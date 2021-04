La emprendedora argentina que ganó Acelerar España cuenta cómo lo logró

Sabrina Castelli, fundadora de Mujer Financiera, relató la experiencia del desembarco de su empresa en el mercado español y comparte las claves

Sin miedo a los efectos de la pandemia a nivel global, o quizás hasta motivados por ellos, los emprendedores argentinos pusieron primera para avanzar en la internacionalización de sus empresas.

Muchas de estas startups "Made in ARG" eligieron Madrid como puerta de entrada a Europa y en ese marco es que también varias de ellas participaron del programa de aceleración de compañías Acelerar España, creado por Leandro Sigman, presidente de Insud Pharma.

La camada 2020 de Acelera España incluyó a una docena de startups nacidas en el Río de la Plata: Rocking Data, GoIntegro, Moova, Urban PR, Osana, Welivery, Remitee –que también fue distinguida en el final de la competencia- Uali, entre otras.

Pero la que se consagró como ganadora de esta edición por su plan de internacionalización desarrollado durante el programa fue Mujer Financiera, la firma de educación y difusión de conocimiento financiero orientada a mujeres creada por Sabrina Castelli.

La fundadora y CEO dialogó con iProfesional al volver de Madrid:

¿Qué le puede aportar a una compañía como Mujer Financiera ingresar al mercado español mediante un programa de aceleración como este?

Decidimos ingresar a Acelerar España porque nos parecía una gran oportunidad para empezar a validar nuestro modelo de negocio en otros mercados y además porque actualmente el país donde más seguidores y clientes tenemos después de Argentina es España y en tercer lugar México. Teníamos la certeza de que este concurso era una chance de llegar con mayor escala a ese mercado.

¿Cómo fue la experiencia de participar en Acelerar España?

La experiencia fue sumamente enriquecedora y única porque pude compartir una semana entera con más de cincuenta speakers que eran empresarios españoles y argentinos viviendo en España, emprendedores ya consagrados como Juan de Antonio, el fundador de Cabify, y además otros dos emprendedores de Argentina con los que viajé.

Fue un gran aprendizaje en muchos aspectos, como si hubiera hecho un posgrado intensivo en negocios internacionales en una semana. Es muy valioso aprender de personas que ya tuvieron éxito en escalar sus compañías en otros países, descubrir cuáles fueron sus aciertos y errores y luego tenerlos en cuenta en lo que va a ser el desembarco de Mujer Financiera en España.

Además creamos una gran red de networking, lo que nos permite generar relaciones para crecer y aprender juntos. También estuvimos en contacto con inversores europeos que nos dieron muy buen feedback, lo que nos abre la puerta a poder buscar fondos para crecer también en esa región.

Diría que conseguimos todo lo que fuimos a buscar y mucho más también.

¿Qué lecciones aprendiste para tu empresa o tu carrera profesional?

En España tras la gran crisis de 2008 los profesionales están ampliamente formados, con posgrados y maestrías. Tienen un gran sentido del trabajo y un compromiso muy fuerte, lo cual lo hace un lugar excelente para salir a buscar talento para hacer crecer nuestra compañía en ese país.

Sabrina Castelli, CEO y fundadora de Mujer Financiera en Acelerar España

Por otro lado, algo que nos remarcaron mucho los speakers con los que conversamos e incluso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue la idea de crear compañías que trasciendan las fronteras de su país de origen y de no tener miedo o vergüenza de pedir ayuda al ecosistema de allá, que es muy colaborativo con los emprendedores.

Hay que estar dispuesto también a devolver al ecosistema después, ayudando a otros a transitar este camino. Vale la pena remarcar que en la camada de emprendedores que viajó, éramos solo dos mujeres, que reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con las futuras generaciones de mujeres que quieran pasar por este programa.

¿Qué es lo que se destacó del plan de internacionalización de Mujer Financiera?

El feedback que obtuvimos fue que se valoró mucho que las métricas y números que mostramos de nuestro negocio confirman que es una empresa con posibilidad de escalar y que puede tener un impacto en miles de mujeres.

Por otro lado, valoraron el impacto social y el potencial de generarlo en la comunidad del mercado español. Por ejemplo, en España en los últimos 30 años las mujeres que se insertaron en la población económicamente activa, es decir, que empezaron a trabajar y a tomar decisiones de dinero, crecieron un 100%. Estamos ante una oportunidad única de convertirnos en aliados de esas mujeres para ayudarlas a tomar las mejores decisiones financieras para ellas y sus familias. Y los jurados también entendieron esto como una oportunidad en ese mercado.

¿En qué estado se encuentra el desembarco de Mujer Financiera en España?

En España no teníamos equipo pero si clientas y mujeres que son parte de nuestra comunidad. A partir de este premio lo que vamos a intentar es generar precisamente un equipo para la parte de contenidos y relaciones comerciales con bancos y entidades financieras de ese país.

Por otro lado, de acuerdo a cómo se vayan dando esas relaciones con potenciales clientes con los que ya estamos en conversaciones, evaluaremos si es necesario colocar allá también un equipo más amplio para que pueda dar soporte a las necesidades que vayan surgiendo.

La ventaja de ser una empresa de base digital y 100% remota es que podemos atender desde cualquier parte del mundo. Pero creemos que para el desembarco en una nueva región es importante que alguien de nuestro equipo esté allá por lo menos en la primera etapa, para conocer el mercado, generar los vínculos necesarios para crecer.

Esos son los planes para los próximos tres meses. El premio de Acelerar España es una suma de dinero que nos permite cubrir los gastos de viajes y desembarco de la empresa, además de habernos dado una red de networking valiosísima con la cual vamos a trabajar para generar inversores y clientes.

