Marcos Galperin celebró la llegada de la firma uruguaya dLocal a Wall Street

El empresario argentino, quien reside en Montevideo, felicitó al equipo del unicornio uruguayo que hizo su primera oferta pública en la bolsa de Nueva York

Días atrás, el unicornio uruguayo dLocal hizo su oferta pública inicial (OPI) en la bolsa de Nueva York en el índice Nasdaq. La empresa fue valuada en US$ 5.500 millones y logró un precio de colocación de US$ 21 por acción y lograron recaudar alrededor de US$ 617,4 millones.

¿Qué hace dLocal para valer tanto? La empresa ofrece una plataforma con soluciones de pagos integradas para que los comerciantes puedan aceptar y enviar pagos como también liquidar fondos.

Ante la Comisión de Bolsa y Valores, el unicornio reveló que la plataforma interactúa con casi 2.000 millones de usuarios de internet en 29 países.

En este contexto, su salida a la bolsa fue festejada por otros emprendedores de tecnología como Marcos Galperin, el fundador de Mercado Libre.

A través de Twitter, Galperin felicitó al equipo de dLocal y aseguró que es "un gran hito y un excelente ejemplo para muchos otros emprendedores de Uruguay y Latinoamérica".

El empresario argentino reside en Uruguay en la actualidad y mira a la Argentina desde lejos. En 2015, eligió Montevideo para hacer negocios y para ver crecer a sus hijos.

Felicitaciones a todo el equipo de @dLocalPayments; un gran hito y excelente ejemplo para muchos otros emprendedores de Uruguay y Latino América. ???????????????? https://t.co/4mhzewZtVA — Marcos Galperin (@marcos_galperin) June 4, 2021

Mercado Libre busca empleados en Argentina

Por otro lado, Mercado Libre lanzó una importante búsqueda laboral de 2.800 puestos de trabajo para ampliar su presencia en la Argentina.

Esta búsqueda se registra en medio de un proceso de expansión que abarca también los principales mercados de la región, con remuneraciones que superan los 140 mil pesos.

La compañía encabezada por Marcos Galperin inició un proceso de captación de nuevos valores IT para el segmento de "tecnología y producto, administración y finanzas, marketing, logística, experiencia del cliente, prevención de fraude, personas y negocio".

En la actualidad, Mercado Libre cuenta con 17.000 colaboradores en toda la región y durante 2021 esperan casi duplicar este número, incorporando más de 16.000 colaboradores.

A los puestos que cubrirán en Argentina, por ejemplo, se sumarán un total de 7.200 en Brasil, 4.700 en México, 850 en Colombia, 300 en Chile y 150 en Uruguay.

"Tendremos contrataciones en las distintas regiones del país en las que operamos, cerrando el 2021 con cerca de 10.000 colaboradores totales en Argentina. De esos, 4.500 serán para Tecnología", aseguraron desde la empresa.

"Este plan es parte de nuestro compromiso de impulsar el empleo de calidad en toda la región, de generar nuevas oportunidades acortando las brechas sociales y de género, para que haya cada vez más inclusión y más puestos de trabajo", reconocieron.

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre

Puestos, sueldos y proceso de selección

A la cabeza de la lista en los puestos a cubrir aparecen diseñadores web, especialista en ciencia de datos, ingeniero back-end, ingeniero front-end, entre otros.

En segundo lugar, en el área de administración y finanzas, Mercado Libre tiene oportunidades disponibles en su página web oficial: buscan un gerente de sustentabilidad, un supervisor de ambiente, un supervisor de auditoría interna para tecnología, supervisor de planificación y análisis financiero, gerente de auditoría de compliance fintech, entre otros.

En tercer lugar, en marketing se destacan puestas como analista de crecimiento, analista senior de adquisición de vendedores y analista senior de cuentas digitales para marketing.

Mercado Libre busca cubrir también vacantes en logística para analistas de transporte, analistas de routing, supervisor de calidad para mercado envíos, analista de control de negocio, entre otros.

Por último, se ubica la categoría "negocio" y para ello Mercado Libre necesita de analistas senior de productos para Mercado Pago y marketplace, analistas de medio de pago, gerentes de negocios para Mercado Pago, supervisor de negocios QR, entre otros.

Según datos de Glassdoor, uno de los sitios de búsquedas laborales más importante del mundo, los sueldos un desarrollador de software y un ingeniero de software en Mercado Libre superan los $140.000 al mes mientras que un cientista de datos supera los $163.000. En tanto, un analista ronda los $112.000 mensuales.

En ese mismo sitio, los candidatos que pasaron por entrevistas para ingresar en la firma de Galperín revelaron que las preguntas rondan sobre los estudios, experiencia laboral y los motivos por los cuáles se quiere pertenecer a la organización.

Las remuneraciones superan los 140 mil pesos

En la mayoría de los testimonios remarcaron que el proceso de selección consta en una de sus instancias de un test con 40 preguntas de lógica y matemática que los candidatos deberán resolver en 30 minutos. También hay una entrevista grupal que se realiza vía Zoom.

"El plan de contrataciones 2021 implica casi cuadruplicar los empleados que colaboran en el área de envíos y sumar casi 4.000 nuevos puestos de trabajo en el área de IT. El resto de las contrataciones serán destinadas para robustecer otras áreas del negocio", sostuvieron.

En la actualidad, Mercado Libre cuenta con 9 Polos Tecnológicos en el país: 3 en la Ciudad de Buenos Aires (2 en Saavedra y Parque Patricios) y en Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Paraná y Rafaela.