Con mercado cambiario quieto y alta inflación, ¿es momento de ir al dólar?: alternativas legales y sin cupo

El precio del dólar avanza a paso lento frente a una inflación acelerada. Economistas opinan qué hacer con los pesos en este momento

El dólar es uno de los instrumentos preferidos de refugio de los ahorros para los argentinos, por eso, en estos momentos tan inciertos, despierta la atención respecto a si este es un buen momento, o no, para comprar divisas.

La mira electoral genera que el Gobierno esté aferrado a utilizar la cotización del billete estadounidense como ancla para frenar a la inflación, efecto que, por el momento, no se percibe.

De hecho, pese a que el tipo de cambio subió 11% en todo el año, el incremento de precios en todo el 2021 prácticamente duplica ese porcentaje y presiona a todos los referentes de la economía.

Entonces, con un panorama tan volátil para los próximos meses y un precio de dólar estancado, muchos ahorristas se preguntan si se debe aprovechar esta ocasión, o no, para dolarizarse.

Ante la pregunta de si conviene comprar dólares se debe tener en cuenta, como en cualquier inversión, de qué lapso temporal se analiza este refugio. Es decir, si se debe comprar dólares en el corto o largo plazo.

"Hasta ahora, la historia en Argentina nos ha mostrado que, a largo plazo, la moneda dura estadounidense ha sido mucho más efectiva que el peso, que año a año pierde valor. Las compras de largo plazo son útiles para resguardarse y tener relativa tranquilidad", responde a iProfesional Iván Cachanosky, economista de Fundación Libertad y Progreso.

En cambio, el experto aclara que la historia es muy distinta si se analiza el corto plazo, en donde las intervenciones del Gobierno pueden hacer que los dólares paralelos legales caigan de precio y, por ende, se achique la brecha con el oficial, por lo menos durante un tiempo.

"Además, se debe tener en cuenta el contexto de que es un año electoral y que, como en todo este escenario, el mercado cambiario se pone extra-nervioso", detalla Cachanosky.

La explicación es que el oficialismo tiene una clara intención de llegar a las elecciones "como sea", y esto incluye un mercado cambiario lo más relajado posible. De hecho, se observó en la primera quincena de mayo este freno devaluatorio, debido a que en ese lapso apenas ascendió 0,5% la cotización oficial.

En períodos de incertidumbre, la historia siempre marcó que el precio del dólar se despierta por mayor demanda como resguardo.

Calma cambiaria, ¿temporal?

Algunas herramientas para alcanzar esta calma en el precio de la divisa son las liquidaciones del agro en plena temporada alta de la cosecha, la venta de bonos en dólares y la utilización de las muy pocas reversas disponibles.

"Todo eso no garantiza llegar a octubre. Lo más probable es que, en el corto plazo, las brechas sean crecientes, aunque con baja velocidad", dice Cachanosky.

Sin embargo, agrega que, entrado el segundo semestre, si no se genera confianza, "esto será difícil de mantener".

Por otro lado, tampoco ayuda los altos niveles de inflación que se están observando, debido a que las tasas de interés de los plazos fijos tradicionales pierden contra la inflación, y los UVA casi la empatan.

"Sin una tasa atractiva en pesos y con un mercado cambiario que se sabe que está con respirador artificial, la demanda de dólares parece más atractiva", alerta Cachanosky.

Y completa su idea: "Aquí se debe aclarar un punto importante, no es que el argentino tiene amor al dólar, sino que tiene pánico al peso y, como consecuencia, se refugia en el dólar. El pánico al peso existe porque ya vamos por nuestra quinta moneda, porque le hemos sacado trece ceros a la moneda y porque las perspectivas a futuro no son alentadoras".

Ahorro en el corto plazo

Para aquellos ahorristas que buscan resguardar sus ahorros en lo inmediato y salir del peso sin medir el "rendimiento" obtenido, la opción que actualmente brinda el mercado es el dólar MEP.

El también llamado "dólar Bolsa" es una operación legal e ilimitada, realizada entre privados, en el mercado de capitales. Y su valor resultante es, incluso, inferior al del blue.

