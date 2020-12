¿Es un buen momento para comprar dólares?

El dólar blue tocó un máximo histórico de $195 y desde entonces hasta hoy, perdió $45. ¿Es este un buen momento para comprar divisas?

Ante esta realidad, conviene preguntarse: ¿Es este un buen momento para comprar?

En este momento, explica a La Nación Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, "hay un problema de inconsistencia entre la tasa en pesos y la tasa de devaluación del oficial". En otras palabras, hoy la plata rinde menos en un plazo fijo que comprando dólar oficial.

"La tasa que pagan los plazos fijos pierde contra la inflación, por lo que es muy difícil hoy recomendar una inversión en pesos, porque no sostienen su poder adquisitivo", agrega el economista. Una cartera ideal, dice, tendría activos indexados por inflación y activos indexados por tipo de cambio, ya sea dolarizados directa o indirectamente, como en el caso de los bonos dollar-linked o atados a la cotización del billete estadounidense.

Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, señala al matutino que no se trata tanto del momento actual, sino de lo que viene después. "Este año, el precio del dólar paralelo dependió en buena medida del exceso de pesos que provocó el déficit fiscal récord al que forzó la pandemia; por lo tanto, si se espera una segunda ola fuerte de Covid, es posible que la divisa vuelva a subir en el corto plazo, y en ese caso sí, sería momento de comprar dólares", resume.

Por otro lado, suma, la calma cambiaria lograda por el equipo económico "se alcanzó a un costo elevado", con licitaciones de bonos atados a la cotización del dólar e intervenciones directas en el mercado de tipos de cambio financieros, "y de manera bastante precaria". En consecuencia, dice, "es posible que se rompa en el corto plazo, aún sin segunda ola de Covid, y de esta forma también sería momento para comprar dólares".

En tanto, Juan Ignacio Paolicchi, economista de la consultora Empiria, asegura que hoy hay un escenario dicotómico. "Si uno mira el tipo de cambio real con el contado con liquidación, todavía se verifican niveles de overshooting", sentencia. Pero si el Gobierno "no da la certidumbre necesaria y el programa económico no aparece", es lógico que ese tipo de cambio pueda subir. "No es que todo puede volver rápido a $195, pero sí es un termómetro de la incertidumbre", señala.

"Si el gobierno apunta a un plan de estabilización y hace un acuerdo con el FMI, puede bajar la espuma de los dólares paralelos y el oficial seguir el curso de esa pelea bastante pareja con la inflación; pero si vuelve la agenda de 'no quiero bajar el gasto' y el discurso poco proclive a que el mercado compre una historia coherente, entonces los precios pueden no estar reflejando rotundamente ese escenario", dice.

Dólar blue: cotización

El dólar blue bajó $1 este miércoles y quedó a $150. En tanto, la divisa para ahorro, según los promedios informados por el Banco Central, se ofreció a $81,88 para la punta compradora y a $88,12 para la vendedora.

Con esos valores, sumados el recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, el dólar "solidario" opera a $145,40.

En ese contexto, los inversores también miraron de cerca las cotizaciones bursátiles.

El dólar contado con liquidación cotizó a $142,70.

Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, se ubicó en torno a los $141,26.

Como se señaló más arriba, el dólar blue se ofreció a $150 en cuevas del microcentro porteño.

En las cuevas no quieren los billetes de dólar denominados "cara chica"

A su vez, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense cerró la rueda a $82,62 siempre bajo la atenta vigilancia del Banco Central (BCRA).

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana operó a un promedio de $88,12 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar ahorro, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS más el 35% del impuesto a las ganancias, se vendió alrededor de los $145,40.

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operan en la City, estas fueron las cotizaciones de venta del dólar oficial minorista:

- Galicia: $88,50

- Nación: $87,75

- Santander: $88

- Patagonia: $88,25

- Itaú: $88,10

El dólar blue, que se ubicó en los $150, no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se situa en los 1.386 puntos básicos.

Fin de año

Los agentes del mercado financiero agrupados en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) estimaron que el tipo de cambio oficial mayorista alcanzará los $83 por dólar a fin de diciembre de este año (un retroceso de $1 con respecto a las previsiones del REM previo).

En paralelo, del relevamiento surge que los analistas prevén un precio del dólar de $126,45 para diciembre de 2021 (una suba de $1,45 en relación a la estimación del mes anterior).

El dólar mayorista cerró este viernes a $81,65, por lo que los analistas consideran que le queda por trepar $1,35 hasta fin de año.

El siguiente gráfico exhibe la evolución del precio promedio del dólar estimado para fin de año por más de 40 bancos y consultoras del mercado. Conforme se fueron despejando las dudas sobre el acuerdo por la deuda, esto se reflejó en las proyecciones:

Evolución de pronósticos del REM. Precio del dólar mayorista proyectado para fin de diciembre 2020.

Los participantes del REM previeron también que la inflación de noviembre ascendió al 3,6%. Además, los analistas del mercado proyectaron que la inflación minorista se ubicará a fin de año en torno al 36,7% interanual, con lo que sube en 0,9 puntos porcentuales el prónostico que el mes anterior había provisto el REM. Es decir que entre los analistas aumentaron las expectativas inflacionarias.

En cuanto a los tipos de interés, para fin de diciembre los analistas prevén una tasa Badlar (la que aplica a depósitos de plazo fijo superiores a $1 millón) de bancos privados en pesos de 35%. La encuesta agrega que la tasa llegaría al 36% hacia diciembre de 2021.

