Invertir más allá de plazos fijos y acciones: en qué bonos en pesos y dólares recomiendan poner plata los expertos

En medio de la incertidumbre por la situación económica y la negociación del Gobierno con el FMI para renegociar la deuda, hay oportunidades para invertir

La cambiante economía argentina también genera interesantes alternativas de inversión en la renta fija, ya que hay bonos que a pesar de la volatilidad llegan a ganar hasta 100% en el año.

Por eso, iProfesional consultó a varios analistas de reconocidas sociedades de Bolsa para conocer cuáles son los títulos públicos que les recomendarían comprar a los ahorristas en este momento.

Sobre todo, en un escenario donde la inflación tiene una preocupante tendencia al alza y el precio del dólar se crece constantemente en la plaza oficial.

En este sentido, cabe destacar como contexto que los analistas estiman que durante la segunda quincena de diciembre el mercado de cambios oficial contará con mayor fluidez por la liquidación del sector triguero, que se extendería hasta la primera semana de febrero.

"En el mercado de dólar financiero esperamos volatilidad y, por lo tanto, fuerte participación de entes del Estado. Es que la pandemia afectó la demanda de dinero, ya que históricamente diciembre y enero presentan una fuerte demanda de pesos, principalmente para turismo interno, algo que este año se verá reducido en al menos 40%", describe Mauro Mazza, portfolio manager de Bull Market.

Por eso, sostiene que los excesos monetarios, probablemente, se vuelquen hacia el dólar, sobre todo al billete que se consigue en el ámbito financiero si continúa con un precio cercano al que tiene el dólar para turismo y compras al exterior.

"Esto afectará el mercado de bonos locales con una sobredemanda en pesos, pero también con una sobreoferta en dólares, afectando los rendimientos de los bonos serie AL, principalmente en el segmento medio", acota Mazza.

Justamente, en cuanto a los títulos públicos, se destaca en el mercado que las miradas están puestas en el acuerdo que pueda realizar el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

También en el Presupuesto 2021 aprobado por el Congreso, a pesar de las variables estimadas de inflación y tipo de cambio, que se ajustan poco a la realidad.

En este escenario, "los bonos en dólares mostraron un ajuste", dice a iProfesional el economista Gustavo Neffa, analista de Research For Traders (RFT).

Y detalla al respecto: "Los inversores siguieron atentos al proceso de negociación entre Argentina y el FMI, para reestructurar la deuda con el organismo. El Gobierno quiere terminar el año con el tema FMI solucionado, y concentrar el comienzo de 2021 sin la agenda de la discusión con el Fondo Monetario".

Por eso, este experto opina que las negociaciones continuarán hasta febrero o marzo.

De hecho, menciona que Moody's ve positivo un acuerdo con el organismo para alcanzar objetivos de mediano plazo, como la disminución del déficit fiscal.

Respecto a los precios de los bonos, Mazza calcula que se espera un recupero de precios hasta los 45 dólares en el Bono en dólares con vencimiento en el 2030 (AL30), ante un potencial documento de preacuerdo entre el FMI y Argentina, que podría anunciarse durante diciembre.

"Esto podría hacer valorar las posiciones soberanas entre 4 y 5 dólares más. Por eso recomendamos posicionarse en el tramo corto, esperando que la curva intente nuevamente aplanarse", sostiene Mazza.

El precio del dólar y la inflación proyectados por los analistas influyen en el portafolio de bonos seleccionados.

¿Qué ocurrirá con los bonos?

En consecuencia, a entender de este analista, una de las mejores estrategias que se pueden tomar es la de suscribir un fondo que replique bonos soberanos y rescatarlo en la tercera semana de diciembre.

"No será uniforme el recupero de los bonos. Dependerá del formato y el segmento de la curva y la ley en la que estén nominados los títulos. Para las distintas etapas del recupero, habrá distintos bonos", reflexiona Mazza.

En cuanto al rendimiento comparativo de mismo riesgo crediticio, para este analista el costo-beneficio ubica a los bonos en dólares de 2035 a 2038 (AL35 y AL38) como la "mejor combinación" para posicionarse esperando, al menos, una curva aplanada.

En definitiva, analiza: "La curva soberana primero buscará una normalidad, manteniendo el spread entre ley local y ley americana, producto que la norma nacional también involucra un mercado de cambios, y eso afecta principalmente el segmento más corto de la curva".

Asimismo, Mazza acota que los títulos de ley americana tienen la particularidad que no son usados como mercado de cambios.

"El Bono Global de la República Argentina al 2030 (GD30) no es un mercado del dólar MEP cable, como el bono en dólares al 2030 (AL30). Esto genera desarbitrajes que llevan a ver oportunidades que no son tales, salvo se interrumpa ese mercado de cambio, o se entre en un evento crediticio inminente, algo que no creo que suceda en un par de años", finaliza.

La relación del peso frente al dólar es clave y forma parte de varios de los bonos recomendados por los analistas.

Bonos recomendados

A la hora de la recomendación de compra de bonos para este momento incierto del país, los analistas consultados por iProfesional dieron su veredicto.

Por el lado de José Ignacio Bano, gerente de Research de invertirOnline, en el contexto actual caracterizado por elevadas expectativas de devaluación y por una aceleración en la tasa de inflación, "creemos apropiado optar por una cartera diversificada de renta fija, seleccionando aquellos bonos más atractivos dentro de cada categoría y priorizando en la participación de la cartera total a los bonos CER y dólar-linked".

Dentro de los bonos ajustables por CER, o sea por incremento de los precios de la economía, indica que le parece interesante el título Boncer 2021 (TC21), debido a que permite estar cubierto frente a la inflación.

