Último test para Martín Guzmán: busca terminar el mes con "financiamiento neto" positivo

Tiene que conseguir tan solo $10.000 millones, algo que logrará sin problemas. Pero viene obteniendo menos pesos de los que pensaba en el año

Este miércoles la secretaría de Finanzas se juega su última pulseada con el mercado local cuando salga a realizar la última licitación de bonos en pesos para terminar con el "roll over" de vencimientos de este mes. Teniendo en cuento que tiene que renovar tan sólo $10.000 millones, por lo tanto el partido estaría "ganado desde el vestuario". Sea como fuere, el derrotero del mes dejó algunas perlitas. Le sigue costando a Martín Guzmán obtener el "financiamiento neto positivo", o sea la cantidad de pesos que le queda luego de repagar los vencimientos de cada mes.

Por ejemplo, en la última licitación (19 de mayo), el Tesoro salió a ofrecer un menú extenso con opciones en pesos de diferentes ajustes, donde resaltaba la vuelta de los instrumentos soberanos atados a la devaluación oficial, para afrontar mega vencimientos por $304.700 millones. A través de esta licitación, el Tesoro consiguió unos $249.100 millones en el mercado local, arrojando un balance negativo de $55.600 millones que cubrió con el colchón acumulado hasta el momento. Así, mayo se dió vuelta y quedó levemente en rojo: $11.500 millones abajo.

El Gobierno tiene que conseguir tan sólo $10.000 millones este miércoles en la licitación

Un mes desafiante para el Gobierno

"Si bien no consiguió rollear la totalidad de los vencimientos, es un resultado que no preocupa demasiado considerando que fue una de las pruebas más desafiantes para el Gobierno en lo que va del año. No solo por la magnitud de los vencimientos, sino también teniendo en cuenta que la mayor parte de la deuda estaba en manos del sector privado y de no residentes", dice Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Ahora bien, en el agregado, el Tesoro tomó $137.300 millones de deuda en el mercado doméstico en lo que va de 2021. Siguiendo el presupuesto, esa cifra marcha bastante por debajo del target para este momento del año. ¿Lo podrá dar vuelta? Esto es relevante porque se barajan mayores gastos para afrontar los costos de la pandemia y el confinamiento.

El atractivo de los bonos en pesos que ajustan por inflación sigue jugando a favor de las licitaciones

Los pesos (con ajuste) todavía con atractivo

Finanzas se juega este miércoles la última licitación del mes y los escasos $10.000 millones en vencimientos, "auguran que el Tesoro probablemente termine el mes en positivo", según PPI. Para ello, el Gobierno sale a ofrecer la reapertura de LEDES y LEPASE a agosto y octubre de este año. Junto a la reapertura de la LEDE con vencimiento en noviembre y una LECER al 28 de febrero del 2022. A su vez, ofrece la reapertura del TX23.

El interés se mantuvo estas últimas semanas sobre los ajustables por CER que acumulan mayoría de subas en las últimas ruedas. Dentro de la parte más corta de la curva, el TC21 y el TX21 aumentaron 0.2% y 0.4%, respectivamente. Mientras que en el tramo medio llegamos a ver subas de hasta 1,1% en la semana. Entre los títulos de más largos, el DICP aumentó 0,3% este viernes y acumuló una suba del 1% en la semana. Así, continúa su marcha alcista en lo que va del mes (+5.7%). Los Dollar Linked, en cambio, el T2V1 apenas aumentó un 0.5% en la semana y el TV22 anotó una suba del 0.7%.