La misma consiste en la adquisición de divisas mediante la compra de un bono en pesos (AL30) y su posterior venta en dólares (AL30D). Entre una y otra operación tiene que haber, al menos, 24 horas de diferencia.

Estos títulos son los preferidos para estas transacciones porque son los que poseen una mayor liquidez, o sea, un mayor volumen operado, "convirtiéndolo en la manera más segura de concretar la operación con menor volatilidad", aseguran desde invertirOnline.

Incluso, algunas entidades bancarias detectaron que muchos clientes no entendían cómo funcionaba ese mercado y vieron una oportunidad de negocio, ya que comenzaron a ofrecer a los clientes la posibilidad de realizar la operación de venta de dólares vía MEP por ellos.

Con esta oferta, los bancos apuntan a quienes no saben cómo operar en ese mercado y no corren riesgo alguno porque no le aseguran al cliente ningún precio, sino que la cantidad de pesos obtenida depende de la cotización del MEP de ese momento.

Ahorro a largo plazo

Ahora bien, si el horizonte es de largo plazo, los economistas consideran que el dólar es mucho más prometedor que el peso, debido a que los desequilibrios macroeconómicos del país son muy grandes y no se vislumbra correcciones de carácter estructural. Aunque también se debe analizar su depreciación mundial.

"No sería la primera vez que, tarde o temprano, la realidad se imponga y el dólar pierda valor en el mundo. Después de todo, ocurrió a finales de 1959, a principios de 1967, a finales de 1976, durante los ochenta, en el 2001, y podría volver a ocurrir, porque los desequilibrios económicos siguen siendo los mismos", reflexiona Cachanosky a iProfesional.

Además de este comportamiento histórico, se destaca que ahora la variable exógena diferente que se presenta es que la inflación de Estados Unidos está comenzando a acelerarse y el dólar también comienza a perder valor en el mundo.

A pesar de esto, el peso argentino se deprecia más. Por ende, "contra nuestra moneda, parece que el dólar se aprecia", concluye este analista.

El último dato de inflación anual de Estados Unidos arrojó un 4,2% en abril, siendo una cifra altísima para dicho país.

Esta cifra no es menor porque, por un lado, la inflación fue mayor a la esperada y si el problema inflacionario se agrava, "los dólares estarían perdiendo poder adquisitivo a una velocidad mayor", advierte el economista.

Por el momento, las tasas siguen en mínimos históricos y esto obliga a muchos a tener un mayor grado de especulación.

El alza de los precios de la economía genera que el peso pierda valor y que lleve a dolarizar los ahorros como protección.

¿Dolarizarse o no?

Por este contexto general, se recomienda no quedar atrapados por la pérdida del poder adquisitivo del dólar billete a nivel mundial, por la alta inflación en Estados Unidos.

Por ende, para aquellos que quieran dolarizar sus carteras por las vías legales, Cachanosky recomienda hacerlo a través de los Cedears.

Los Certificados de Depósitos Argentino (Cedears) son valores negociables que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires y representan una proporción de una firma internacional.

Es decir, una persona, puede comprar con pesos argentinas empresas como Coca-Cola, Disney, Apple, entre otras, y a la vez dolarizar su cartera.

Una vez obtenido un Cedear de determinada empresa, su precio dependerá de la variación de la cotización de la compañía en su índice original (como por ejemplo el Nasdaq o el S&P500), y también de cómo evolucione el valor del dólar contado con liquidación.

"Si alguna de estas dos variables se incrementa, entonces el valor del Cedear también lo hará. Así, existe una opción para dolarizar los ahorros a través de un dólar paralelo legal, pero sumando el riesgo empresa. Con la gran ventaja, además, de realizar la inversión en pesos y que estos queden atados a la evolución del dólar contado con liquidación", recomienda Cachanosky.

Por supuesto que la Bolsa tiene sus riesgos, "especialmente en un contexto donde las tasas se encuentran en mínimos y los paquetes fiscales abundan, generando drivers para que las cotizaciones se incrementen, generando peligrosas burbujas", acota.

Sin embargo, esto deberá evaluarse como un problema dependiendo del horizonte temporal en que se planee realizar la inversión.

Por lo pronto, es útil saber que existen alternativas para dolarizar los ahorros por vías legales, y que intentan no perder valor de compra internacional.-