Esta inversión en pesos es una de las más recomendada hoy por expertos: no es plazo fijo UVA

Son una opción válida para inversores novatos, chicos, medianos y que buscan diversificar cartera. Hay oferta. Expertos dan pistas para animarse a los FCI

A la hora de recomendar dónde poner el dinero en pesos en este momento, es casi unánime la visión de los asesores financieros respecto de que los Fondos Comunes de Inversión (FCI) son la mejor opción para el pequeño y mediano inversor porque tienen distintas herramientas adentro y son la manera más sencilla y segura para invertir, por ejemplo en Obligaciones Negociables de empresas o títulos públicos.

Un pequeño ahorrista puede encontrar varias ventajas en un FCI.

¿Cómo funcionan y por qué convienen?

Tal como señala a iProfesional Regina Martínez Reikes, economista y directora de Amauta Inversiones, "son una especie de ‘vaquita’ en la que distintos perfiles de inversores ponen sus ahorros y tercerizan la gestión de ese dinero en un equipo de profesionales".

Explica que esta opción tiene varias ventajas porque permite al pequeño diversificar inversión y acceder al manejo profesional de la cartera al igual que un gran inversor.

"Por ejemplo, muchos inversores con $10.000 no pueden alcanzar al requisito mínimo de ingreso que se exige en algún tipo de activos, pero a través de un FCI puede hacerlo", ilustra.

El economista Ramiro Marra, CEO de BullMarket Brokers apunta que "la cantidad de inversores que eligen estos instrumentos crece día a día y aumenta constantemente la demanda y la oferta". Así, coincide con Martínez Reikes cuando indica que se trata de instrumentos ideales para quienes quieren tener una cartera diversificada dado que la gama existente es grande. "Por ejemplo, en nuestra empresa tenemos más de 200 fondos de inversión que ayudan a que el cliente pueda armar una cartera bien diversa", comenta.

José Ignacio Bano, gerente de Asesoramiento Financiero e Inteligencia de Negocios en InvertirOnline.com apunta, por su parte, que los FCI son una alternativa muy altamente recomendable, sobre todo, para portafolios chicos, hasta $20.000, por ejemplo, porque permiten acceder a una buena diversificación con menos riesgo y un ticket bastante chico.

Así, el Financial Advisor Mauro Cognetta observa que, un inversor pequeño, por ejemplo de u$s5.000, que quizás no puede diversificar su cartera por su cuenta, al ir a través de un fondo accede a mejores precios y compra tickets altos que por su cuenta no podría comprar. En esta línea detalla que estos instrumentos ofrecen las siguientes ventajas:

-Representan menos costos transaccionales

-Permiten más diversificación que otras alternativas

-Garantizan el acceso al manejo profesional de la cartera

-Dan acceso a productos a los que el pequeño inversor no podría acceder por su cuenta

-Ofrecen varias ventajas impositivas.

Todo esto los hace más que atractivos para cualquier inversor promedio. Los que recién comienzan, como opción principal y los más experimentados, como complemento de otros instrumentos, tales como Cedears o bonos.

A la hora de pensar cómo invertir en un FCI los analistas recomiendan hacerlo vía las sociedades gerentes.

¿Cómo invertir en Fondos Comunes?

"Para acceder a los distintos tipos de FCIs se requiere, primero, tener una cuenta bancaria y asociarla a una cuenta comitente, las inversiones pueden hacerse en pesos o en dólares y yo creo que son una herramienta muy buena para quien no sabe mucho del mercado de capitales porque terceriza sus decisiones a un equipo que está todo el tiempo siguiendo cuáles son las mejores opciones", asegura Martínez Reikes.

Según explica el Congetta, hay distintas manera de acceder a este tipo de inversiones. Una es hacerlo a través del home-banking de una entidad bancaria, pero la mejor alternativa -según su visión- es a través de las sociedades gerentes, vía casas de bolsa o asesores financieros, dado que este tipo de inversiones no es el ‘core-business’ de los bancos.

"Las sociedades gerentes viven de la administración de los fondos y van a tratar de maximizar los rendimientos para mejorar sus ingresos. Cuanto más plata tengan para administrar, más van a ganar y esa cantidad de dinero que reciban para gestionar está directamente vinculada a su reputación. Es decir que, cuanto mejores resultados logren para el cliente, mejor les va a ir", asegura.

Y Marra coincide con esta visión al indicar que "el secreto está en salir de los fondos que ofrece el banco y aprovechar, por ejemplo, la posibilidad de inversión que dan las más de 20 gestoras diferentes que tenemos".

Para muchos, un FCI puede ser la mejor alternativa para pasar de ser un ahorrista a un inversor.

¿Cuáles son los fondos preferidos de los expertos?

En cuanto a la oferta existente, Cognetta detalla que las grandes distinciones son:

Fondos de renta variable, que suelen seguir el índice Merval,

Los de renta mixta, a veces llamados de retorno total, que buscan ganarle a la mejor inversión, según la visión que tenga el Portfolio Management

Y los de renta fija, una alternativa atractiva, que pueden ser soberanos, provinciales o corporativos.

