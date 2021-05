A pesar de la soja a u$s600, los bonos no despiertan y en el mercado prevén tensión para el dólar

Si bien habrá más ingreso de divisas para el BCRA, esto no afectaría del todo al mercado paralelo del dólar. Cómo influirán las elecciones

Ni la soja a u$s600 la tonelada en Chicago ni las negociaciones del Gobierno en Europa para esquivar el default con el Club de París producen un rebote de los bonos argentinos. Tampoco evitan que los analistas vean en el horizonte un ensanchamiento de la brecha cambiaria. Es decir, mayor separación entre el dólar oficial y el paralelo.

Los altos precios del principal producto de exportación de la Argentina no logran cambiar el "view" del mercado con respecto al país: no hay interés ni siquiera para aprovechar los precios de remate. El riesgo país volvió a subir este martes y quedó en 1.601 puntos básicos (trepa 16,7% en el año) y los bonos cayeron hasta 2%. Tampoco los ultra positivos precios de materias primas permiten asegurar la paz cambiaria en el futuro (menos con elecciones).

El economista Juan Ignacio Paolicchi dice que la soja en u$s600 no se veía desde el 2012 y que eso le agregaría muchos dólares a la economía de este año. Sumado a lo que llegaría a mitad de año por los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI, son muchísimos dólares en 2021. "Pero la falta de credibilidad se paga (y caro). Países vecinos aprovechan y se endeudan al 3% anual en dólares, mientras nosotros la vemos pasar", indicó.

516174 Guzmán está en Europa para convencer a los líderes de un apoyo por el Club de París.

Gira oficial y la soja

La Argentina si tuviera que salir a conseguir fondos en los mercados internacionales, pagaría tasas del 21% en dólares. Los bonos que emitió Martín Guzmán el año pasado valen entre 30% y 35% de su valor técnico (lo que se llama paridad).

Para Fernando Marull, el director de FMyA, la reciente suba de la soja a u$s600 en Chicago sube la proyección de exportaciones 2021 en u$s1.400 millones, a más de u$s30.000 millones. El mejor resultado ni siquiera, dice el economista, le alcanza al oficialismo para garantizarse una elección. Léase, no hay correlación: el boom de la soja no se traduce en una recuperación económica que se sienta y por ende tiene efecto nulo a la hora de la decisión que tomen los votantes. Dice que los altos de precio de la soja no tienen relación con el éxito o fracaso de los oficialismos en las elecciones.

Sí el mayor precio de venta de la soja mejora las chances de acumular dólares por parte del Banco Central en medio de un cepo cambiario muy restringido. Este martes el BCRA compró u$s130 millones en el mercado de cambio regulado. Y lleva casi u$s900 millones en lo que va de este mes de mayo.

Bancos internacionales y consultoras locales creen que la brecha subirá por las elecciones.

Dólar y presión sobre el Banco Central

Pero tampoco el BCRA tiene tanto para festejar, porque las reservas crecen muy poco a pesar de llevar compras por casi u$s5.000 millones en el año. Están estancadas en u$s40.700 millones. Según la consultora LCG, "la escasa posición de reservas internacionales, menos de 2% del PBI, y una brecha creciente preocupan de cara a enfrentar una elección con confrontación, pesos, emisión, caída de la demanda de circulante y atraso de tipo de cambio oficial".

"Un ensanchamiento entre el dólar oficial y el dólar libre no debería sorprender en los próximos meses", dice.

Pero no sólo en el mercado local alertan sobre esto. El JP Morgan publicó un informe donde dice que crecerá la brecha en el segundo semestre del año. "Acercándose la segunda mitad del año, los riesgos de una brecha cambiaria más amplia entre el dólar paralelo y el oficial, en medio de represión financiera y falta de anclas de política, probablemente continuarán ejerciendo presión sobre las cuentas externas, a pesar del viento de cola que el precio de las materias primas le otorga a las exportaciones", advirtió el banco.

Y cree que las mayores importaciones (por el repunte de la economía y debido a que adelantarán pedidos antes de las elecciones) en un esquema de menor ingreso de divisas del exterior, podría complicar al BCRA. "Esto a su vez podría agregar otra fuente de presión sobre la brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar contado con liqui y consecuentemente sobre el stock de reservas del BCRA, una vez que los flujos de entrada disminuyan en el segundo semestre del 2021 y la actividad comience a reafirmarse", sostiene JP Morgan.