Este es el último lugar de la Argentina en el que podés comprar con un dólar a $99

En un lugar exclusivo, los argentinos pueden hacer compras de productos importados en pesos y a un tipo de cambio que no sufre los impuestos "solidarios"

Existe un lugar en el que se pueden comprar distintos bienes importados a un valor increíble de conversión por cada dólar: $99.

Es decir, un precio 60% menor de lo que cualquier argentino debe pagar en bancos y casas de cambio de la City, para poder adquirir cada billete estadounidense, dentro del máximo mensual permitido de u$s200.

Se trata del "dólar free shop", que es el valor de referencia para el tipo de cambio que se toma en el Duty Free de los aeropuertos argentinos para las compras de bebidas alcohólicas, perfumes, cosméticos, artículos electrónicos, entre tantos productos que se ofrecen en estos locales comerciales.

Para algunos analistas, este atractivo por el "dólar free shop" se pone en relieve ahora también en medio del "boom" de los viajes de muchos argentinos a Miami para vacunarse contra el Covid, que generará un mayor flujo de personas y demanda de artículos a este "precio de oferta".

De hecho, ya se observa un mayor tráfico comercial aéreo y, con el reciente incentivo de las ventas de pasajes en Hot Sale, se estima que la afluencia de argentinos al exterior se incrementará.

El auge del "turismo vacuna" hacia Miami hace prever más movimiento en los free shops.

Una cotización que, sin lugar a dudas, se presenta mucho más conveniente que los $164 del dólar oficial "solidario", o los $154 del MEP que se obtienen de forma libre e ilimitada en la Bolsa de Comercio, con la compra y venta de títulos nominados tanto en pesos como en moneda extranjera.

Lo mismo con el blue, que se ubica a más del 50% arriba, a $151 en las cuevas porteñas.

En principio se debe destacar que el "dólar free shop" de $99 no aplica para todos, sino sólo para los viajeros que ingresen o egresen del país, desde cualquier terminal aérea o barco, como por ejemplo Buquebus.

"El free shop goza de la ventaja que los productos que ahí se venden no tienen el 21% de IVA, ni el 3,5% del impuesto a los Ingresos Brutos. Por eso en Argentina lo podés pagar en pesos o dólares en esos lugares, siempre mostrando el pasaporte y el pasaje de ida o de vuelta. Por este motivo los productos son más baratos", introduce a iProfesional Vicente Lourenzo, asesor tributario y ex secretario de CAME.

En los free shop de Argentina se puede pagar en pesos y adquirir productos con precios en dólares a un tipo de cambio de $99.

Método de pago

A la hora de consultar al experto cuál es el método de pago más recomendado en los Duty Free, es directo.

"Sin lugar a dudas, en el free shop argentino conviene pagar en pesos. Esto se debe a que los precios están en pesos (a dólar oficial) o directamente en dólares, por si el comprador es extranjero. Por lo tanto, si pagás en efectivo, sea en pesos o dólares, no se cobra ningún Impuesto País, ni percepción de Ganancias", detalla Lourenzo.

Con ello se refiere a las medidas oficiales implementadas en el mercado cambiario en los últimos dos años, con el incremento de las restricciones al acceso a la adquisición de divisas.

Es decir, a fin de 2019 se estableció un 30% de recargo al precio del tipo de cambio minorista (hoy a $99), con el nombre de "Impuesto País". Luego, a mediados del año pasado, para encarecer aún más la demanda de dólares, también se aplicaron a las operaciones el 35% de adelanto a la percepción de Ganancias.

En resumen, se conformó el "dólar solidario", que es el único al que tienen acceso los minoristas en el mercado oficial, a un valor final que con estos tributos llega a los $164.Por lo tanto, se recomienda acceder al "dólar free shop", y pagar estos consumos en el Duty Free, con pesos cash.

"Si se pagan allí los consumos con tarjeta de crédito ese valor en dólares, se le aplicarán los impuestos del dólar ´solidario´. Por ese motivo, al argentino le conviene pagar siempre en pesos los productos que vende el free shop argentino", recomienda Lourenzo.

Y concluye este asesor tributario: "Si se realizan compras en los otros free shop ubicados en distintas partes del mundo, se van a tener que pagar esos recargos impositivos, porque siempre son en dólares".

La venta de pasajes aéreos para vacunarse en el exterior se han incrementado en los últimos días, algo que traerá más publico en los free shops.

Vacunas y Hot Sale

De acuerdo a datos brindados por AA2000 a iProfesional, hace un mes atrás el promedio de vuelos al extranjero en el aeropuerto de Ezeiza era de tan sólo 7 viajes de ida y otro tanto de regreso, a razón de una llegada de un promedio de 1.000 personas diarias.

En cambio, en mayo esas cifras se han duplicado, y ya salen por día entre 11 a 15 vuelos diarios al exterior.

Y para los próximos meses se aguarda que esta tendencia siga en aumento.

En los últimos días se potenciaron las ventas de pasajes a Miami

Según una nota reciente de iProfesional, en el marco del Hot Sale, la demanda de pasajes aéreos a la ciudad en Florida fue tan alta que, según fuentes ligadas a Aerolíneas Argentinas, durante junio se añadirán dos vuelos a la oferta de servicios semanales a ese destino.

"Ahora se están operando 6 vuelos. Todos los días menos los martes. En junio habrá 8, siempre semanales", comentaron desde el entorno de la empresa estatal.

Es un contexto donde, además de vacunarse, las familias de cierto poder adquisitivo aprovechan para tomarse unos días y vacacionar.-