Precio del dólar: los pronósticos más pesimistas de consultoras para los próximos meses

Algunos economistas extranjeros están pronosticando una devaluación más alta para Argentina. Cuál es el escenario que estima el mercado

Los últimos pronósticos sobre la cotización del dólar para fin de año, por parte de los economistas nacionales y extranjeros, generan incertidumbre en el mercado, por la inestabilidad del escenario en el que están configurados.

Algo que es relevante, porque el tipo de cambio influye de forma directa en otras variables de la economía, como son los precios de productos y servicios, y también en el estado de ánimo de los ahorristas e inversores.

En principio, los analistas estipulan, con la foto de hoy, que el Gobierno podrá mantener controlado al precio del dólar hasta las elecciones, por lo que prevén que la devaluación del peso correrá por detrás de la inflación.

De hecho, a lo largo del 2021, el tipo de cambio está siendo utilizado por el oficialismo como ancla antiinflacionaria, ya que en la práctica sube por debajo de los precios de la economía.

La gran duda que surge es si esto va a poder ser sostenido por las autoridades durante los próximos meses, luego que finalice la liquidación de divisas de la cosecha del campo, y que empiece a recalentarse el clima.

Por la mayor cantidad de casos de Covid-19, se abren demasiadas dudas respecto a si el Gobierno podrá controlar al dólar

En números, el billete mayorista subió "apenas" 1,2% en los primeros 22 días de abril, mientras que la inflación estimada para todo el mes es de 4%.

Y en los cuatro meses que ya casi pasaron del año, el dólar interbancario avanza un acumulado de 10,6%, mientras que los precios arrastran un alza de alrededor de 16% en el mismo período.

En resumen, se considera en la City que este panorama controlado por el Gobierno es "incierto", porque existen diversos aspectos latentes que pueden interferir en estos planes oficiales y, por ende, presionar a un incremento de estas variables.

De hecho, los pronósticos más pesimistas de economistas extranjeros, difundidos en los últimos días por FocusEconomics, estiman que la divisa mayorista puede tocar los $135 a fines de diciembre.

Por lo tanto, si llegara a escalar esta cotización prevista, la devaluación que sufriría el peso para todo el 2021 sería de un máximo de 60%.

Un porcentaje que superaría por amplio margen al consenso previsto de inflación por los expertos para todo el año, que es del 46%.

De cumplirse este salto más pesimista proyectado para el dólar mayorista, superaría por lejos la depreciación que hubo en todo 2020, que fue de 40,15%.

Estas cifras previstas indican que la crisis económica puede llegar a profundizarse más por el agravamiento de los contagios de Covid-19, algo que puede producir un mayor freno en la actividad, y la consecuente caída en la recaudación tributaria y mayor gasto público para sostener a los sectores golpeados.

En consecuencia, una emisión mayor de pesos, más inflación y pérdida de valor de la moneda, son todos sucesos que pueden presionar a un alza del tipo de cambio. O bien, a los dólares que cotizan en el segmento paralelo (blue y Bolsa), por cobertura de los ahorristas.

Un ejemplo de este panorama fue el reciente anuncio de la Anses para la segunda quincena de abril, respecto a que brindará una ayuda de $15.000 para titulares de AUH y para los integrantes de las categorías más bajas del monotributo, que alcanzará en total a unas 2,7 millones de personas.

Un aspecto que puede considerarse a favor del Gobierno, es que el mercado cambiario se encuentra regulado y controlado de forma directa por el Banco Central, en medio de un riguroso cepo. Es decir, el precio del dólar mayorista es deslizado lentamente, a un ritmo marcado por las autoridades.

Los analistas internacionales estiman que el dólar mayorista puede llegar, en Argentina, hasta $135 a fin de año.

Alerta de los economistas

Las proyecciones más pesimistas realizadas por los economistas de bancos y consultoras nacionales y extranjeras, en el reciente informe de FocusEconomics, llegan a estimar un dólar de hasta $135 para fines de diciembre.

