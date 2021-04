Alerta por dólar e inflación: este banco internacional predice otro año turbulento para Argentina

Credit Suisse dice que el no apuro en llegar a un acuerdo con el Fondo significa que no habrá esperanzas de un giro en las políticas oficiales

Mientras que los bonos argentinos están en mínimos y no existe interés por parte de los inversores internacionales en comprar activos locales, siguen apareciendo algunos bancos que "entierran" cualquier chance de que se genere un "giro" en el Gobierno que seduzca al capital. Uno de ellos es Credit Suisse (CS), una de las entidades más grandes de europa, que lanzó un lapidario informe a sus clientes. "Es probable que la economía argentina continúe atravesando otro año turbulento en 2021. Vemos pocas razones para pensar que las presiones sobre la inflación, las reservas o el mercado del dólar se aliviarán pronto", disparó CS.

El documento titulado "What´s the rush again?" , firmado por el director del CS Juan Lorenzo Maldonado y al que tuvo acceso iProfesional, dice que algunos observadores habían depositado alguna esperanza en un cambio en la formulación de políticas sobre un posible acuerdo con el FMI. Y agrega que ya que un acuerdo con el FMI probablemente se retrasará hasta después de las elecciones, esto le dará tiempo al Gobierno de tomar distintas políticas en el período preelectoral.

"No hay prisa en negociar con el FMI significa que no hay esperanzas de ningún tipo de cambio en la formulación de políticas económicas este año", dispara el director de Credit Suisse. "Si bien no esperábamos ninguno, creemos que los participantes del mercado buscarían en un programa del FMI alguna esperanza de una estrategia económica que ancle las expectativas con respecto a la sostenibilidad a mediano plazo", afirma.

La entidad cree que el Gobierno estirará el acuerdo con el Fondo y que no será antes de las elecciones

Sin chances de un rápido acuerdo

El paper del banco remarca que lo que las autoridades aparentemente no reconocen es que sin este anclaje, es poco probable que la Argentina recupere el acceso al financiamiento del mercado internacional.

"Sin financiamiento externo, el gobierno enfrentará una fuerte restricción presupuestaria o continuará recurriendo al Banco Central para monetizar el gasto. Esto último parece más probable", razona. Para Credit Suisse, la implementación de cualquier medida que obstaculice la actividad económica sería perjudicial para el Gobierno antes de las elecciones de mitad de período en octubre. Esto, cree la entidad, es probablemente un factor de disuasión clave para seguir rápidamente con un nuevo programa del FMI.

"También aumenta los riesgos de que los objetivos políticos sigan socavando los fundamentos macroeconómicos, ya que las raíces de los desequilibrios de Argentina, a saber, el fiscal, siguen siendo la norma. Un programa económico completo para sanar los desequilibrios macroeconómicos de Argentina y aumentar la confianza de los inversores debería incluir una postura fiscal más estricta, el fin de la monetización, un ajuste de la moneda, la liberalización de precios y un tipo de cambio flotante. Sin embargo, este ajuste sería inmensamente doloroso desde el punto de vista social a corto plazo", reconoce Maldonado.

Otros aspectos clave de lo que viene para la economía argentina, según este lapidario informe de Credit Suisse, es el siguiente:

-Inflación: "El estrés impuesto a los fundamentos macroeconómicos por la combinación de políticas actual sigue siendo visible en varios desequilibrios macroeconómicos. El más notorio hoy, quizás, es la inflación. La inflación subyacente se ha acelerado rápidamente y la general anual ha seguido la misma senda y alcanzó el 40,7% en febrero. El aumento de la inflación es especialmente preocupante, aunque no sorprendente, en presencia de una amplia brecha de producción y tope de precios. Prevemos que la inflación general anual terminará 2021 en 50,5%, frente al 36,2% en 2020".

Para Credit Suisse la inflación este 2021 será del 50%, muy por encima de la meta oficial

Preocupante aumento de precios

-Emisión monetaria: "En la superficie, el crecimiento de los agregados monetarios parece haberse desacelerado y las reservas internacionales se han estabilizado. Como consecuencia, el ritmo al que se deprecia la relación M2 / reservas se ha ralentizado por debajo de la tasa oficial de depreciación. Si bien no es un indicador perfecto, este comportamiento es consistente con una menor presión en la brecha entre el tipo de cambio oficial y no oficial, que ha caído al 65%, desde un pico superior al 130% hace seis meses. Pero todo lo que reluce no es oro. Los datos del banco central muestran que las reservas se han mantenido estables a pesar de las importantes compras de divisas realizadas por el banco central. Por lo tanto, esta aparente estabilidad en el sector monetario puede ser de corta duración: el crecimiento de los agregados monetarios puede acelerarse o las reservas pueden permanecer presionadas bajo la superficie, a medida que continúa la monetización del gasto fiscal".

-Liquidación de dólares: "Un acontecimiento positivo es que ha mejorado la oferta de dólares de la balanza de pagos. La entrada de dólares se han fortalecido desde noviembre, a pesar de las restricciones a las exportaciones que afectaron los volúmenes de exportación en el cuarto trimestre. De cara al futuro, las perspectivas de una cosecha de cereales más débil como consecuencia de la sequía actual podrían comprometer las exportaciones en los próximos meses. La reactivación de la demanda interna, a medida que se normalizan las condiciones de vida, también debería presionar las importaciones. Es probable que el Banco Central continúe tratando de manejar la depreciación del peso, ya que las condiciones actuales hacen poco probable que los controles de cambio se relajen en el corto plazo. Esperamos que el tipo de cambio oficial alcance los 120 pesos por dólar al final del año y una depreciación promedio para el año menor al 45%. Con una inflación anual del 50% o más, es probable que se produzca una apreciación real".

La entidad europea subió la estimación de crecimiento del PBI hasta 6,5% este año

-Déficit fiscal: "Mientras tanto, en las cuentas fiscales, la alta inflación podría ayudar a impulsar los ingresos y generar un déficit fiscal menor al planeado originalmente. Sin embargo, hasta que observemos un rendimiento superior continuo en los objetivos fiscales, no nos sentimos cómodos cambiando nuestras previsiones de manera importante. Por un lado, mayores ingresos podrían simplemente conducir a mayores gastos para estimular la economía tanto como sea posible antes de las elecciones de mitad de período. Por otro lado, obtener más ingresos de los esperados podría ayudar a la administración a mostrar sin esfuerzo mejores resultados fiscales en vísperas de las negociaciones con el FMI. Con este equilibrio de fuerzas en mente, hemos revisado nuestra previsión de déficit fiscal para el gobierno federal en 2021 al 5,5% del PBI, por debajo del 6,4% en nuestro trimestre anterior".

-Crecimiento de la economía: "Finalmente, en cuanto al crecimiento, hemos revisado al alza nuestra previsión de crecimiento del PBI real para 2021 a 6,3% desde 4,4%. Esperamos que el gobierno intente mantener el crecimiento lo más sostenido posible, mientras que la inversión del sector privado sigue siendo tímida. Seguimos creyendo que a la Argentina le espera un fuerte ajuste macroeconómico, ya que la combinación actual de desequilibrios no es sostenible. El momento es imposible de predecir, pero el resultado es seguro en ausencia de una revisión de las políticas económicas".