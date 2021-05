Destronar al dólar: ¿Por qué los bitcoiners celebran la idea de los economistas de Joe Biden sobre la reserva mundial?

En medio del plan de los economistas, los partidarios de Bitcoin celebran el aumento de las criptomonedas como reserva de valor

"El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se está convirtiendo en un revolucionario silencioso", dice una columna en The New Yorker sobre los cambios en el equipo económico de Estados Unidos. Los planes de billones de dólares y la impresión monetaria incontrolada no son un fin en sí mismos, para algunos economistas de este nuevo equipo esto es parte de un plan mucho más amplio: destronar al dólar.

Este es el caso de Jared Bernstein, economista y asesor de Joe Biden desde la administración Obama, un firme partidario de los planes de recuperación de billones de dólares y descrito como alguien que centra su análisis en la creación de empleo. De hecho, es precisamente por eso que quiere destronar al dólar como moneda de reserva mundial.

La trinidad que puede destronar al dólar

"… Una nueva investigación revela que lo que antes era un privilegio ahora es una carga, lo que socava el crecimiento del empleo, aumenta los déficits presupuestarios y comerciales e infla las burbujas financieras. Para encaminar la economía estadounidense, el gobierno debe abandonar su compromiso de mantener el estatus de moneda de reserva del dólar ", dijo Jared Bernstein en una publicación del New York Times. Y no es solo él quien ve el dólar como una carga, el exjefe de la FED Ben Bernake ha llegado a la conclusión de que el dólar como reserva de valor mundial aumenta el déficit comercial y elimina los incentivos de la industria estadounidense.

"El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se está convirtiendo en un revolucionario silencioso", dice una columna en The New Yorker

Biden también tiene a la consejera Heather Boushey, directora ejecutiva del Washigton Center for Equal Growth, donde podemos encontrar el siguiente texto escrito por uno de sus empleados: "Entonces, cuando los críticos externos piden el fin del estado de la moneda de reserva del dólar estadounidense, los legisladores estadounidenses no debe defender reflexivamente el privilegio. Los beneficios corresponden principalmente a las empresas e instituciones financieras, mientras que los costos recaen principalmente sobre los trabajadores promedio.

"Finalmente, Joe contrató a Cecilia Rouse, quien comparte la misma visión negativa de los déficits comerciales de Estados Unidos, como lo demuestra una entrevista con el Instituto Cato. En resumen, Estados Unidos exporta dólares y, a cambio, obtiene productos baratos en divisas. El dólar facilita el comercio mundial, brinda seguridad y previsibilidad, no es como la moneda de un gobierno como Zimbabwe que imprime billones para tratar de salir de una crisis, todo esto le otorga al gobierno estadounidense la imprenta más valiosa del planeta. Pero eso esta por cambiar.

Partidarios de Bitcoin celebran el aumento de las criptomonedas como reserva de valor

Mientras que la tríada de asesores de Biden hace todo lo posible para destronar al dólar, los partidarios de bitcoin celebran los amplios incentivos monetarios y la falta de control con diversos memes.

"Vaya, un economista establecido se defiende contra el u$s para seguir siendo la moneda de reserva. Si EE.UU. imprime lo suficiente para impulsar los programas fiscales, tal vez el resto del mundo capte el mensaje y adopte un activo monetario neutral como el oro o Bitcoin como moneda comercial global ", dijo el bitcoiner Arthur Heys, ex director ejecutivo de Bitmex. comprar bitcoins para protegerse de la impresión de moneda estadounidense.

Los partidarios de bitcoin celebran los amplios incentivos monetarios

Para Stephen Roach, director de Morgan Stanley Asia, quien matará el dólar será el excepcionalismo de EE.UU.: "Sí, un dólar más débil aumentaría la competitividad de EE. UU., Pero sólo por un tiempo. A pesar de la arrogancia del excepcionalismo estadounidense, ninguna nación líder ha devaluado jamás su camino hacia la prosperidad durante un período prolongado ".