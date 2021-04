Por plan de Biden y estafa en Turquía, bajan el Bitcoin y el resto de las criptomonedas

La principal criptomoneda acentúa el derrape iniciado el jueves, cuando perdió u$s5.000 en apenas horas. Qué puede llegar a pasar

El Bitcoin (BTC) sigue cayendo y se acerca a los u$s49.000, su precio más bajo desde principios de marzo, continuando el derrape iniciado ayer, cuando perdió u$s5.000 en apenas horas. La cotización de todas las cripto bajan arrastradas por el caso de la estafa en Turquía y el plan de Joe Biden.

En total, la principal criptomoneda del mundo cayó cerca de un 10% en las últimas 24 horas y más de 20% durante la última semana, por lo que atraviesa su segunda semana seguida en caída por primera vez desde inicios de este año, aunque con una mayor pérdida en su precio.

Cambio de tendencia

El cambio de tendencia de alcista a bajista para el mercado cripto, al menos en el corto plazo, podría estar empujado por la noticia de las últimas horas del cierre del exchange Thodex, que cuenta con casi 400 mil clientes en Turquía y que cerró su servicio de manera repentina.

Si bien la firma emitió un comunicado donde explicó que permanecería cerrada durante cinco días hábiles, el escándalo estallo luego que su CEO, Faruk Fatih Ozer, huyó del país con unos u$s2.000 millones y miles de deudas con sus inversores.

Hace apenas una semana, Bitcoin había alcanzado un récord de cotización al superar los u$s63.700, lo que representó un aumento de 114% desde el inicio del año, en la víspera de la salida a bolsa de Coinbase, una de las mayores plataformas de criptomonedas.

Hasta octubre de 2020 el precio del Bitcoin oscilaba en los u$s15.000 y nunca había superado los u$s20.000.

La demanda de inversores tradicionales por Bitcoin así como la adopción de grandes bancos y fondos como JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs y BlackRock, que anunciaron en los últimos días que ofrecerán a sus clientes la posibilidad de comprar fondos especializadas en criptomonedas a sus clientes, está haciendo crecer al mercado de una forma exponencial.

Luego de superar los u$s20.000 en diciembre del año pasado, ya en enero rompió la barrera de los u$s40.000, un mes más tarde superó la marca de u$s 50.000 y, en marzo, la de los u$s 60.000 por lo que no se descartaba que pudiera retomar la senda alcista.

Las razones de la caída

La baja estrepitosa del Bitcoin no estuvo vinculada solo a cuestiones económicas sino también a un problema de electricidad en China.

Este fin de semana se registró una caída de casi un 50% en el hashrate total de la red de bitcoin. Se trata del poder computacional total que sustenta la seguridad de la red, y mientras menor es hay más posibilidades de ciberataques.

La caída del poder computacional se originó luego de que se reportaran tres accidentes en las minas de carbón de China, que generan la electricidad que utilizan los mineros de China (país donde se concentra la mayor cantidad de pools de minería en el mundo) y una caída de la red eléctrica para unas inspecciones de seguridad, apagaron buena parte de las granjas de minería de bitcoin.

Por otra parte, se esparció un rumor de una posible acción general del departamento del Tesoro de Estados Unidos contra las instituciones financieras que ofrecían servicios relacionados con criptomonedas.

Además, se suma a que Turquía prohibió la semana que pasó las criptomonedas, lo que les dio el primer golpea tras varios días de racha alcista.

¿No sabés nada sobre BITCOIN?: te contamos cómo invertir

Al igual que el dinero en efectivo, el valor de una moneda puede fluctuar. Es por eso por lo que algunos inversores se están entusiasmando con Bitcoin y otros tipos de criptomonedas. Los inversores especulan que el valor de las monedas de Bitcoin puede aumentar significativamente si hay un aumento en el mercado.

¡No necesitás mucho para invertir en Bitcoin! Solo necesitás tu:

Documento de identificación personal

Información de cuenta bancaria

Una conexión segura a Internet

Cómo invertir en Bitcoin en 4 pasos

A continuación, te indicamos cómo invertir en Bitcoin, en cuatro sencillos pasos:

Uníte a un intercambio o exchange de Bitcoin

Primero, deberás determinar dónde deseás realizar una compra de Bitcoin. La mayoría de los inversores de Bitcoin utilizan intercambios ("exchanges") de criptomonedas. Es un paso necesario para invertir en Bitcoin.

