Sin default con el Club de París: qué impacto en bonos y acciones locales prevén los operadores

Destacan que si bien es un noticia positiva, no termina de despejar la incertidumbre acerca de un plan económico del Gobierno. Qué pasará con el FMI

"Siempre es mejor acordar que romper". La frase, que corre por cuenta de un operador de la City, resume cómo el mercado tomó el anuncio acerca de que se evitó caer en default con el Club de París.

El "puente" que logró Martín Guzmán, a cambio de pagar u$s430 millones a ese consorcio en tramos y patear 2.000 millones para marzo del 2022, tendrá un impacto "levemente positivo" en los activos locales, según cuentan en las mesas. "No hay chances de default pero lo cierto es que te estira un acuerdo con el FMI y por ende tener un plan económico. Creo que algún soporte le pondrá a los bonos pero no los veo yendo muy arriba. No cambió nada sustancial", afirmó el jefe de una mesa bancaria.

Otro banquero, incluso, cree los activos locales seguirán moviéndose en base a lo que pase en los mercados globales (apetito por emergentes y Wall Street) más que a este noticia. "No creo que haber evitado un default con el Club de París haga que aparezca gente con ganas de comprar bonos. La decisión de invertir en Argentina no pasaba por ahí", comentó.

Guzmán logró esquivar un default con el Club de París pateando el vencimiento hasta el 2022

No fue suficiente para los bonos

Así que el anuncio de Guzmán llegó sobre el final del mercado y eso no pudo impactar de lleno en los precios. Si bien recuperaron parte de las pérdidas de la mañana, los bonos en dólares siguieron ofrecidos. Tomando los precios en Nueva York, los títulos en dólares perdieron hasta 1,5%. Los Globales más cortos cedieron 0,50% pero mejoraron desde niveles que traían al comienzo de la rueda. La baja en los bonos impactó en el riesgo país, el indicador que elabora JP Morgan: trepó 2,2% hasta los 1.535 puntos básicos.

Algo parecido sucedió con las acciones locales. Durante el inicio de jornada el índice Merval estuvo a la baja, sin embargo, progresivamente logró revertirse y cerrar con un alza de 1,2% hasta los 65.901 puntos. Se negociaron un interesante volumen de $4.200 millones, de los cuales un 66% se lo llevaron los Cedears

"De esta forma, la noticia del Club de París pudo haber beneficiado a las acciones que componen el índice principal, las cuales finalizaron de manera mixta, donde se destaca PAMP con la mayor suba de 4%, seguido por YPF con 3,1%. A su vez, el público inversor se encuentra a la espera del anuncio que realizará el jueves el MSCI, donde definirá si las acciones de empresas argentinas permanecen en el índice de mercados emergentes o si descienden al de mercados de frontera", dice Rava Sociedad de Bolsa.

El tema electoral empezará a jugar más en los próximos meses y eso tendrá impacto en los activos

El peso de las elecciones y el dólar

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) consideran que lo anunciado por Guzmán fue una noticia "relativamente positiva" y así fue recibida por el mercado. Los bonos estaban cotizando a la baja, y ante los rumores -luego confirmados- borraron gran parte de las bajas del día. "Es un tema que genera previsibilidad respecto a lo que iba a pasar con el organismo, con negociaciones que ahora pasarán al 2022", dice Matías Roig, director de PPI. El especialista agrega que los activos argentinos se han visto presionados en las últimas semanas, y los dólares financieros evidencian algo de tendencia al alza -especialmente, por la baja del precio de los commodities-.

Incluso también juegan algunas noticias, por ejemplo, la de Morgan Stanley, que recientemente se mostró más precavido con Argentina, para el segundo semestre. "Y esto básicamente es porque la época de vacas gordas termina ahora a mitad de año, y entramos ya en plano electoral con la incertidumbre que ello generará", recordó.

Otro capítulo se mercen los dólares financiero, léase el contado con liqui y el MEP. Estaban subiendo y la noticia de Guzmán los planchó. En el mercado creen que podría haber un impasse en las subas que venían mostrando, pero siempre destacando que el segundo semestre (con las elecciones más cerca) marcarán el ritmo para el dólar.