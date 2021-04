Banco Central Europeo libera 300.000 millones de euros para evitar el colapso de España

Europa busca evitar una paralización de la economía en medio de una pandemia que no cede. Fuerte apoyo para sotener la economía española

A la espera de la contribución fiscal a la recuperación, el Banco Central Europeo (BCE) ya ha puesto encima de la mesa 300.000 millones de euros para luchar contra la recesión en la economía española. Y, en total en la eurozona, la cifra alcanza los 2,5 billones (millones de millones) entre compras de bonos y financiación a largo plazo (LTRO) a los bancos.

Este ha sido el apoyo que ha permitido a la eurozona evitar una crisis de liquidez que, en primera instancia, podría haber provocado el surgimiento de problemas estructurales tras la parálisis de la economía por el covid. El BCE no tenía ya margen para bajar los tipos de interés, así que tras el titubeo inicial de su presidenta, Christine Lagarde, ha optado por inundar de dinero la eurozona, señala El Confidencial.

A España le han tocado 300.000 millones entre febrero de 2020, antes del confinamiento, y marzo de 2021, según los datos sobre financiación del eurosistema actualizados por el Banco de España esta semana. En total, el pasivo de la economía española con la autoridad monetaria alcanza ya los 761.996 millones, equivalente al 68% del PIB del año pasado, después de una caída del 11%.

Por poner en contexto, España recibirá en los próximos años 140.000 millones a través de los fondos europeos para la recuperación económica, un programa denominado "Next Generation EU". De estos fondos, alrededor de 75.000 millones llegarán a modo de transferencias, que se cargarán al presupuesto europeo, mientras que el resto se estructurará en forma de préstamos. Este dinero, que se considera clave para la recuperación de la economía nacional, aún no ha empezado a desplegarse y no lo hará de forma completa hasta, al menos, 2023.

El BCE al rescate de España

Mientras tanto, el BCE se ha erigido en el principal soporte para la economía española, desplegando en solo un año más del doble de la cantidad que aportará el 'Next Generation'. Hay dos vías por las que ha insuflado oxígeno: compra de activos y financiación a la banca para que, a su vez, facilite crédito a hogares y empresas y adquiera deuda pública.

España en crisis por la pandemia: el BCE busca evitar un freno en la economía.

El BCE llegó al 'shock' del covid con un ritmo de compras de activos, heredado de la era de Mario Draghi, de 20.000 millones mensuales. La primera respuesta desde Fráncfort fue añadir 120.000 millones y, como fue claramente insuficiente ante el mercado, creó el programa especial de compras contra la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés) con 750.000 millones. Un perímetro en el que da más espacio a la deuda corporativa que en sus compras previas, y que ha ido ampliando hasta los 1,85 billones, a gastar hasta 2023. En un año ha consumido 960.000 millones.

En el caso de la economía española, la compra neta de activos ha alcanzado los 159.446 millones. Estas adquisiciones han sido fundamentales para garantizar que las administraciones públicas y las empresas hayan seguido financiándose con holgura en los mercados, pese a los daños de la crisis.

El caso de la deuda pública es suficientemente ilustrativo. Según los últimos datos del Tesoro Público, referidos al pasado mes de enero, el porcentaje de deuda en manos del BCE supone ya el 28,26%, casi siete puntos porcentuales más que al inicio de la pandemia. Este respaldo ha permitido rebajar los costes de financiación del Estado a un histórico 1,79%.

Fondos para estimular el crédito

La otra vía de apoyo del BCE ha sido la de nuevos programas de financiación a largo plazo para la banca a tipos de interés más atractivos que los anteriores, con 138.340 millones más en la deuda de las entidades españolas con el banco central.

España, el presidente Pedro Sánchez y una economía al borde del abismo.

Los nuevos LTRO alcanzan hasta el -1% en función del volumen de préstamos concedidos, lo que ha incentivado que la banca acuda en masa para tener recursos con los que dar crédito, incluyendo los 116.571 millones movilizados el año pasado con aval público a través del ICO, y también para comprar deuda pública. Por otro lado, sirve de arbitraje respecto a la penalización de hasta el 0,5% que cobra el BCE por el exceso de liquidez. Los depósitos de la banca en el banco central por parte de las entidades españolas han subido desde 113.476 millones hasta 246.249 millones.

El objetivo de estos fondos es estimular a la banca a seguir financiando la demanda crediticia solvente y evitar así un 'credit crunch' que agravaría las consecuencias de la crisis. Esta misma semana, desde BBVA Research celebraban el notable apetito mostrado en estas subastas de liquidez, con 330.000 millones pedidos por la banca europea en marzo en una nueva subasta del TLTRO III que eleva la oferta de liquidez hasta los 2 billones.

Esto es una buena señal, ya que apunta a que el sistema financiero confía en poder cumplir con los objetivos de provisión de crédito necesarios para beneficiarse de las condiciones favorables que implican estas operaciones", sugieren desde el servicio de estudios del banco, en el que pronostican que esta liquidez puede aportar hasta dos décimas al crecimiento de este año y otras cinco al de 2022, indica El Confidencial.

Las operaciones del BCE se formalizan, de forma contable, a través del Banco de España. Así, el rescate a la economía española se contabiliza como activo del organismo gobernado por Pablo Hernández de Cos o pasivo de la economía. La suma de tenencia de deuda de la banca y la presencia de bonos españoles en el BCE es una cara, la otra es el agregado, principalmente, entre el sistema de pagos Target (505.682 millones), depósitos de la banca en el banco central (246.249 millones), efectivo en la economía española (157.917 millones), depósitos de administraciones públicas en el Banco de España (48.252 millones) u oro y activos netos que tiene el supervisor (66.256 millones).