¿En tu opinión, qué tiene que tener una compañía argentina para hacer un desembarco exitoso en el mercado europeo?

Los speakers con los que conversamos eran de todo tipo, a algunos les había ido muy bien en el proceso y a otros no pero sin embargo decidieron quedarse en Madrid por calidad de vida y relaciones comerciales. Creo que no hay una única respuesta y no todas las compañías van a ser exitosas en ese mercado que es altamente competitivo, con una calidad profesional impecable de las personas que trabajan, con lo cual hay que tener equipos de alta performance para competir.

Algo que nos quedó muy claro es que aunque compartimos el idioma, tenemos una cultura muy diferente de la del español. Encontramos que los argentinos en ese mercado somos valorados por nuestra creatividad y tenemos una buena imagen pero a la vez hay que estar dispuestos a trabajar muchísimo para validar el modelo de negocio en ese país. Creo que con un pequeño viaje uno puede entender la cultura y darse cuenta de si su compañía puede funcionar allá o no.

También buscar emprendedores similares o aliados que puedan ayudar en esa validación. En nuestro caso, durante el viaje conversamos con mujeres, fuimos a los barrios de mujeres latinas en Madrid para entender sus necesidades, y también con personas que trabajan en bancos, en fondos de inversión, para chequear si el análisis que habíamos hecho desde la Argentina se confirmaba. Y en nuestro caso se dio que sí.

Ahora tenemos que pasar a la acción y finalmente ver si el plan que ideamos es el más efectivo para conquistar el mercado español.

Mujer Financiera

Según el Banco Mundial, solo 51% de las mujeres tiene cuenta bancaria y el 12% ahorra

Sabrina Castelli es contadora y licenciada en Administración, graduada con honores en la Universidad de Buenos Aires. Dictó clases de Administración financiera y Comercialización durante 5 años en la UBA y trabajó por más de 12 años en compañías multinacionales en el área de finanzas y ventas hasta que a sus 31 años se animó a emprender.

Se decantó por las finanzas por la influencia que tuvo en ella el haber perdido a su padre de muy chica y haber visto cómo su madre quedaba al frente de la economía del hogar sin tener los conocimientos adecuados y ni siquiera una cuenta bancaria. Años más tarde, se percató de que la de su madre era una historia similar a la de muchas en todo el mundo.

Según el Banco Mundial, sólo el 51% de las mujeres tiene una cuenta bancaria, el 12% ahorra y el 20% dispone de crédito. Y en el mundo existen más de 1000 millones de mujeres que no tienen acceso a una cuenta bancaria ni a educación financiera.

Desde Mujer Financiera, esperan ayudar a cerrar la brecha de género en este sentido al proporcionar educación financiera de calidad y acceso a servicios financieros para las mujeres. Además, trabaja con empresas de primera línea y bancos para brindar educación financiera a sus clientes o empleados.

Capacitaron en un período de dos años a más de 40.000 personas en Argentina, Chile, México, Uruguay, Perú, España, Panamá, Colombia. Y en 2020 lanzaron Felicity, la primera red social de finanzas exclusiva para mujeres.

"Desde Mujer Financiera capacitamos a más de 40.000 mujeres durante 2020 y creamos una comunidad de más de 100.000 mujeres hispanohablantes. Este reconocimiento nos posiciona y nos abre las puertas a nuevos mercados a nivel global en el proceso de internacionalización de la empresa", dijo al respecto Castelli.

La mencionada plataforma cuenta con información sobre educación financiera, una comunidad propia y la herramienta PFM (manejo de finanzas personales), entre otras opciones para obtener información personalizada sobre finanzas según el tipo de perfil de las usuarias.

Metas de inclusión financiera

Sabrina Castelli detalló también las cinco claves principales para generar un cambio el acceso a servicios financieros y el empoderamiento de las mujeres para romper con la brecha de género:

Lograr más acceso a créditos/inversiones para que las mujeres puedan desarrollar su negocio. "Estudios muestran que las mujeres emprendedoras generan un 20% más de ingresos que los hombres, pero reciben un 50% menos de financiación", asegura.

para que las mujeres puedan desarrollar su negocio. "Estudios muestran que las mujeres emprendedoras generan un 20% más de ingresos que los hombres, pero reciben un 50% menos de financiación", asegura. Mejorar el cupo femenino en los fondos de inversión : los fondos de inversión con cupo femenino tienen un rendimiento mayor, pero en Latinoamérica, sólo el 7% de las posiciones en los fondos de inversión son ocupadas por mujeres.

en los : los fondos de inversión con cupo femenino tienen un rendimiento mayor, pero en Latinoamérica, sólo el 7% de las posiciones en los fondos de inversión son ocupadas por mujeres. Aumentar la representatividad en posiciones de liderazgo . Las mujeres en puestos de dirección de empresas generan un 44% más de rentabilidad y un 47% más de ganancia. Pero sólo el 14% de los puestos de directorio son ocupados por mujeres.

. Las mujeres en puestos de dirección de empresas generan un 44% más de rentabilidad y un 47% más de ganancia. Pero sólo el 14% de los puestos de directorio son ocupados por mujeres. Cerrar la brecha de género salarial aumentaría el PBI en 28 billones de dólares para el 2025. Sin embargo, las mujeres de Latinoamérica ganan un 22% menos que los hombres y además pagan un 7% más en productos femeninos por el "impuesto rosa".

En ese marco, Mujer Financiera realizó la campaña Más Dinero En Mano De Mujeres, , que incluye una acción concreta para mejorar la inclusión financiera entre las mujeres: or cada curso que se venda en la plataforma de Mujer Financiera, la empresa donará el 50% de las ventas a la ONG Mujeres2000, quien otorgará con ese dinero microcréditos a las mujeres que más lo necesitan.