Banco que dio ganador a Macri en las PASO de 2019 vuelve a proyectar qué pasará en próximas elecciones

BTG Pactual publicó valuaciones de los activos argentinos y colocó distintos escenarios para ver si hay potencial de suba. Pérdidas y ganancias, acotadas

El banco de inversión que protagonizó un verdadero escándalo días antes de las PASO del 2019, cuando publicó una encuesta en la cual le daba ganador a Mauricio Macri por 2 puntos generando un rally en los activos argentinos, volvió a hablar de política y finanzas de cara al nuevo escenario electoral de este año. ¿Qué dijo? Que los bonos y las acciones tienen limitado potencial de suba a pesar que "el populismo" (o sea la continuación del Gobierno sin hacer ningún giro) está 95% incorporado en los precios.

La entidad en cuestión es BTG Pactual, la gigante brasileña, que volvió a tocar recientemente el tema de cómo afecta a los bonos y las acciones las expectativas electorales. "Las últimas tres elecciones de mitad de término fueron catalizadores positivos para las valuaciones, sea para menores chances de que continúen las políticas populistas (2009 y 2013) o profundizando la ortodoxía (en 2017). Esta vez los mercados quizás sean más escépticos luego del gobierno de Macri y el fortalecimiento del kirchnerismo dentro del peronismo", escribió BTG Pactual.

BTG Pactual dice que en el escenario base las acciones podrían subir entre el 10% y 15%

Pérdida acotada si gana el oficialismo

Yendo a las expectativas, la entidad brasileña estimó el potencial de suba o baja (upside o downside) para acciones (con similar resultado para los bonos) usando un modelo. En base a lo que ven actualmente, las probabilidades implícitas en los precios medidas entre "populismo versus ortodoxia" marca que está priceado (o sea incorporado en los precios) un escenario de "populismo" en un 95%.

¿Qué pasaría con los bonos y acciones si el oficialismo gana en una forma similar que en las elecciones del 2019? O sea, el kirchnerismo saca en torno al 45% y la oposición menos del 40%? BTG dice que los activos caerían tan solo 3%. Esto tiene que ver con que en los precios ya está incorporado un escenario de continuidad del "populismo".

El escenario "medianamente" positivo es uno en donde el gobierno está un poco más debilitado pero la oposición tampoco repunta demasiado. El "escenario base" para la entidad brasileña es este último en el cual -estiman- los activos argentinos tienen potencial de suba de entre 10% y el 15%. Creen que la caída en la imágen positiva de Alberto Fernández puede jugar a favor de ese escenario.

BTG pasó a la "fama" en 2019 cuando publicó en un informe una encuesta que lo daba ganador al tándem Macri-Pichetto por 2 puntos por sobre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La encuestadora que le hizo el trabajo a la entidad fue un poco más generosa con el oficialismo de ese entonces pero la gran mayoría de las agencias marcaban un virtual empate técnico. Claro, algo que la realidad se encargó de desmentir.

Un acuerdo con el FMI tampoco sería el motor que haga cambiar demasiado las expectativas

El Fondo y las elecciones

¿Juega mucho o poco el tema electoral? "No creo que el único driver pueda ser una pérdida del oficialismo en las elecciones de mitad de término. Es más, creo que si eso ocurre, el mercado tendría todavía más incertidumbre. Quizás haya un rebote de corto plazo, pero no vamos a saber cómo va a cambiar el equilibrio en el poder si pierde el oficialismo. En realidad, el driver antes que eso debería ser si tenemos buenas sorpresas con respecto a la capacidad delgobierno de acumular reservas o una inflación que no se dispare", dijo Gustavo Domínguez, CIO de AdCap, a iProfesional durante una charla hace algunas semanas.

Otro catalizador además de las elecciones para los activos locales sería un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tampoco en ese sentido hay demasiadas expectativas. "En el caso de Argentina, nadie espera que vaya a ser un plan porque requeriría mirar el gasto público y antes de las elecciones no lo va a hacer. Es difícil pensar que va a ser un plan abarcativo y serio tal como necesita la Argentina. Habrá un acuerdo para que cada parte guarde su honor", enfatizó Diego Ferro, presidente de M2M Capital Management en Nueva York.

"Hay un nivel de incertidumbre ridículo. Los precios de los bonos llegaron a cerca de 30 centavos y ahí pararon. Porque la gente piensa que si se reestructura la deuda, será arriba de eso. Pero es difícil pensar en que por más barato que está habrá gente dispuesta a comprar", sentenció el experimentado operador.