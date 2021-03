El Banco Central logró bajar la brecha de dólar pero alertan por un preocupante "costo oculto"

La autoridad monetaria avanza con sus compras de dólares en el mercado. Sin embargo, preocupa que las divisas no fortalecen las reservas

El Banco Central sigue comprando dólares en el cautivo mercado de cambios oficial. Según estiman en las mesas de dinero privadas, en lo que va de este mes, ya acumula compras netas por alrededor de u$s700 millones. ¿Todo para festejar? No tanto. Sucede que las reservas, a pesar de las adquisiciones que ya venían fuerte en febrero (u$s630 millones), virtualmente no crecen. O sea, compra que no se ve un correlato directo en el crecimiento de las arcas oficiales.

Hay varias razones que explican por qué no se mueven, al menos el mes pasado, pero hay otra un tanto oculta. La venta y luego recompra de bonos que hace el BCRA para controlar el dólar paralelo influye en la "no" acumulación de reservas.

Reservas: qué pasó en el último mes

Según estimaciones de Fernando Marull, director de FMyA, en el mes de febrero las reservas brutas se mantuvieron estables en torno a u$s39.500 millones. El saldo comercial en febrero otra vez habría sido cercano a u$s1.000 millones, ya que las exportaciones rebotaron y se están liquidando al 100%, y las importaciones siguen bajas.

Además, dice el consultor, "turismo, cancelaciones de préstamos y dólar ahorro" no llegarían a insumir u$s600 millones por el súper cepo cambiario. En consecuencia, el BCRA logró comprar u$s630 millones en el mes pasado, que se suman a u$s400 millones por el aumento de depósitos en dólares.

El Banco Central compra dólares pero no logra acumular reservas.

Igualmente, el BCRA no acumula reservas, algo que se mantiene muy similar este mes de marzo. ¿Por qué? Marull explica que esos dólares que supo adquirir el Central se usaron para pagar varias cosas: u$s500 millones a organismos internacionales, además de que bajó casi u$s320 millones por caída del oro y el swap chino. Entonces, faltaría explicar una caída de reservas por u$s220 millones.

Según el economista, estos u$s220 millones es lo que habría usado el BCRA para "recomprar bonos". "Así, porque el BCRA recompra bonos, por caída de oro y pago de u$s300 millones al FMI con DEGs, las reservas netas en febrero bajaron u$s170 millones hasta a u$s3.600 millones, a pesar de que el BCRA compró u$s630 millones en el mercado oficial", explica.

Miguel Pesce, presidente del BCRA. La entidad opera para mantener la brecha del dólar bajo control.

La operación con bonos del BCRA: cómo funciona

Que el BCRA esté usando bonos para hacer política cambiaria y monetaria tiene sus riesgos. Pero, ¿cómo es la operatoria?

Primero: el BCRA compra dólares oficiales a $90 y emite pesos para hacerlo

Segundo: luego, vende Bonares en dólares contra pesos y cumple 2 objetivos. Por un lado retira pesos del mercado (contrae base monetaria) y además baja la brecha cambiaria.

Tercero: con las reservas que compró inicialmente, "recompra" los Bonares que vendió para mantener la posición nominal de Bonares.

"Entonces, al final de la historia, el BCRA compra u$s100 dólares a $90 y gasta u$s60 (dólar a $90 dividido el dólar financiero a $150) para retirarlos", señala Marull.

El primer riesgo que detecta es que el BCRA no acumula reservas netas, exponiéndose al riesgo de que la cosecha no sea tan salvadora y eso lo llevaría a que dependa más de los nuevos DEGs de FMI para pago a Club de París o FMI. El segundo es que tiene un stock limitado de bonos y, vendiendo más de lo que recompra, podría quedarse sin municiones al momento de tener que utilizarlos.

Por ahora, el Central continúa con la estrategia de intervenir en el mercado bursátil del dólar para tener bajo control la brecha. La idea es que se mantenga acotada para tener mayor tranquilidad en los próximos meses. Un primer semestre sin altibajos es la idea. Después vendrá el riesgo electoral, que podría complicar un poco más el panorama cambiario en la Argentina.