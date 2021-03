Banco Central compra más dólares: ¿con estas reservas podrá frenar el precio hasta octubre?

En la primera semana de marzo sumó casi u$s600 millones, prácticamente lo mismo que durante todo el mes pasado. Esperan un semestre positivo

El Banco Central sigue aprovechando la mayor liquidación de dólares y el súper cepo para incrementar su saldo comprador en el mercado de cambios oficial. Este jueves, según estimaciones del mercado, adquirió u$s185 millones. En la primera semana de marzo ya lleva un saldo comprador estimado en casi u$s600 millones, muy parecido a lo que pudo sumar durante el mes pasado.

La situación del mercado cambiario le está siendo favorable al Central ya hace algunos meses. De hecho, hace tres meses que la mesa de dinero oficial termina con un saldo positivo:

En febrero fueron u$s633 millones.

En Enero compró u$s157 millones.

Y en diciembre de 2020, otros u$s608 millones.

Recién a fin del año pasado pudo quebrar cuatro meses consecutivos de saldo negativo a pesar de haber redoblado el cepo en septiembre. Sucede que por más que el BCRA pise las importaciones (como hace ahora), si no hay más liquidación de los exportadores tampoco puede sumar dólares.

La mesa de dinero del BCRA compró casi u$s600 millones en la primera semana de marzo.

Dólar: buen comienzo del año para Pesce

Sea como fuere, marzo pareciera que también va a ser un mes muy positivo para la entidad. Los casi u$s600 millones que lleva comprados serán más si, como se estima, continúa incrementándose la liquidación de exportadores y, a la vez, no permite mayor demanda de divisas del sector privado (sea pagos de deuda o importaciones). De hecho, el jueves el volumen total fue de u$s320 millones y el Central se llevó más de la mitad. Esto significa que el único permitido para comprar dólares en el mercado es la entidad oficial.

"El BCRA cerró el segundo mes del año con un saldo neto positivo cuando se presentaba como un desafío debido a la menor demanda de dinero y las menores liquidaciones de granos por estacionalidad. La sorpresa vino desde el sector agropecuario, con una mayor liquidación de granos a lo esperado que setraduce, lógicamente, en mayor ingreso de divisas. Lo que junto a las restricciones desde el lado de la demanda permiten al Banco Central hacerse de divisas", reseñó Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Otra cuestión a monitorear es qué pasa con las reservas. Sucede que en febrero, a pesar de las compras del BCRA en el mercado, no subieron. Cortaron la racha que venía en los últimos meses cuando crecieron u$s128 millones (enero) y u$s735 millones (diciembre). Algunos creen que tiene que ver con pago a organismos multilaterales y otras cancelaciones de deuda del sector privado. Recuérdese que el Central permite el acceso al dólar oficial por el equivalente al 40% del vencimiento que se tenga que cancelar por parte del privado.

De todas formas, las previsiones es que marzo y abril son meses estacionalmente importantes para el Central. "Hacia adelante, se espera que la mayor oferta del sector exportador continúe con el salto en los precios del maíz y la soja a niveles récord este año. Si bien no hay que dejar de tener en cuenta que marzo no es históricamente un mes característico por el ingreso de divisas desde este sector", indica PPI.

Lacunza coincide en que el primer semestre del año será de holgura cambiaria para el Gobierno.

¿Un dólar sin sobresaltos hasta las elecciones?

Para Hernán Lacunza, ex ministro de Hacienda en los últimos meses del macrismo y, antes, número uno de Economía con María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, en la primera parte del año el Gobierno tendrá oxígeno en lo cambiario por el efecto cosecha y el impuesto a la riqueza que va a generar que se liquiden activos externos. "Va a haber un primer semestre con holgura pero si no hay una salida ordenada el mercado no va a esperar a noviembre", vaticinó durante un charla vía Zoom organizado por los fondos Quinquela.

Agregó que los términos de intercambio son favorables a la Argentina (soja arriba de u$s500 la tonelada, por ejemplo) pero hay que ver de cerca que pasa con el real en Brasil (que se viene devaluando al 7%). "Por el lado de la competitividad no se hizo mucho, hay retrocesos. La brecha se contiene con el mercado de bonos. Eso es sacrificio de reservas, unos u$s700 millones en lo que va del año. Eso es una medida de emergencia, no una política cambiaria", agregó Lacunza.

En el mercado financiero estiman que el Gobierno llegará con buenos números del mercado cambiario a las elecciones. Además, podrán mantener una suba acotada del tipo de cambio oficial para utilizar como "ancla" de los precios (el mayor desafío oficial). Ahora la pregunta del mercado es si acelerarán una devaluación después de las elecciones de octubre o, por el contrario, mantendrán una actualización light a pesar de perder competitividad.

Por ahora, lo único que se sabe es que los meses que vienen seguirán siendo tranquilos para el BCRA en la estrategia de llevarse los dólares que e ingresan, incluso en caso de que tuviera que redoblar el cepo y restringir aún más las importaciones.