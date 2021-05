El dólar "solidario" tienta cada vez a menos argentinos: ¿a cuánto puede llegar su precio, según expertos?

El dólar para ahorro que se permite comprar en bancos se ubica por encima del blue y del paralelo, que están en plena volatilidad. Qué escenario se abre

La solicitud de dólares en la plaza oficial se vio resentida en el último tiempo, mientras su cotización del "solidario", que es el valor minorista más impuestos, sigue al alza y sus proyecciones para fin de año son elevadas.

Pese a ello, el billete estadounidense es un imán para los argentinos, algo que se ha evidenciado en los últimos años por el salto exponencial que tuvo su precio y el apetito dolarizador por parte de los ahorristas.

De hecho, el Gobierno debió apretar cada vez más al cepo cambiario, a causa de la mayor demanda y escaso ingreso genuino de divisas, para desincentivar la compra de billetes. Estrategia que le brindó buenos resultados al Banco Central.

Atrás quedaron las 4 millones de personas por mes que llegaron a acudir, el año pasado, al mercado de cambios oficial (MULC) para adquirir divisas, magnitud que se redujo sensiblemente a unos 536.000 individuos mensuales en febrero.

Sin embargo, la caída no se detuvo: en marzo fueron 363.000 personas. Y para abril, faltando conocer la cifra de ahorristas que adquirieron billetes verdes en el canal oficial, hay un termómetro que indica que la baja continúa: el impuesto PAIS, es decir el recargo del 30%, en abril sumó unos $4.962 millones, lo que implicó una caída del 14% respecto del mes previo.

La constante profundización de las restricciones, entonces, le dio sus "frutos" a las autoridades.

Primero fue el límite de u$s200 mensuales implementado en la transición presidencial del 2019, luego fueron el impuesto País y, tiempo después, el cobro del adelanto de Ganancias (35%), que encarecieron por cantidad y precio a la demanda.

Mientras tanto, la cotización oficial también subió hasta el momento de forma permanente, un combo "letal" para el ahorrista.

En cifras, hoy el precio de este dólar "solidario" en bancos y casas de cambio, con la suma de los impuestos, le cuesta al ahorrista alrededor de $164.

Un valor superior al que tienen el blue y el dólar MEP (Bolsa), que se ubican en torno a los $154, una brecha que, igualmente, se fue achicando en las últimas semanas, conforme se movieron el paralelo y los dólares financieros.

"Los compradores de dólares oficiales están subestimando su concurrencia al mercado por una razón muy simple: el dólar ´solidario´ sigue siendo caro", señala a iProfesional el economista Andrés Méndez, de AMF Economía.

En el precio del dólar "solidario" influyen los impuestos adicionales que se sumaron en los últimos meses.

Precio del dólar "solidario" en aumento

En un primer análisis, un ahorrista abona en la actualidad alrededor de $164 por cada dólar, un valor que en agosto del 2020 ascendía, a montos actualizados al corriente mes, a $135.

¿Qué cambió entre aquella fecha y el presente? Para Méndez, el factor fundamental fue la vigencia a partir de mediados de septiembre del año pasado del cobro de la percepción del 35% a cuenta de los tributos a las Ganancias, o bienes personales, que elevó el precio final que abonan los compradores.

"De no haberse colocado la percepción, actualmente un comprador de dólares accedería a la divisa a un precio de alrededor de $129 por unidad, una cotización relativamente ventajosa frente a los tipos de cambio de mercado, ubicados en torno a $142 a $150", calcula Méndez.

Por lo tanto, el experto detalla que en este punto suceden dos situaciones a raíz del cobro adelantado de Ganancias al comprar divisas en la plaza oficial:

-El comprador debe inmovilizar $35 por un año por cada billete, que recuperará en abril o mayo de 2022, con la consecuente pérdida del monto abonado por licuación inflacionaria. "En nuestro ejemplo, pierde a valor presente alrededor de $16 por unidad", dice.

-El importe total que abona el ahorrista en bancos supera a cualquier cotización libre.