No hay una empresa oficial de "Bitcoin" porque es una tecnología de código abierto, pero hay varios exchanges diferentes que facilitan las transacciones y así invertir en Bitcoin.

Estos exchanges son los intermediarios de la inversión en criptomonedas, como una bolsa de valores, y sirven para invertir en Bitcoin. Si decidís comprar en un exchange, tendrás que decidir donde deseás comprar para invertir en Bitcoin. Por ejemplo, Coinbase es un exchange de cifrado muy popular que asegura no tener pérdidas en caso de una violación de seguridad o transferencias fraudulentas

Obtené una billetera Bitcoin

Bitcoin se sustenta en la tecnología de la cadena de bloques o blockchain.

Cuando comprás una moneda para invertir en Bitcoin, se almacena en una "billetera", que es donde se guardan todas tus criptomonedas. Hay dos tipos de billeteras que podés obtener para invertir en Bitcoin: una "billetera caliente" o una "billetera fría".

Una billetera caliente es una billetera operada por tu exchange de criptomonedas o por un proveedor, necesarios para invertir en Bitcoin. Algunos exchanges para invertir en Bitcoin te proporcionarán automáticamente una billetera caliente cuando abrís tu cuenta. En cualquier caso, las carteras calientes, como la argentina Satoshi Tango, son convenientes porque podrás acceder a tus monedas a través de Internet o un programa de software, y así invertir en Bitcoin.

Sin embargo, las carteras calientes no son la forma más segura de almacenamiento de monedas y para invertir en Bitcoin. Si el proveedor es pirateado, la información de tu moneda puede estar en riesgo. Un dato para tener en cuenta para invertir en Bitcoin.

Una billetera fría es el método de almacenamiento más seguro para tus monedas y para invertir en Bitcoin. Una billetera fría es una pieza de hardware real que almacena tus monedas, por lo general, un dispositivo portátil que es similar a una unidad flash. La mayoría de las carteras frías cuestan entre 60 y 100 dólares. Son recomendadas para invertir en Bitcoin.

Si solo vas a comprar pequeñas cantidades de monedas, entonces podrías estar bien usando una billetera caliente con un exchange de cifrado asegurado y para invertir en Bitcoin. Pero si vas a intercambiar grandes cantidades de monedas para invertir en Bitcoin, entonces una billetera fría valdría la pena tu inversión.

Conectá tu billetera a una cuenta bancaria para invertir en Bitcoin

Cuando hayas obtenido tu billetera, deberás vincularla a tu cuenta bancaria para invertir en Bitcoin. Esto te permite comprar monedas y vender monedas. Alternativamente, tu cuenta bancaria puede estar vinculada a tu cuenta de intercambio de criptomonedas y así invertir en Bitcoin.

Realizá tu pedido para invertir en Bitcoin

Ahora estás listo para comprar e invertir en Bitcoin. Tu exchange de criptomonedas tendrá todo lo que necesitás para comprar. La gran pregunta es: ¿cuánto bitcoin deberías comprar?

Algunas monedas cuestan miles de dólares, pero los exchanges a menudo te permiten comprar fracciones de una sola moneda. Por lo que tu inversión inicial podría ser tan baja como 100 pesos y así invertir en Bitcoin.

Invertir en Bitcoin es muy arriesgado y es importante que determines cuidadosamente tu tolerancia al riesgo y revises tu estrategia de inversión antes de comprar cualquier bitcoin. Repasaremos esto a continuación.

Administrá tus inversiones en Bitcoin

Una vez que hayas comprado Bitcoin, podés:

Usar tus monedas para realizar transacciones en línea .

. Mantener tus monedas durante un largo período con la esperanza de que se revalorice.

con la esperanza de que se revalorice. Realizar transacciones diarias con tus monedas, es decir, comprando y vendiendo monedas con otros propietarios de bitcoins, lo que puede facilitarse en el intercambio de criptomonedas.

Tu exchange de criptomonedas te proporcionará todo lo que necesitás para comprar y vender monedas y así invertir en Bitcoin.