Las mismas corresponden al banco de inversión JP Morgan, con el mismo pronóstico realizado un mes atrás.

Después, se encuentran otros 5 analistas internacionales, con proyecciones de tipo de cambio mayorista a fin de año que se ubican en un rango de entre $132,6 a $125.

De todas estas cifras más elevadas, el dato que más llama la atención en la City es son estipuladas por consultoras y bancos extranjeros.

El motivo esgrimido sobre esto por los analistas locales consultados por iProfesional, se sustenta en que el Gobierno puede controlar al dólar utilizando algunos recursos que son "poco convencionales" para el mercado, y que no están contemplados dentro de la "lógica" de los economistas del exterior. Puede ser el caso de apretar más el cepo cambiario y realizar otras restricciones.

A nivel de las consultoras domésticas, los pronósticos más elevados para el precio del dólar mayorista, son los encabezados por aquellas que prevén que llegará a unos $120 a diciembre. Es decir, que proyectan una devaluación en torno al 43% en todo el 2021.

Un dato que está en sintonía con el mercado de futuros y opciones del Rofex-Matba, debido a que los inversores están pagando un precio de $121,35 para fin de diciembre, unos $3 más que el consenso del FocusEconomics ($118).

Para el economista jefe de LCG, Guido Lorenzo, con una estimación de $120,2 para fin de año, este es "un ritmo de depreciación muy inferior a la inflación que esperamos, y está en línea con lo que viene realizando el Banco Central de intentar anclar a los precios con una política cambiaria que se desliza en forma suave".

Y agrega a iProfesional: "Es un valor que, incluso, está en línea con el pricing que está haciendo Rofex del tipo de cambio sobre fin de año".

"Si bien hay mucha incertidumbre debido no sólo a lo sanitario, sino también a las condicionalidades de un acuerdo con el FMI, creemos que en estos meses prevalecerá la idea de ir gradualmente unos puntos por debajo de la inflación", finaliza Lorenzo.

Por su parte, Federico Furiase, director de Eco Go, consultora que estima $120,03 para el final del 2021, opina que el Banco Central "va a pisar al dólar oficial hasta octubre, no me extrañaría que en ese mes esté a $109. Y lo que vemos después, quizás en diciembre, es que se acomode un poco el precio al alza, para recuperar lo que se perdió de tipo de cambio real estos meses, donde la inflación va a viajar más arriba".

Es decir, considera que luego de las elecciones se producirá un "reacomodamiento parcial, para tratar de recomponer el colchón cambiario perdido, en un escenario donde se trata de acordar con el FMI".

Los economistas estiman que el precio del dólar seguirá aumentando por debajo de la inflación, pero dependerá del contexto.

En tanto, para Juan Luis Bour, economista jefe FIEL, que estipula un dólar mayorista de $116,45 para diciembre, considera que "la inflación alta limita las posibilidades de anclar el tipo de cambio".

"Aun así, esperamos una desaceleración de devaluación hasta las elecciones y ajustes posteriores. Esto último es necesario no sólo para evitar mayor inestabilidad, sino para tener chances con el FMI", completa Bour a iProfesional.

Desde la visión de Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, cuya estimación en el FocusEconomics es de $115,19 para fin de año, detalla que también ve "un dólar relativamente estable hasta las elecciones, por debajo de la inflación, con un mercado muy controlado, donde el Banco Central no puede imponer un precio, pero tiene bastante margen de acción".

Para finalizar a iProfesional que el escenario estimado es que "se endurezca más la cuarentena, que caiga la recaudación fiscal y, sobre todo, que se acrecienten los programas de ayuda IFE y ATP que, de esa manera, agravaría el déficit y habría mayor emisión".

Todas cuestiones que presionarán la emisión de pesos, el alza de la inflación y la consecuente pérdida de poder de compra del peso. Algo que, en la historia de la Argentina, siempre condujo a refugiarse en el dólar.