Bancos y consultoras ahora ven un dólar oficial debajo de los $85 para diciembre.

El REM anticipa un desplome de la economía

Los analistas del REM prevén una fuerte retracción del Producto Bruto Interno (PBI) en torno al 10,9% , lo que marca una mejora de 0,7 puntos porcentuales adicionales a la proyección hecha el mes anterior.

"En tanto, las y los participantes del REM pronostican una desaceleración del crecimiento de la actividad para el cuarto trimestre de 2020 y para el primer trimestre de 2021", anota el Banco Central en su informe.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) consiste en un seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo que habitualmente realizan analistas especializados, locales y extranjeros, sobre la evolución de variables seleccionadas de la economía argentina que recopila el Banco Central.

Se relevan las expectativas sobre los precios minoristas, la tasa de interés, el tipo de cambio nominal, la actividad económica y el resultado primario del sector público nacional no financiero.

El último informe difunde los resultados del relevamiento realizado entre los días 26 y 30 de noviembre de 2020. Se contemplaron los pronósticos de 42 participantes, entre los cuales se cuentan 27 consultoras y centros de investigación locales, 13 entidades financieras de Argentina y 2 analistas extranjeros.

Dólar en 2021: qué prevé FocusEconomics

Además del REM del BCRA, otra gran encuesta muy considerada en el mercado es la que publica mensualmente FocusEconomics. En este caso hay que considerar que los pronósticos se hicieron a mediados de noviembre.

De acuerdo al consenso de los economistas relevados en noviembre por FocusEconomics, el tipo de cambio cotizará para fin de 2021 a $128,94, lo que representaría un alza de $6,78 respecto a las cifras previstas en el informe anterior (octubre) para el mismo plazo.

Cabe recordar que hace tres meses atrás, en agosto, se esperaba un dólar mayorista de $119,1 para diciembre del año que viene. Por lo que se evidencia una tendencia creciente en la devaluación esperada para el tipo de cambio, algo que está directamente relacionado al incremento de la inflación.

En resumen, en base al cierre actual del mercado oficial de cambios, el precio del billete mayorista es de $79,42. De cumplirse las proyecciones de los economistas, desde ahora hasta fin de diciembre del 2021, el precio del dólar subiría 62,3% en los próximos 13 meses y medio.

El valor de dólar mayorista del consenso de esta encuesta para fin de año que viene, que es de $128,94, es un valor bastante inferior a lo que se está negociando para antes de esa fecha en el mercado de futuros y opciones del Rofex-Matba. En esa plaza se está pactando a $135,20 para octubre de 2021, que es la última fecha en la que se realizan estas operaciones a término.

Es decir, para una fecha previa de dos meses al plazo del FocusEconomics, se están convalidando más de 6 pesos en el precio.

Por el lado de los precios de la economía, el informe afirma que una expansión sostenida de la base monetaria, debido al financiamiento de los déficits fiscales, "alimentará la inflación". En este sentido, para fines de 2021 se espera 48% de inflación, lo que representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto al relevamiento del mes pasado.

Un nuevo relevamiento de FocusEconomics estima el precio del dólar para diciembre de 2021 entre diversos economistas nacionales y extranjeros.

Analista por analista

Desde los pronósticos realizados para el tipo de cambio por los diversos economistas de bancos y consultoras domésticas y extranjeras para fin de diciembre de 2021, se evidencia una gran dispersión de precios.

El precio más alto para el tipo de cambio para diciembre del año que viene es liderado por la consultora nacional de Orlando Ferreres (OJF & Asociados), con un precio previsto de $179,73 para fin de 2021.

"Creemos que el precio del dólar va a seguir a la inflación, o un poco más arriba. Ahora, con el mercado más calmo, bajamos a $160 los pronósticos. Pero estamos hablando de tener una inflación de 50% anual en 2021, entonces no es extraño que toque esos precios previstos", afirma a iProfesional Fausto Spotorno, economista de la consultora OJF & Asociados.

En segundo lugar, sigue otra consultora local, FIEL, en el que prevé $159 para fin de año que viene.

"La proyección de tipo de cambio para fin de 2021 supone un ajuste temprano, que sería en el primer trimestre, con la firma del acuerdo con FMI. Después, ajustes pausados posteriores hasta octubre, y nuevos ajustes a fin del mismo año, en la medida que el programa con el organismo no cierre", resume a iProfesional Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL.

Y especifica: "Para que quede claro, el tipo de cambio de octubre 2021 lo estimamos en $120 a $125 por dólar, pero con un nuevo salto tras las elecciones de esa fecha".

En tanto, desde la consultora Econviews, que proyecta un precio para la divisa estadounidense mayorista oficial de $135,75 para diciembre del año que viene, Lorena Giorgio, su economista principal, dice: "En un escenario base, implica una variación punta a punta del 56% para todo el 2021".

"Esto en un contexto en que estimamos que la inflación estará en el 57% anual. O sea, básicamente se sostendría el mismo tipo de cambio real", concluye.

Por el lado de Lorenzo Sigaut Gravina, economista jefe de Ecolatina, que estima en el informe de FocusEconomics un tipo de cambio de $138,75 para fin de 2021, afirma: "Consideramos una depreciación elevada y una inflación elevada para el año que viene, que es nuestro escenario más probable".