Dentro de estas alternativas, a la hora de pensar en las recomendaciones, Martínez Reikes asegura que "no existe una sugerencia única para hacer, todo depende del perfil del inversor". Comenta que hay todo un proceso de aprendizaje que atravesar para pasar de ser ahorrista a inversor.

Así, a la persona que recién comienza, la especialista le aconsejaría una inversión en herramientas más conservadoras y con un capital pequeño para empezar. En tanto, para un perfil conservador, considera que lo mejor son las posiciones en dólares y, para uno más transaccional, sugiere tener un porcentaje en pesos en fondos de 24 horas, con baja volatilidad pero con un rendimiento superior al de un plazo fijo bancario.

"Otra alternativa interesante es todo lo relacionado a fondos que ajustan por inflación porque vemos que los precios de la economía se están disparando y el Gobierno no logra controlarlos", comenta.

Bano opina que, en este momento, considera apropiado un fondo llamado Adcap Balanceado 2, que invierte todo en bonos CER, o sea, atados a inflación. "Es una buena manera de protegerse ante la indexación de la economía porque rinden el CER más una tasa positiva", detalla.

Además, menciona como interesante el fondo Premier Commodities, "que tienen un rendimiento muy interesante en un momento como el actual en el que vemos un boom de la soja y con un rally fenomenal que duplicó su valor". Tiene 60% de su portafolio invertido en futuros de soja y el resto, en otros commodities, como oro, petróleo y hierro, a través de Cedears de distintas compañías.

Marra, por su parte, destaca que "los fondos que son más solicitados son los money market para colocar pesos a corto plazo o aquellos que son en dólares". Y, tal como describe Cognetta, destaca que se puede entrar con montos muy bajos y es muy práctico hacerlo de manera online.

En una línea similar, Martín Medina, Martín Medina, Master en Mercado de Capitales de UCEMA y asesor financiero, considesa que "los fondos money market son muy interesantes para hacer tasa, lo que los convierte en una muy buena alternativa a los plazos fijos porque permiten rescatar el dinero en cualquier momento" mientras que los plazos fijos se pueden retirar al mes de haber sido creados, como mínimo.

"Estos fondos de liquidez (que son fondos que invierten en otros FCIs) son los que más me gustan por la liquidez y por la seguridad que tienen", enfatiza.

Otra alternativa que considera tentadora son los fondos de renta fija, que invierten en distintos tipos de instrumentos y que pueden ser, por ejemplo, dollar linked o ajustables por CER.

Menciona, también, algunos de renta en bonos de Argentina, "que van variando en la función de duration y eso determina el nivel de riesgo al que se está expuesto en cada caso". Indica que hay otros fondos de acciones, que son interesantes y en los que lo importante es la diversificación. "Me parecen atractivos porque, después creo que, si las elecciones legislativas traen buenos resultados para la oposición, van a recuperar las acciones locales, que hoy están muy baratas", opina.

Y, por último, comenta que los fondos Latam son interesantes también porque tienen inversiones de renta fija del exterior diversificados. "Los fondos Latam son muy interesantes en concepto de tasa, que son positivas en dólares", resalta Medina.

Este grupo de los FCI Latam es también uno de los preferidos de Cognetta, "más que nada porque hay una disposición que sólo permite invertir en el extranjero un 25% fuera de Mercosur más Chile". En este sentido, menciona como sus opciones predilectas el FCI Galileo Income o Galileo Event Driven y Compass Renta Fija Latam.

Sin embargo, el experto en inversiones lamenta que en Argentina más de la mitad de la oferta de fondos que existe hoy está "bastante limitada a la transaccionalidad, es decir que están en fondos de liquidez y son de muy corto plazo". Lo ideal, según su visión sería que hubiera mayor oferta de fondos de infraestructura, de construcción y de commodities.

Menciona, por ejemplo, que existen algunos de acciones PYMEs, hechos a la medida de las aseguradoras, para que puedan invertir según su regulación, y que existen unos pocos de commodities, entre los que destaca el de Premier, uno de Pellegrini y comenta que está por salir uno de Southern Trust.

En tanto, para aquellas personas que prefieran por una alternativa que ajuste por inflación, una opción interesante es un fondo ajustable por CER, como Consultatio Deuda Argentina, que le viene ganando a la indexación de la economía y tiene muy buenas perspectivas para los próximos meses.

Tal como menciona Cognetta y es un punto en el que coinciden todos los expertos, "el mercado está muy golpeado hoy por la pérdida del poder adquisitivo del peso y por la dificultad de planear a largo plazo en Argentina". En ese contexto, los FCIs son herramientas muy interesantes para captar recursos de las familias y personas que ahorran.

La oferta es amplia y está en expansión en Argentina por estos días. La clave, a la hora de invertir, pareciera ser, tal como recomienda Martínez Reikes, "estar muy atento y activo respecto del manejo de los fondos porque, sobre todo en la Argentina, es todo muy dinámico".