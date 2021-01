Cuál sería la brecha mínima entre el dólar blue y el oficial si alinean los planetas: responde un experto

El economista Salvador Di Stefano está entre quienes identifican un contexto de alta tensión y no cree que vaya a reducirse la brecha cambiaria

En los últimos días el dólar blue dio señales de volatilidad y eso acrecentó el temor de una nueva disparada y un acrecentamiento de la brecha con el tipo de cambio oficial.

De hecho, este lunes la divisa paralela comenzó el año a $166 pero al mediodía ya había trepado hasta los $169. Luego, sobre el final de la jornada, sorprendió con un abrupto descenso para quedar en $165. Para sorpresa de muchos, y luego de una rueda caliente, bajó un peso.

El hecho es que el panorama con el que inicia 2021 es complejo en materia cambiaria. Mientras varios analistas indican que se mantendrán las presiones al alza, también es cierto que una de las principales causas de la trepada de fin de diciembre –los pesos de los aguinaldos que fueron al blue– se iría disipando con el pasar de los días.

"No lo veo a corto plazo, creo que en lo inmediato sube el dólar blue y la brecha", anticipa.

Y explica: "A mediano plazo, si el Gobierno logra bajar el déficit, financiarlo con endeudamiento, no emitir, comienza a fortalecer las reservas en dólares y baja la inflación, es lógico que la brecha baje a niveles del 40%".

"Si todo esto no ocurre habrá que convivir con una brecha del 100%", advierte.

El economista Salvador Di Stéfano.

Brecha y dólar blue: la visión de los expertos

Varios analistas coinciden en que la brecha continuará en alza durante los próximos meses. Es decir que aumentará la divergencia entre los precios del dólar oficial y del paralelo.

"Es posible que la brecha vuelva a estar en niveles anteriores, no sería nada raro. Quizá no sea tan alta porque, como el oficial va ajustando, puede ser que la brecha sea menor y no llegue a un 120% como supo estar, pero no sería muy descabellado si el precio llegara a $180 o más", opinó Sebastián Centurión, operador de ABC Mercado de Cambios, quien resaltó que esa dinámica estará relacionada con lo que suceda con los precios y también con la dinámica monetaria del verano.

Aún cuando el Gobierno intervenga en el mercado bursátil para mantener a raya los tipos de cambio financieros, el blue expresará los desequilibrios económicos y pondrá presión en las cotizaciones bursátiles.

A fuerza de intervenciones oficiales, los dólares financieros retroceden en diciembre

"Mi perspectiva es alcista. La brecha entre el blue y el Mep volvió a subir. Hay bastante presión al alza sobre los dólares financieros. Este nivel parece un piso, se ve cierta resistencia en los valores actuales", consideró Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen.

Y agregó: "Hay muchas señales respecto de que debería volver a subir, salvo que nos encontremos con alguna buena noticia del Gobierno en cuanto a moderación fiscal o algún programa que saque la incertidumbre".

"En tanto el Gobierno no retire consistentemente el exceso de liquidez con una política fiscal creíble, los problemas y las tensiones cambiarias van a seguir presentes. El Gobierno tiene que mostrar un plan integral, con consistencia monetaria y fiscal, junto con un acuerdo con el FMI si quiere reducir la presión sobre la brecha", coincidió Juan Ignacio Paolicchi, de Empiria Consultores.

El desafío del verano

Hasta el salto de las últimas jornadas, diciembre había sido un mes calmo para el mercado cambiario. Con cepo, intervenciones y demanda estacional de pesos, el blue llegó a tocar un mínimo de $146, es decir, $9 por debajo del cierre de noviembre.

Esa pax cambiaria resultó ideal para un BCRA que aprovechó para recomponer reservas y compró dólares en el mercado. "En las últimas semanas, el BCRA viene teniendo saldo positivo a costa de los importadores, a quienes no los autorizan en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones. Al haber menos demanda de parte de ellos, el BCRA puede comprar", sostuvo una fuente del mercado.

Luego de la fuerte emisión monetaria para financiar al Tesoro, que sumó más de $2 billones en 2020, la entidad se enfrentará durante el verano con una gran cantidad de pesos que tendrá que absorber si quiere evitar presiones cambiarias e inflacionarias.

El BCRA inyectó más de $2 billones este año para financiar el déficit y tendrá que retirar el excedente en el verano

"La fuerte emisión monetaria que hubo en diciembre va a empezar a generar presión cuando caiga la demanda de dinero, a partir de mediados de enero. Ese es el camino natural para que haya presiones los tipos de cambio paralelos", apuntó Polo.

De cara a enero, en el organismo que conduce Miguel Pesce saben que será difícil repetir la dinámica compradora de diciembre. En una visión cautelosa, esperan poder salir empatados en el primer mes del año y puertas adentro reconocen que seguramente en febrero terminen con saldo vendedor. Ya en marzo, el BCRA aspira a tener algún alivio.

Sobre ese punto, Centurión afirmó: "La cuestión es cómo navega enero o febrero para tratar de llegar a marzo, cuando se empieza a liquidar la cosecha gruesa. Si puede recomponer reservas, se lo puede ver un poco más robusto al BCRA y tal vez aliviane un poco las expectativas devaluatorias".

No obstante, el operador advirtió que eso también depende de los números de inflación de diciembre y enero. "Si se confirman las expectativas de 4% mensual, la tasa mínima del plazo fijo que tratan de poner como incentivo queda muy corta. Ningún instrumento en pesos rinde lo mismo que la inflación, salvo algunos ajustados por CER. Entonces, lo que queda es volcarse al dólar. Eso generan estas inconsistencias", cerró Centurión.