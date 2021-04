Por qué un acuerdo con el FMI no despejará las dudas, según los dos argentinos que más conocen Wall Street

Javier Timerman y Diego Ferro, de extensa trayectoria en el mercado, charlaron sobre la incertidumbre que hay con el país y la mirada de los inversores

Dos de los argentinos más experimentados de Wall Street se mostraron escépticos en que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pueda darle el sello de credibilidad que no tiene el programa económico de Martín Guzmán y, por ende, no esperan que eso despierte el apetito de los inversores por el país. Además, creen no habrá financiamiento para el país por el nivel de incertidubre que seguirá existiendo.

Reunidos en un evento virtual convocado por Forbes Argentina, Javier Timerman -socio de AdCap- se mostró "escéptico con el acuerdo con el FMI". "Suma tener un acuerdo pero en esta etapa no tanto. La credibilidad me parece que se gana de 2 maneras: con el tiempo (y eso no no hay) y a través de un acuerdo político", dijo el experimentado financista, hermano del ex canciller Héctor Timerman, que pasa su vida entre Nueva York y Buenos Aires.

Los epecialistas no creen que vuelva a haber confianza en el país por largo tiempo

Inversores imposible de convencer

Y graficó: "Si vinieran inversores a la Argentina verían que no nos podemos de acuerdo en nada. ¿Entonces cómo vamos a convencer a un inversor? Realmente no lo veo. Es importante que haya una acuerdo con el Fondo, pero mucho más que haya un acuerdo político sobre cómo quiere pasar el país los próximos 20 años", dijo el socio de AdCap.

En la misma línea estuvo Diego Ferro, otro experimentado argentino de Wall Street que preside el fondo M2M Capital Management en Nueva York. Después de reiterar su crítica a los bonistas privados que "deberían haber postergado el canje con Argentina hasta que hubiera un acuerdo con el FMI", Ferro dice que lo que habrá será un programa donde cada parte involucrada "guarde su honor". Léase, no será lo suficientemente duro como espera el mercado y por ende habrá un efecto desilución.

"En el caso de Argentina, nadie espera que vaya a ser un plan porque requeriría mirar el gasto público y antes de las elecciones no lo va a hacer. Es difícil pensar que va a ser un plan abarcativo y serio tal como necesita la Argentina. Habrá un acuerdo para que cada parte guarde su honor", enfatizó Ferro.

En otra parte de la charla, ambos "Lobos de Wall Street" coincidieron en lo poco que aportó el "exitoso" canje que realizó Guzmán el año pasado con casi un 100% de aceptación (después de varios meses de negociaciones). Finalmente, la reestructuración no hizo que el país volviera a tener acceso al financiamiento, con el riesgo país en 1.600 puntos y los bonos valían 35 centavos por cada dólar emitido. O sea, precios de default.

Timerman sostuvo que la Argentina hubiera crecido mucho más si a raíz del canje hubiéramos recuperado el acceso al financiamiento. "Si mi objetivo es no tener financiamiento, no pago nada. Yo hubiera hecho algo menos agresivo. El financiamiento es lo que nos permite crecer, lo necesitamos hacer con los inversores y en sociedad con ellos", señaló.

Diego Ferro dice que pensar que alguien va a invertir en la Argentina no es lógico

Dudas políticas y un país a la deriva

"Vivimos en una economía globalizada, los inversores de afuera perdieron la confianza en la Argentina. Después de varios defaults no tienen interés en financiar a la Argentina, no es un tema de tasas", aclaró.

Por su parte, Ferro remarcó que en abstracto, sin un programa económico, el canje fue "absurdo" porque no sabés cómo se va a pagar. "Si uno ve la discusión económica nadie sabe lo que puede pasar en los próximos 3 meses en la Argentina. Pensar que alguien quiera invertir en Argentina no es lógico", arremetió.

Para el titular de M2M Capital, "hay un nivel de incertidumbre ridículo". "Los precios de los bonos llegaron a cerca de 30 centavos y ahí pararon. Porque la gente piensa que si se reestructura la deuda, será arriba de eso, Pero es difícil pensar en que por más barato que está habrá gente dispuesta a comprar", concluyó.

Hacia adelante, el condimento político también preocupa a estos experimentados argentinos de Wall Street. "En la Argentina se debaten cosas que no pasan en otros países. Guzmán discutió durante una hora con un periodista por el gasto público, pero ninguno se puso a pensar en la calidad del gasto. Esas cosas se logran con acuerdos políticos. Me llama la atención porque en los países donde han pasado crisis importantes generalmente las soluciones venían por lo político. Con pobreza extrema y la situación actual, nos peleamos más", resaltó el socio de AdCap.

Y para Ferro, "el liderazgo de cómo se responde a la crisis hace la diferencia". "Hay una estructura política donde es complicado tomar decisiones drásticas o difíciles. Por eso si se ve a países similares a la Argentina, las cosas se manejan distinto. Acá todo cuesta más. Evidentemente necesitás un liderazgo más efectivo. Me llama la atención que en general el partido que gobierna ahora, tenía un grado de efectividad en las políticas muy altas. Sin opinar si son buenas o malas, hay ahora un grado de ineficiencia en la toma de decisiones en medio de una crisis sanitaria económica fuerte que asusta", sentenció Ferro.