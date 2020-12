El Banco Central aprovecha la calma y compra dólares: ¿ganó la batalla cambiaria?

La entidad logró hacerse de más de u$s80 millones en la primera quincena del mes pero los economistas indican que es un efecto efímero

Tal como había sucedido en noviembre, en diciembre el Banco Central (BCRA) logró comprar alrededor de u$s87 millones en el mercado cambiario para empezar a recomponer sus arcas. Si bien no tuvo saldo positivo en todas las ruedas, en el organismo aprovechan las ocasiones que se dan para llevarse algunos dólares.

Así, mientras siguen las intervenciones oficiales para mantener a raya al dólar financiero y la brecha sigue en niveles de 70%, el BCRA sale de compras y se hace de parte de los dólares que ingresan con la cosecha de trigo en este mes.

Sin embargo, el ritmo de compras no alcanza a compensar las ventas de dólares que el organismo realizó en los últimos meses. En lo que va del año, el BCRA vendió más de u$s4.780 millones en el mercado. Solamente en enero, marzo y junio el organismo logró terminar con saldo comprador en el mercado cambiario. Así, en 2020 las reservas disminuyeron en más de u$s6.100 millones y actualmente se encuentran por debajo de los u$s39.000 millones.

El BCRA aprovecha diciembre para comprar parte de los dólares que ingresan por la cosecha de trigo

Los economistas advierten que estas compras ocasionales no se dan en un marco libre sino que dependen de las múltiples trabas que pesan sobre el mercado cambiario.

"Esto es resultado de las mayores restricciones, sobre todo a la demanda. No se ve un incremento de la oferta sino, más bien, una menor demanda. Noviembre tuvo una dinámica parecida, la primera mitad del mes fue positiva y la segunda mitad, negativa. El mes terminó negativo, pero mejor que septiembre y octubre", recordó Gabriel Caamaño, socio de Consultora Ledesma.

Como señala el economista, en noviembre el BCRA finalizó con ventas por u$s327 millones en el mercado. Esa cifra significó una baja respecto de los u$s1.618 millones que perdió en septiembre y los u$s1.090 millones que ofreció en octubre.

¿Cambia la tendencia?

Tras un año complejo en materia cambiaria, es una buena noticia que el BCRA vuelva a comprar divisas. Sin embargo, economistas consultados por iProfesional descartaron que pueda haber un cambio de tendencia real.

"Me parece que no es suficiente para hablar de una estabilización ni para pensar que el BCRA podrá seguir comprando. Mientras no tengamos una compresión significativa en la brecha cambiaria y una caída importante en el riesgo país, la batalla no estará ganada. Para hablar de estabilización tendríamos que ver eso junto con un BCRA comprando consistentemente, incluso sin ayuda de factores estacionales", apuntó Martín Vauthier, director de Eco Go.

Afirman que la tendencia compradora no es sostenible porque requiere muchas restricciones

En la misma sintonía, Caamaño afirmó: "El problema es que no se termina de revertir la tendencia porque el BCRA no sólo tiene que comprar dólares sino que tendrían que adquirir los suficiente para hacer frente a los vencimientos en moneda extranjera que tiene el Tesoro porque no hay financiamiento neto en moneda extranjera a tasas lógicas".

Consultado sobre la posibilidad de sostener la dinámica, Caamaño sostuvo: "Este tipo de restricciones no son sostenibles. Se está restringiendo mucho la demanda y allí se afecta a las importaciones, lo que genera problemas del lado de la actividad".

Y agregó que es necesario "ir a una situación más genuina" en la cual "los dólares no sólo vengan del superávit comercial sino que también la cuenta capital genere ingresos". El economista resaltó que esto no está pasando en la actualidad y sentenció: "Esto es comprar tiempo pero caro, como cuando intervienen en los paralelos para bajar la brecha o hacen las licitaciones al 16% anual".

Ayuda estacional

Otro punto que destacan los economistas es que diciembre presenta una dinámica estacional que ayuda al BCRA a comprar reservas. Se trata de un mes en el que suele incrementarse la demanda de pesos por los gastos de fin de año y el pago de aguinaldos.

"En diciembre, sobre todo en la primera mitad, hay un componente estacional muy fuerte. Ahora, cuando se empiezan a cobrar los aguinaldos, eso empieza a revertirse suavemente. En enero sigue persistiendo algo de ese pico estacional y en febrero se empieza a desarmar", explicó Caamaño.Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, coincidió: "Creo que se combinan los efectos de la calma cambiaria inducida de las últimas semanas con el aumento en la demanda de dinero de fin de año".

A su turno, Vauthier añadió que la oferta de divisas también sube estacionalmente en diciembre y ayudan a darle cierta estabilidad a la brecha cambiaria, a la que definió como "anestesiada" en las últimas semanas.

"Este mes aumenta la demanda estacional de pesos y la oferta de dólares. Por ejemplo, por parte de empresas que se deshacen de dólares para pagar aguinaldos. En ese sentido, se está dando una combinación que genera esta calma transitoria con un BCRA que va comprando de a poco", afirmó el director de EcoGo.

Partido de verano

En ese marco, el desafío que ven los economistas es mantener la calma una vez que arranque 2021. Para lograrlo, aseguran que es fundamental que el Gobierno presente un plan económico que de mayor visibilidad hacia los próximos meses.

"Después de enero, se corrige ese incremento en la demanda de dinero, que deberá interactuar con una menor oferta estacional de divisas. Ergo, en el primer trimestre del año el BCRA y el Tesoro van a tener que dar señales claras de hacia donde van en materia de política cambiaria, monetaria y fiscal para evitar pérdida de reservas netas y presiones sobre precios y los tipos de cambio libres", indicó Baer.

"Es muy importante que el Gobierno de las señales para que pueda bajar el riesgo país, mejorar las expectativas y que se muestren avances en la negociación con el FMI, particularmente, con algún refuerzo de las reservas netas con dinero fresco", sumó Vauthier.

En diciembre sube la demanda de pesos y la oferta de dólares, lo que lleva calma a la brecha

Y estimó que esas señales permitirían "extender esta aparente calma de modo que el BCRA compre dólares en forma consistente al mismo tiempo que afloje restricciones y la economía pueda volver a crecer con esa mayor abundancia de divisas".

Finalmente, Vauthier hizo una mención a la dinámica de los próximos meses, donde el organismo que conduce Miguel Pesce tendrá que ser muy cuidadoso para no caer en lo que se conoce como "la trampa de febrero".

"En la segunda parte de enero y principios de febrero empieza a bajar la demanda de dinero. En los últimos años, distintas gestiones del BCRA pisaron el palito en esa parte del año. Se apuraron a bajar las tasas y el tipo de cambio se aceleró en ese período", recordó Vauthier.

"Con lo cual, es muy importante que se pueda administrar esta calma transitoria, que se aproveche para avanzar en un programa consistente para revertir expectativas, bajar el riesgo país, comprimir la brecha y llegar mejor preparados a esa caída en la demanda de dinero que tantos problemas les generó a distintas gestiones del BCRA en los últimos años", cerró el economista.