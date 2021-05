La fuerte advertencia del Banco de Inglaterra a quienes invierten en criptomonedas

La entidad alertó sobre los riesgos de participar en el mercado de criptomonedas: "Cómprelas solo si está preparado para perder todo su dinero", manifestó

El Banco de Inglaterra alertó a los inversores sobre los riesgos de participar en el mercado de criptomonedas, con una fuerte advertencia: "Cómprelas solo si está preparado para perder todo su dinero".

Quien se expresó durante una conferencia fue el titular de la entidad, Andrew Bailey, quien además se opuso al término de "criptomonedas", aclarando que deberían ser llamados "criptoactivos".

Bailey reiteró uno de los argumentos más utilizados contra Bitcoin y otros activos digitales, afirmando que carecen de valor real. "Solo enfatizaría lo que he dicho varias veces en los últimos años, me temo que no tienen valor intrínseco", declaró.

"Lo siento, voy a decir esto de nuevo sin rodeos: cómprelas solo si está preparado para perder todo su dinero", concluyó.

Según el Banco de Inglaterra, hay que tener cuidado con las criptomonedas.

En enero, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ya había lanzado una advertencia sobre el riesgo de incurrir en enormes pérdidas por invertir en criptomonedas.

Los comentarios de Bailey se producen en medio de un aumento masivo en los precios de las criptomonedas, especialmente para las monedas alternativas, con Ether (ETH) estableciendo un nuevo récord histórico.

Las principales altcoins también han visto trepar sus precios fuertemente y Dogecoin (DOGE), la "moneda meme" por excelencia, subió más del 12,700% en lo que va del año.

Criptomonedas con más futuro

El Bitcoin quizá sea una de las criptomonedas más conocidas actualmente. Pero no es la única. El mundo de las criptomonedas va mucho más allá del Bitcoin, dado que hay muchas otras que quizá sean menos conocidas pero que pueden tener un futuro a nivel financiero.

Al menos así lo indican los expertos, que se plantean cuáles pueden ser las grandes alternativas desde el punto de vista del potencial que pueden tener en el largo plazo.

El hecho de que Bitcoin esté creada con un código abierto permite acceder a él como fuente disponible para cualquier interesado. De esta manera, es posible desarrollar productos que compitan con el Bitcoin en base al mismo código.

Esta posibilidad resulta muy productiva desde el punto de vista de los desarrolladores, dado que las alternativas al Bitcoin contribuyen a un mayor desarrollo de las monedas criptográficas. Hoy en día es posible hacer inversiones en más de mil divisas que funcionan como Bitcoin.

Alerta sobre las criptomonedas y su futuro.

"Al igual que existen salidas a bolsa de empresas, las criptodivisas también tienen su puesta de largo", comenta Rodríguez, analista independiente de mercados. "Son las denominadas ICO o Initial Coin Offering y que al inversor en bolsa le recordarán a las IPO o Initial Public Offering que recogen las salidas al mercado y se denominan OPV en castellano", explica un experto analista técnico al sitio Business Insider.

Más allá del Bitcoin, el token más relevante el Ethereum. ¿Qué posibilidades ofrece? Los analistas de Laevitas, una plataforma de análisis de datos, indican que el 80% del volumen en Deribit ha estado dominado por las opciones de compra, lo cual muestra el apetito alcista que aún alberga.

"El VIX (volatilidad) de 1 mes en Ethereum se ha restablecido a los niveles vistos por última vez a principios de enero, mientras que el precio se estabiliza cerca de sus máximos históricos", afirman desde esta plataforma.

Además, la noticia más relevante sobre las inversiones en Ethereum, es que ahora pareciera que el Ethereum 2.0 es inminente. Esto significa un cambio en la premisa en la criptomoneda, del actual modelo de prueba de trabajo (proof of work - PoW) a un modelo de prueba de participación (proof of stake - PoS).

Una de las más relevantes, según apuntan los expertos, es Litecoin. Apareció dos años después de Bitcoin, en el año 2011, y fue creada por Charles Lee, un antiguo empleado de Google.

Ripple sería otra de las grandes alternativas. ¿Por qué? Se trata de una criptomoneda cuya creación respondía al objetivo de servir como una herramienta para convertir una divisa en otras, sin depender de una casa de cambio.

"Esto parece que funciona, porque hay bancos de todo el mundo que están adoptando su tecnología", analiza uno de los expertos.