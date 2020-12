Invirtieron apenas 10.000 dólares en estas acciones y hoy son millonarios: empresas que más subieron en 30 años

Hubo subas astronómicas en ese plazo. Quienes apostaron tuvieron que soportar épocas de fuertes caídas. ¿Cómo les fue a Apple, Netflix y Amanzon?

En el mundo de las inversiones, principalmente en los países desarrollados donde no hay crisis recurrentes como en la Argentina, la visión de "largo plazo" es fundamental para programar la vida de las personas. Quienes ponen su dinero en activos financieros (acciones o bonos, por citar algunos) esperan que con el correr del tiempo su capital invertido crezca. O, de otra manera, que el dinero trabaje para ellos.

¿Es rentable eso? Según un reciente ranking elaborado por Compound Advisors, apostando a algunos papeles del índice estadounidense Standard and Poor's 500 de la bolsa de Wall Street, se llegó a ganar más de 213.000% acumulado en los últimos 30 años. Esto significa que se obtuvo una ganancia año tras año del 38%.

¿Cuál fue la acción que más utilidades otorgó? El número uno de la lista es Amazon. Quien invirtió 10.000 dólares a mediados de mayo de 1997 (cuando la compañía salió a cotizar) hasta hoy obtuvo más de 21 millones de dólares.

Se ganó más de 200.000% acumulado en los últimos 30 años con las acciones de Amazon.

Cuestión de timing (y espera)

Claro no todos fueron tan metódicos para poner los 10.000 dólares en 1997 y recién ahora ver qué pasó con la inversión. El timing es clave y muchos "entraron o salieron" con ganancias o pérdidas incluso de este papel estrella.

"También han provocado muchos períodos de dolor insoportable para cualquiera que pueda seguir con ellos. Cuando se piensa en los grandes ganadores del mercado de valores, es probable que un dolor insoportable no sea lo primero que se le ocurra. En cambio, tendemos a enfocarnos en el resultado final (ganancias a largo plazo asombrosas), ignorando la tremenda fortaleza (aguantar a través de grandes reducciones) y la fe (creer que volverá) requeridas para lograr ese resultado", explica Charlie Bilello, CEO de Compound Capital Advisors y autor del paper.

Yendo al papel estrella, o sea Amazon, hubo grandes sobresaltos. Desde su pico en diciembre de 1999, disminuyó más del 94% hasta que tocó fondo en septiembre de 2001. Eso significa que si hubiera invertido u$s100.000 en Amazon en diciembre de 1999, se habría reducido a u$s5.570 en septiembre de 2001, y no habría recuperado su pérdida hasta noviembre de 2009.

"¿Cuántos inversores se habrían mantenido a lo largo de tal caída? Muy pocos", dice el financista.

El top five de los papeles que más alegrías le dieron a los inversores en los EEUU en los últimos 30 años (o, si fuera después, desde el momento que salieron a cotizar) es el siguiente:

1. Amazon: Subió 212.922% o un retorno por año del 38,5%. El que invirtió 10.000 dólares a mediados de 1997 (cuando salió a cotizar) hoy tendría 21,3 millones de dólares.

2. Monster Beverage Corporation: es una compañía estadounidense que fabrica bebidas energéticas que incluyen Monster Energy, Relentless y Burn. Salió a cotizar en 1995 y desde entonces trepa 212.468%. El que invirtió 10 mil dólares hoy tiene 21,2 millones de dólares.

En Wall Street dicen que para saber ganar hay que también saber perder (y mucho a veces).

3. Jack Henry & Associates, Inc: es una empresa de tecnología y servicios de procesamiento de pagos para la industria de servicios financieros. Atiende a más de 9.000 clientes en todo el país y opera a través de tres marcas principales. Empezó a cotizar en 1985 y desde ese momento gana 212.322%. El que apostó sus 10 mil dólares y se quedó invertido hoy tendría 21,2 millones de dólares.

4. Cerner Corporation: se destaca como proveedor de servicios, dispositivos y hardware de tecnología de la información sanitaria. En febrero de 2018, sus productos estaban en uso en más de 27.000 instalaciones en todo el mundo. Comenzó a operar en 1986 y desde entonces trepa 142.419%. Hoy el inversor que comenzó con este papel y "le fue fiel" tendría 14,25 millones de dólares.

5. Best Buy Co. Inc.: se trata de una compañía que forma parte del Fortune 500, especializada en venta de productos electrónicos y originaria de Estados Unidos, pero también con participación en Canadá, México y China. Sus acciones acumulan ganancias del 108.511% desde 1987 hasta hoy. Con los 10 mil de inversión hoy se tendría un capital de 10,86 millones de dólares.

Apple ocupa el puesto número quince del ranking de los 30 papeles que más ganancia otorgaron.

La manzanita, en mitad de tabla

¿Qué pasa con Apple que ocupa el puesto número 15 en la lista?. Sus acciones trepan 43.499% desde el 12 de diciembre de 1980 cuando salió a cotizar. Es un retorno anualizado del 22,5%. El que "puso" 10 mil dólares hoy tendría 4,35 millones.

Pero, no todo fue color de rosas para los inversores de la compañía fundada por Steve Jobs. En los últimos 30 años, Apple sufrió dos caídas angustiosas, incluida una reducción del 82% que duró más de 8 años (abril de 1991 a septiembre de 1999).

Otro de renombre para los inversores es Netflix (quien ocupa el puesto 13). Comenzó en mayo del 2002 a operar y su retorno acumulado es del 45.547%. Con los 10 mil apostados hoy se tendría 4,56 millones de dólares.

Más al fondo de las lista de las mejores 30 compañías en los últimos 30 años, está Microsoft (puesto 23) con una suba del 33.500% y Starbucks en el lugar 22 (sus acciones treparon 33.800%.

"Debería quedar claro a partir de estos ejemplos que las grandes reducciones son una parte inevitable del logro de altos rendimientos. Si aún no ha experimentado un declive desgarrador, es probable que no haya poseído algo que se haya apreciado 10 veces, 20 veces o más. O simplemente no ha estado invirtiendo durante tanto tiempo", explica Bilello.

Parece que para las inversiones se aplica el lema "no pain no gain" (sin dolor no hay ganancia).

"Sé lo que estás pensando. Tiene que haber una mejor manera. Quieres la próxima Apple o Amazon pero sin los períodos de dolor. Sí, todos lo hacemos. El problema, por supuesto, es tratar de cubrir o programar su exposición a los próximos grandes ganadores, es probable que se pierda una parte sustancial de las ganancias. O sus emociones harán que venda precisamente en el peor momento (solo después de una gran reducción). Para cosechar la recompensa, el dolor es inevitable. Es por eso que la máxima para invertir es ser bueno para sufrir", aconseja el fundador de Compound Capital Advisors.