"Este bono tiene una duración modificada de sólo 0,6, lo que lo hace menos sensible ante cambios en la tasa de interés respecto a los bonos más largos, y además otorga un rendimiento real (es decir, por sobre la inflación) superior al 5%", dice Bano.

La fuerte expansión monetaria para paliar los efectos de la cuarentena sobre la economía y un posible aumento en la circulación del dinero por la reactivación de la actividad económica, según este analista, puede desencadenar "altas tasas de inflación en el futuro próximo".

En esta misma línea, es algo que ya se está observando: las proyecciones del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central, dan una tasa de inflación no menor al 3,5% mensual para los próximos 6 meses, con un pico de 4,1% en enero.

Con relación a los bonos dolár linked, que siguen el comportamiento del precio del tipo de cambio oficial, Bano considera atractivo el bono del Tesoro al 2022 bajo ese sistema (TV22), que brinda cobertura ante las subas del tipo de cambio oficial por un período más largo que su par, el Bonte 2021 (T2V1).

"La débil posición en reservas netas del Banco Central y una brecha cambiaria por encima del 85% constituyen factores que atentan contra la estabilidad cambiaria. Si tomamos un tipo de cambio oficial de $160 al vencimiento de dicho bono (el 29 abril de 2022), la TIR en pesos es del 55%", detalla Bano.

Para Neffa, en este contexto, sigue recomendando vender el Bono Global a 2030 (GD30) y comprar el bono en dólares al 2030 (AL30).

Y acota: "Además, mantenemos la estrategia de comprar los bonos en dólares al 2029 (AL29), 2035 (AL35) y 2038 (AE38), los globales a 2029 (GD29), 2035 (GD35) y 2038 (GD38), mientras que los bonos al 2041 (AL41 y GD41) y el Global a 2046 (GD46), los sostenemos en la posición de mantener".

Asimismo, Neffa detalla que la Cámara Baja convirtió en ley el Presupuesto 2021, que contempla una inflación en torno al 29%, que agrega "supuestos irreales de inflación y tipo de cambio", un crecimiento económico de 5,5% y un déficit fiscal del 4,5% del PBI.

En la misma tónica, Mazza estima que, cuando la curva de rendimientos se normalice en un nivel alto y se haya reducido la brecha, comenzará lentamente una caída en nivel de los rendimientos, hasta estabilizarse en una curva normal entre 8,75% a 10% de rendimiento, tomando del segmento más corto al segmento más largo.

"Pero esto no lo veremos hasta que el FMI cierre el acuerdo con Argentina. Con los actuales rendimientos de los bonos en dólares al 2029 (AL29) y 2030 (AL30) entre 15% y 16%, y ahí cerca del bono en dólares al 2038 (AE38), con 14,8% a 15,3%, nuestra preferencia se concentra justamente en este AE38, no para hacer dólar MEP, sino ver un recupero de precios", resume Mazza.

Y coincide este analista con Neffa: "Hoy lo mejor es desarmar posiciones en las versiones GD (Globales Ley Extranjera) y migrar hacia las series AL (bonar ley argentina), esperando que el spread de hasta 100 puntos básicos entre ambas series, se reduzca al menos a la mitad o más".

Varios bonos nominados en dólares son los recomendados, por tratarse de un resguardo frente a un posible salto devaluatorio.

Otros instrumentos

En materia de inversiones en títulos públicos, uno de los desafíos más grandes lo viven las pequeñas y medianas empresas para poder financiarse.

"La amenaza permanente y constante del corte de la cadena de pagos y el corte de la cadena de suministros generan en el ámbito de las decisiones financieras una oportunidad para los gerentes financieros y dueños, de ser héroes o villanos", afirma Álvaro Pérez, Financial Advisor en Invertir en Bolsa (IEB).

Al respecto, detalla que sus expectativas se posicionan en que no habrá una fuerte baja del riesgo país, tampoco una compresión de spreads, y observa "una inflación mayorista sensiblemente por arriba de la minorista y presiones devaluatorias para cerrar la brecha".

Por lo tanto, la conclusión de Pérez es que las decisiones deberían estar enfocadas en colocaciones en pesos para ganarle la carrera a los precios, como los títulos de la deuda de la provincia de Buenos Aires a 2022 (PBY22) (BADLAR + 383), y los bonos de la misma localidad al 2025 (PBA25) (BADLAR+375).

"Ambos rinden por sobre la tasa de plazos fijos (BADLAR al 37%), lo que daría un rendimiento, según las estimaciones del REM del Banco Central (que para los próximos 12 meses proyecta el 52% de esta tasa), del 76,58% final", con los premios adicionales, afirma Pérez.

También Bano se inclina, para una porción más acotada del portafolio, posicionarse en el bono de la provincia de Buenos Aires a tasa variable al 2022 (PBY22), con una TIR del 70% y una duración modificada de 0,9.

"Resulta una alternativa interesante con un rendimiento superior a sus pares emitidos por la Nación, como el Bocan 2022 (AA22). Y un dato alentador para este tipo de bonos lo constituye el incremento de tasas de interés que viene llevando adelante el BCRA en los últimos meses", finaliza.

Finalmente, por el lado de las Obligaciones Negociables (ON), realizando un análisis de spreads en el mercado de empresas argentinas, según Neffa, la ON de Genneia 2022 tuvo una mayor caída de precio en los últimos 6 meses respeto a la ON de Edenor 2022.

"El spread de rendimientos testeó un máximo de 9 puntos porcentuales y en noviembre comenzó a ceder debido a que el mercado ya está arbitrando. Por eso, recomendamos comprar Genneia y vender Edenor", concluye como sugerencia destacada.-