"Consecuentemente, si la ´sensación térmica´ del dólar a $164 es elevada, el ´costo verdadero´ de la operación deducido luego el impuesto y lo perdido por la inflación, orilla los $145 por dólar, un nivel que, si bien ahora puede ser más barato que el de las variantes no reguladas, incorpora restricciones cuantitativas y cualitativas impuestas por el Banco Central, que dificultan el acceso a la operatoria", analiza Méndez.

En este aspecto, acota que "podría deducirse que ante un eventual levantamiento de algunas de estas limitaciones, probablemente no crecería significativamente ni la cantidad de compradores, ni los montos adquiridos".

Para el ahorrista que recurre al dólar "solidario" a comprar sus u$s200 permitidos, en abril perdió $3.911 frente al valor de la divisa en el mercado libre.

Dólar "solidario" pierde contra dólar libre

A imagen de un semáforo, en el gráfico anterior se detallan los momentos en los que fue conveniente avanzar sobre el mercado oficial (color verde), comparado con la compra de dólar libre, y cuando no resultó apropiado hacerlo (color rojo).

En concreto, durante algunos meses de 2020 los compradores de u$s200 mensuales en bancos pudieron ganar montos comprendidos entre $8.000 y $10.000 por cada operación mensual, respecto al costo que hubiese implicado adquirirlos en el blue y en la Bolsa, advirtiéndose que aún con la percepción del 35% pudieron obtenerse buenos dividendos, como fueron los casos de octubre y noviembre del año pasado.

"Esa situación se revirtió el mes pasado y la pérdida mensual roza los $4.000 para quien pudo comprar los clásicos 200 ´dólares solidarios´ mensuales, al compararlo con la cotización del blue o dólar Bolsa de abril", menciona Méndez.

¿Estamos en presencia de la agonía del dólar "solidario" para atesorar? Para este economista, la respuesta dependerá de los caminos que adopte, por un lado, el dólar libre y, por el otro, la cotización regulada por el Banco Central.

"En este punto, es necesario señalar que la autoridad monetaria ha ganado espacio en la fijación de determinadas cotizaciones libres a imagen y semejanza de una ´flotación sucia´. Por lo tanto, en estas variantes no deberían de esperarse saltos como los observados entre 2018 y 2020", reflexiona Méndez.

Por lo que en materia de dólar oficial, completa que el mercado espera una tendencia ascendente en su cotización, que "tenderá a retrasarse en términos reales hasta las elecciones, para acelerarse la devaluación con posterioridad".

El precio estipulado para el dólar "solidario" a diciembre, llega a rozar los $200 por cada billete verde.

Precio dólar "solidario" para próximos meses

En consecuencia, Méndez concluye que "podría resultar más atractivo no dejar para fin de 2021 lo que se puede adquirir antes, pudiendo esperarse para septiembre próximo un billete minorista a $111 que, con impuestos, sería accesible a $183. Es decir, 11% más que en el cierre de abril".

En otros términos, afirma que el dólar "solidario" se irá "abaratando" por las intenciones del Gobierno de utilizarlo como ancla antiinflacionaria por las elecciones, aunque considera que esta percepción "no resultará totalmente atractiva si los dólares no regulados (o libres) no la convalidan con significativos ascensos".

En este punto, cabe interrogarse si el Banco Central estará dispuesto a convalidar subas de los dólares alternativos, que los coloquen al final del próximo trimestre en torno a $200 por dólar, según las proyecciones del mercado. Una cotización que llevaría la brecha con el tipo de cambio oficial a casi 100%.

"En principio, y dado el buen posicionamiento de divisas del corriente ejercicio, podría señalarse que las cotizaciones libres estarán por debajo de los $200 en septiembre próximo. Sin embargo, y tal como sucedió en 2020, la dinámica de la pandemia puede brindarnos sorpresas no deseadas, en cuanto a restricciones en la actividad económica", estima Méndez a iProfesional.

Esto obligaría a que el Banco Central tenga un rol más activo en la emisión de pesos para financiar al fisco. "Y esto puede alterar el comportamiento del mercado cambiario", finaliza.