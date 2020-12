Dólar, inflación y los inexplicables olvidos en el balance de gestión que publicó el Banco Central

La entidad comunicó los "objetivos alcanzados" este año. Destacó la estabilidad cambiaria y el freno a los precios. ¿Mérito propio?

El Banco Central publicó el último día hábil en lo financiero (el 31 no hay mercado cambiario ni financiero en Argentina) una especie de "balance de gestión" del primer año con Miguel Pesce en la presidencia. En ese documento, curiosamente, la entidad marcó como "éxitos" de su política dos temas al menos controvertidas: baja de la inflación y estabilidad cambiaria. Son, en ambos casos, verdades a medias en medio de otra construcción del "relato" que trata de imponer el Gobierno de Alberto Fernández.

Por un lado, la entidad dice textualmente: "La política monetaria y cambiaria llevada adelante por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) permitió reducir la inflación, mantener la estabilidad financiera y cambiaria".

"Durante 2020, al tiempo que atendió las urgencias generadas por la pandemia, el BCRA logró alcanzar los siguientes objetivos planteados al inicio del año: disminuir la tasa de inflación, mantener el régimen de flotación de la moneda local, estimular la oferta de crédito al sector privado, velar por la estabilidad financiera perfeccionando la regulación micro y macro prudencial y propender a una mayor inclusión financiera", enumera el comunicado que emitió la entidad.

La inflación termina este año en torno al 36% pero se espera un alza de hasta el 50% para 2021.

La ayuda inesperada de la pandemia

¿Es como dice el Central? Claramente hay más de una lectura. Nadie desconoce que la inflación en la Argentina en 2020 será menor a la del 2019. El último año de Mauricio Macri en la presidencia el país tuvo un incremento del IPC del 53,8%. Este año, las estimaciones privadas -tomando el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el BCRA- hablan de una tasa de inflación del 36,5%.

¿Es un éxito de la gestión Pesce esta reducción? Más que cuestionable. La economía argentina caerá entre el 10% y 11% este año producto de la pandemia del coronavirus. La baja de inflación no sólo se dio en la Argentina, sino en el mundo, y fue por recesión que trajo la pandemia. De hecho, en ciertos países hubo deflación algunos meses por el parate de la economía. Con lo cual, atribuirse como "éxito" de gestión la baja de la inflación es como el paciente oncológico que se alegra por haber bajado de peso sin tener en cuenta su enfermedad. Además de la pandemia, el Gobierno congeló precios de tarifas y otros bienes de la economía. Así y todo, el país tiene -después de Venezuela- las tasas de inflación más altas del mundo.

Para peor, no sólo la baja de la inflación este año no es mérito de ninguna política del BCRA, sino que para el 2021 las estimaciones de todo el sector privado indica que volverá a subir. Y no será poco: mientras que el Presupuesto del Gobierno estima un IPC incluso más bajo que el de este año (29%), en el mercado marcan un piso de 50% que podría llegar a casi 60% el año próximo.

Con lo cual, el mercado financiero no le cree al Gobierno ni al BCRA en que los precios irán para abajo, sino más bien todo lo contrario.

Otro punto que trajo controversia es cuando el Central habla de que se mantuvo la "estabilidad cambiaria". Otra vez, el elenco oficial dice su media verdad. Seguramente el comunicado del BCRA habla del tipo de cambio oficial, que subió 40% este año (en línea con la inflación).

Pero la entidad olvida (¿a propósito?) lo que pasó en el mercado paralelo del dólar (incluso el intervenido por el Gobierno). En ese sentido, el dólar blue que cerró en $166 subió 125% en el año. ¿De qué estabilidad cambiaria habla el Banco Central? Incluso tomando los mercados regulados por la "mano invisible" del Estado como el dólar MEP y el contado con liquidación, ambas cotizaciones trepan 93% y 88% respectivamente en este 2020.

El blue subió 125% este año y demuestra crisis cambiaria que aún está latente.

El dólar, la brecha y Cristina

No sólo que los valores de los dólares a los que se puede acceder volaron este año, la brecha (o sea la distancia entre el oficial y esos tipos de cambio) terminan también muy arriba, haciendo inviable el esquema monetario/cambiario oficial.

Tampoco el BCRA tuvo éxito en otros aspectos claves de su gestión (que en este caso no fueron nombrados en el comunicado). Las reservas internacionales cerraron el año en u$s39.409 millones y se derrumbaron u$s5.508 millones con cepo y (más tarde en el año) mega cepo a la compra de dólares.

Tampoco le fue bien en sus intervenciones en el mercado de cambio híper regulado: el saldo entre ventas y compras del BCRA en el año (según estadística oficial hasta el 23 de diciembre) da negativo en u$s4.375 millones.

Tampoco le fue sencillo a Pesce mantenerse en pie en su cargo. Después del blooper que cometió el 15 de septiembre cuando endureció tanto el cepo que se dispararon todos los dólares financiero, el mismo Martín Guzmán tuvo que "deshacer" ese error. No sólo lo hizo sino que lo publicó en un comunicado, dejando en offside a Pesce: "Se ha observado que las regulaciones implementadas el 15 de septiembre han tendido a reducir la liquidez del mercado, ocasionando una volatilidad que resulta dañina para el proceso de formación de expectativas", se reconoció de manera oficial.

En la órbita de la política, incluso, se habló de que Pesce tenía las horas contadas. Incluso, que Cristina Kirchner había pedido su "cabeza", algo a lo que Alberto Fernández se negó por ser de su círculo íntimo.

Por algo Cristina nunca lo ascendió a Pesce en el BCRA si bien estuvo cerca desde que destituyeron a Martín Redrado y el actual banquero era el vice. Después de eso ocupó la vicepresidencia con Mercedes Marcó del Pont, Juan Carlos Fábrega y Alejandro Vanoli. Se fue con la llegada del macrismo y volvió con el kirchnerismo versión 2020. Si bien ya habría pasado lo peor para Pesce, la situación cambiaria está lejos de verse solucionada.

No sólo la inflación del 2021 sino que los desafíos cambiarios seguirán latentes. Recién en diciembre el BCRA detuvo la pérdida de reservas, pero fue en medio de un "veranito" que se pondrá a prueba a finales de enero y febrero. Si la mega emisión de pesos va al dólar, a precios o a dónde. Muchas más preguntas que respuestas, ya no para un balance deslucido, sino para un escenario a futuro con muchas turbulencias por delante.