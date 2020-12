Suba del dólar blue enciende luz de alerta en el Banco Central: ¿se apaga el "veranito financiero"?

La entidad logró comprar u$s50 millones este lunes y redondea el mejor mes de los últimos seis. Pero diciembre es estacionalmente beneficioso. ¿Cómo sigue?

El Banco Central sigue comprando divisas en el mercado de cambios a pesar de que el dólar blue muestra señales de vida que podrían intranquilizar la estrategia oficial.

La mesa de dinero del Central se llevó otros u$s50 millones este lunes y acumula más de u$s500 millones en lo que va de diciembre. Pero el Gobierno sabe que si se empieza a escapar más el dólar libre (que trepó 15 pesos en las últimas jornadas), volverá la presión sobre los precios y los pronósticos de una devaluación más acelerada para acortar la brecha.

Por lo pronto, la película para el BCRA es muy positiva este fin de año. Según Cohen Asset Management, de la mano de la menor demanda de divisas del sector privado y de la recuperación de los depósitos en moneda extranjera, las reservas internacionales continuaron en alza y en la última semana el BCRA recuperó u$s381 millones. Y en lo que va del mes acumula un alza de u$s564 millones, la mejor performance de los últimos seis meses.

El Banco Central lleva recuperados más de u$s550 millones para sus reservas este mes.

Un diciembre holgado (al fin)

"Esto fue posible gracias a la compra de divisas en el mercado cambiario que, como lo venimos comentando, estaría siendo explicada por la menor demanda de importaciones y para pagos de deuda, pues la oferta de los exportadores continúa muy reprimida. Por otro lado, en vísperas del cierre fiscal de Bienes Personales y con un entorno local más estable, se nota una importante recuperación de los depósitos en moneda extranjera del sector privado que en lo que va de diciembre subieron u$s522 millones recuperando lo perdido en los últimos dos meses", dice Martín Polo, estratega de Cohen.

Claro que el "veranito" financiero estará supeditado a que el dólar libre (y los que surgen de arbitrar en la Bolsa) no se dispare. Se sabe que a partir de finales de enero el BCRA deberá "remontar" el barrilete de pesos que lanzó en diciembre y que venían inyectando en los meses previos. Como la gente no quiere la moneda que emite el BCRA, los billetes se gastan en bienes y servicios o se utilizan para comprar dólares. Ergo, van a más inflación o aumentar la brecha. No hay otra alternativa.

Por eso en el mercado saben (y lo venían diciendo) que la "abundancia" de diciembre tiene corta vida. Ahora bien, en la City creen que si el dólar blue sigue escalando (el lunes cerró en $165), las otras variantes (adormecidas por la venta de bonos del Central y la Anses) deberían arbitrar. O el blue baja, o éstas empiezan a subir. Actualmente, la brecha con el MEP es del 66,87%, con el Contado Con Liquidación asciende al 68,02% y contra el blue es del 95,47%.

Se debate en el mercado si un acuerdo con el FMI será suficiente para extender la pax cambiaria.

El peso del Fondo (entre optimistas y agoreros)

"Va finalizando un diciembre muy positivo para el Gobierno en lo que respecta al dólar y al mercado de cambios. La brecha pudo bajar - aún en niveles altos –, los dólares financieros consiguieron estabilidad, y se pudo recuperar reservas mediante la compra de divisas. Aunque por otro lado, no hay que dejarse engañar, ya que la demanda de pesos durante diciembre siempre es más alta que en el resto de los meses, quitándole presión al dólar y en este caso, ayudando al Gobierno a estabilizar la moneda por un mes", describe Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Incluso, la casa de Bolsa resalta que "sería un desafío para el Gobierno mantener esta tendencia en enero y febrero, donde vuelve la demanda de dólares -o cae la de pesos- y seguramente veamos mayor presión en los dólares financieros, con un BCRA comprando menos divisas -o vendiendo en el peor de los casos- que en diciembre".

Para PPI, en ese momento entra en juego la negociación con el FMI, donde las expectativas tienen un papel muy importante en la demanda del dólar, como a su vez en las cotizaciones de los activos locales.

Finalmente, para Gustavo Neffa, director de Research For Traders, eso "es un veranito y se acaba".

"Quizás pueda salvar al BCRA nueva deuda (contraída con un grupo de bancos por ejemplo) para reforzar las reservas. Pero ya no hay reservas de libre disponibilidad y el balance comercial se va a achicar. Veo un piso en el contado con liquidación y el valor del oficial como tema de discusión con el FMI para poder sincerarlo, con los costos políticos que eso significa", asevera el especialista.