Tesoro por parte de la entidad rectora. Si bien en el mercado le destacan que esté volcándose más hacia el financiamiento vía el mercado (emisión de bonos), lo cierto es que la asistencia del BCRA -de alguna manera u otra- seguirá siendo fundamental. Y de ahí, qué pasará con los pesos que emite porque el Tesoro no tiene la posibilidad de "absorber" moneda, sino más bien distribuirla.

Hasta fin de año el Tesoro enfrenta vencimientos en pesos por $900.000 millones. En base a la estrategia desplegada hasta ahora, se cree que Guzmán tomará deuda por alrededor de 400.000 millones y el resto lo financie con las utilidades del BCRA. Se verá.

Por lo pronto, ya el Tesoro comenzó a jugar en tándem con el BCRA y en octubre, mediante dos bonos dólar linked se endeudó con el sector privado por $266.000 millones, un 7% del M2 privado. De esa forma redujo la necesidad de emisión monetaria y el consecuente aumento de la liquidez. A su vez, colocó Letras de Descuento (LEDES) a dos meses al 35% convalidando la política de tasas bajas del BCRA.

En el mercado creen que es positivo pero advierten los latentes riesgos sobre las reservas

Señales de esta semana

"La estrategia de Guzmán técnicamente no absorbe liquidez, porque no cambia la cantidad de pesos en la economía, pero sí los redistribuye. Esto es, retira el excedente de las empresas y los fondos de inversión y mediante gasto público inyecta liquidez en sectores que no tienen capacidad de comprar divisas. A su vez, como la demanda de bienes y servicios se encuentra deprimida hay margen para crecer sin presionar sobre las reservas vía aumento de importaciones. En efecto la redistribución de pesos está disminuyendo la presión sobre el blue, CCL y MEP", dice la consultora Analytica.

Para Portfolio Personal Inversiones (PPI), si bien esperan que estas medidas con respecto a un menor financiamiento con el BCRA sean bien recibidas por el mercado, "el Gobierno deberá manejarse con pies de plomo, y más allá de la exitosa colocación en pesos de la semana pasada, será clave la licitación de deuda en dólares de los próximos días", dice en referencia a la colocación de deuda por u$s750 millones para darle salida a los inversores no residentes (aún con instrumentos en moneda local en su cartera).